Дорогу на Родниках открыли раньше срока — она была перекрыта почти полгода

Вечером 31 марта открыли проезд по улице Мясниковой на участке от Красного проспекта до улицы Гребенщикова на Родниках. Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что это произойдет лишь 1 апреля.
— Открыли дорогу на Мясниковой. Сегодня около 17 часов. Слава Богу, пробок станет меньше. Я каждый день здесь езжу — у меня там садик и я вожу маму на работу. Просто там пробки были жуткие, — рассказала НГС жительница 6-го микрорайона.
500-метровый отрезок дороги в Калининском районе перекрыли пять месяцев назад — осенью 2020 года — из-за строительства теплотрассы к новым домам.
С 1 апреля одновременно с открытием участка в микрорайоне «Родники» скорректирует схему движения общественного транспорта. И хотя строительство тепловой сети завершено, но продолжают работы на тротуаре. По этой причине остановка «Лента» на нечетной стороне начнет работу с 10 апреля.
В СГК рассказали, что подключение новых домов прошло без перебоев, а вот благоустраивать территорию начнут лишь с приходом тепла:
— Работы велись в несколько этапов. СГК переключила на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ новосибирские жилые комплексы «Онега» и «Северная корона». Это восемь заселенных многоквартирных домов, ранее их отапливала котельная, расположенная возле домов. Переключение провели в конце марта без перебоев в подаче тепла жителям домов. На месте работает центральный тепловой пункт (ЦТП). Для подключения к магистральным трубопроводам подрядчик СГК — компания «Подзембурстрой» — построила внутриквартальные тепловые сети. Проложена тепловая сеть протяженностью 1 км 150 метров, диаметром 400 мм, а также 100-метровый трубопровод диаметром 300 мм. К сожалению, погодные условия пока не позволяют провести качественное благоустройство территории после строительства. Это обязательно будет сделано, когда установится теплая погода — подрядчик должен завершить работы до конца мая, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Баранова.