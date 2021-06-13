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В Новосибирске на левом берегу встали троллейбусы — оборвались провода

Два маршрута не могли двигаться из-за повреждения контактной сети

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Встали два троллейбусных маршрута

Встали два троллейбусных маршрута

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В Новосибирске в Кировском районе произошла массовая остановка троллейбусов, не ходили 4-й и 8-й маршруты.

— На большом участке от Советской Сибири до Зорге стоят все троллейбусы в обе стороны. То ли электричества нет, то ли другая причина. Некоторые уже давно, видимо, стоят — пустые. Людей уже нет, — сообщили в редакцию НГС очевидцы.

— У нас был обрыв с 12:00, «четверка» и восьмерка стояли. Ходили до Карла Маркса и до пл. Кирова, обрыв был на Сибиряков-Гвардейцев, — уточнили в диспетчерской филиала № 2 «Кировский троллейбусный» Горэлектротранспорта.

Сейчас обрыв починили, и троллейбусы стали ходит по расписанию. 4-й маршрут идет от Затулинского жилмассива до завода Медпрепаратов, 8-й маршрут — от Затулинского жилмассива до ул. Ленинградской.

Ранее мы сообщали, что на месяц закрылся популярный маршрут троллейбуса до «Речного вокзала» из-за ремонта на теплотрассе.

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троллейбусобщественный транспорт
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