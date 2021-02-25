«Я сам становился подозрительной личностью». Как журналист НГС стал меньше походить на террориста

Контроль на входе к турникетам в метро, который когда-то появился как превентивная мера в рамках борьбы с терроризмом, — вещь, безусловно, полезная. Только вот почему-то на деле эта мера выглядит со стороны как «потёмкинская деревня»: фасад есть, а дальше — подпорки для фасада и голое поле. Корреспондент НГС Илья Калинин заметил, что с появлением масочного режима в метрополитене его сумку стали реже проверять. Далее — авторская колонка журналиста.

А вы заметили, как с появлением вот этой всей истории с коронавирусом и обязательными медицинскими масками исчезли террористы и прочие, как выражалась моя бабушка, фулюганы? Нет, правда, так и есть: маски победили террористов и фулюганов. Я это замечаю регулярно, спускаясь в метро. А это ого-го какая статистика! В метро я езжу постоянно. Два раза в день точно. Сейчас объясню.