В Новосибирске на левом берегу встали троллейбусы — оборвались провода

В Новосибирске в Кировском районе произошла массовая остановка троллейбусов, не ходили 4-й и 8-й маршруты .

— На большом участке от Советской Сибири до Зорге стоят все троллейбусы в обе стороны. То ли электричества нет, то ли другая причина. Некоторые уже давно, видимо, стоят — пустые. Людей уже нет, — сообщили в редакцию НГС очевидцы.