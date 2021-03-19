Троллейбус парализовал движение на Кирова — он оборвал контактную сеть и собрал глухую пробку на 3 километра

В Новосибирске троллейбус оборвал контактную сеть и парализовал движение
В Новосибирске практически остановилось движение автомобилей по улице Кирова — троллейбус оборвал контактную сеть и почти полностью заблокировал движение.
— В 07:10 сообщили, что не доезжая до перекрестка с улицей Лобова на проезжей части оборвался электропровод. Движение транспортных средств остановлено, — такая информация поступила в службу 112.
На место выехала ремонтная бригада.
Как рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия, линия оборвалась из-за троллейбуса. Теперь общественный транспорт скопился недалеко от остановки.
Ранее НГС рассказывал, как на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ оборвал линию электропередачи. Он оставил без света больше