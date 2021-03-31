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Дорогу на Родниках открыли раньше срока — она была перекрыта почти полгода

Движение по 500-метровому отрезку дороги собирались возобновить 1 апреля

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Участок был перекрыт около пяти месяцев. Всё это время жители страдали от пробок

Участок был перекрыт около пяти месяцев. Всё это время жители страдали от пробок

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Вечером 31 марта открыли проезд по улице Мясниковой на участке от Красного проспекта до улицы Гребенщикова на Родниках. Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что это произойдет лишь 1 апреля.

— Открыли дорогу на Мясниковой. Сегодня около 17 часов. Слава Богу, пробок станет меньше. Я каждый день здесь езжу — у меня там садик и я вожу маму на работу. Просто там пробки были жуткие, — рассказала НГС жительница 6-го микрорайона.

500-метровый отрезок дороги в Калининском районе перекрыли пять месяцев назад — осенью 2020 года — из-за строительства теплотрассы к новым домам.

С 1 апреля одновременно с открытием участка в микрорайоне «Родники» скорректирует схему движения общественного транспорта. И хотя строительство тепловой сети завершено, но продолжают работы на тротуаре. По этой причине остановка «Лента» на нечетной стороне начнет работу с 10 апреля.

В СГК рассказали, что подключение новых домов прошло без перебоев, а вот благоустраивать территорию начнут лишь с приходом тепла:

— Работы велись в несколько этапов. СГК переключила на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ новосибирские жилые комплексы «Онега» и «Северная корона». Это восемь заселенных многоквартирных домов, ранее их отапливала котельная, расположенная возле домов. Переключение провели в конце марта без перебоев в подаче тепла жителям домов. На месте работает центральный тепловой пункт (ЦТП). Для подключения к магистральным трубопроводам подрядчик СГК — компания «Подзембурстрой» — построила внутриквартальные тепловые сети. Проложена тепловая сеть протяженностью 1 км 150 метров, диаметром 400 мм, а также 100-метровый трубопровод диаметром 300 мм. К сожалению, погодные условия пока не позволяют провести качественное благоустройство территории после строительства. Это обязательно будет сделано, когда установится теплая погода — подрядчик должен завершить работы до конца мая, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Баранова.

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