Новосибирцы застряли в метели на трассе — им пришлось искать ночлег

Днем в среду, 24 марта, новосибирцы попали в метель на трассе рядом с Бийском. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, которая поделилась видеозаписью с заснеженной дороги.



— Застряли около Бийска. Метель, еле выбрались. Сейчас искать будем гостиницу, чтобы заночевать. Страшно на трассе было — ни сзади, ни спереди вообще ничего не видно было. Дорога покрылась коркой. В ГАИ сказали, что трасса до утра закрыта — ищите на Авито ночлег, — пояснила жительница Новосибирска Ирина.