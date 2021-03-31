Дорогу на Родниках открыли раньше срока — она была перекрыта почти полгода

Вечером 31 марта открыли проезд по улице Мясниковой на участке от Красного проспекта до улицы Гребенщикова на Родниках. Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что это произойдет лишь 1 апреля.

— Открыли дорогу на Мясниковой. Сегодня около 17 часов. Слава Богу, пробок станет меньше. Я каждый день здесь езжу — у меня там садик и я вожу маму на работу. Просто там пробки были жуткие, — рассказала НГС жительница 6-го микрорайона.