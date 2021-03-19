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Троллейбус парализовал движение на Кирова — он оборвал контактную сеть и собрал глухую пробку на 3 километра

Движение транспорта практически остановлено

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Инцидент с троллейбусом произошел около <nobr class="_">7 утра</nobr>

Инцидент с троллейбусом произошел около 7 утра

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В Новосибирске троллейбус оборвал контактную сеть и парализовал движение

В Новосибирске практически остановилось движение автомобилей по улице Кирова — троллейбус оборвал контактную сеть и почти полностью заблокировал движение.

— В 07:10 сообщили, что не доезжая до перекрестка с улицей Лобова на проезжей части оборвался электропровод. Движение транспортных средств остановлено, — такая информация поступила в службу 112.

На место выехала ремонтная бригада.

Пробка растянулась в разные стороны

Пробка растянулась в разные стороны

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Как рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия, линия оборвалась из-за троллейбуса. Теперь общественный транспорт скопился недалеко от остановки.

Общественный транспорт скопился недалеко от остановки

Общественный транспорт скопился недалеко от остановки

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Ранее НГС рассказывал, как на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ оборвал линию электропередачи. Он оставил без света больше 300 домов.

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троллейбусобщественный транспортобрыв линии
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