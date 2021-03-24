Новосибирцы застряли в метели на трассе — им пришлось искать ночлег

Днем в среду, 24 марта, новосибирцы попали в метель на трассе рядом с Бийском. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, которая поделилась видеозаписью с заснеженной дороги.
— Застряли около Бийска. Метель, еле выбрались. Сейчас искать будем гостиницу, чтобы заночевать. Страшно на трассе было — ни сзади, ни спереди вообще ничего не видно было. Дорога покрылась коркой. В ГАИ сказали, что трасса до утра закрыта — ищите на Авито ночлег, — пояснила жительница Новосибирска Ирина.
На видеозаписи заметно, что из-за метели на дороге совсем ничего не видно — тяжело разглядеть даже стоящие рядом автомобили, которые не могут проехать дальше по трассе. Водителю приходится вручную счищать налипший снег с лобового и боковых окон машины.
Госавтоинспекция Алтайского края на своем сайте заранее предупредила автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, на дорогах появилась сильная гололедица, а порывы ветра местами достигают 32 метров в секунду. Водителям порекомендовали следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию.
Подобное сообщение появилось и на сайте регионального МЧС. Автомобилистам порекомендовали воздержаться от дальних поездок.
В прошлом году в непогоду рейсовый автобус и пять легковых автомобилей застряли в снегу прямо посреди трассы в Черепановском районе — им пришлось ждать помощи почти весь день.