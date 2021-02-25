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Илья Калинин

Журналист NGS.RU
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Илья Калинин

Журналист NGS.RU

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«Я сам становился подозрительной личностью». Как журналист НГС стал меньше походить на террориста

Колонка Ильи Калинина о том, как медицинская маска влияет на внимание контролеров в метро

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В метро внимательно следят, носят ли люди маски. По крайней мере возле турникетов

В метро внимательно следят, носят ли люди маски. По крайней мере возле турникетов

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Контроль на входе к турникетам в метро, который когда-то появился как превентивная мера в рамках борьбы с терроризмом, — вещь, безусловно, полезная. Только вот почему-то на деле эта мера выглядит со стороны как «потёмкинская деревня»: фасад есть, а дальше — подпорки для фасада и голое поле. Корреспондент НГС Илья Калинин заметил, что с появлением масочного режима в метрополитене его сумку стали реже проверять. Далее — авторская колонка журналиста.

А вы заметили, как с появлением вот этой всей истории с коронавирусом и обязательными медицинскими масками исчезли террористы и прочие, как выражалась моя бабушка, фулюганы? Нет, правда, так и есть: маски победили террористов и фулюганов. Я это замечаю регулярно, спускаясь в метро. А это ого-го какая статистика! В метро я езжу постоянно. Два раза в день точно. Сейчас объясню.

Помните, как у нас появился повальный досмотр с рамками в метро? В результате всеобщей борьбы с терроризмом. Стали этих самых террористов не только в сортирах мочить, но и в метро щемить. (Правда, в Питере это почему-то не помогло в 2017-м.) Я вот сам не раз становился подозрительной личностью в глазах стражей подземелья, вылавливающих этих самых подозрительных личностей (фулюганов — на языке моей бабушки) у турникетов.

Но на самом деле подозрительной личностью стать тут очень просто: спустись в метро с сумкой чуть больше «деловой» борсетки или захвати рюкзак (я уж не говорю о больших спортивных или хозяйственных сумках) — и всё. Ты в числе тех, кого обязательно остановят на входе. Меня вот с моей сумкой-портфелем раз в неделю направляли на «просветку».

Проще — только если ты девушка. Даже с сумкой. Видимо, девушек-террористок или девушек-фулюганок, судя по тому, как реагируют на них подземные контролеры, не бывает. Поэтому совет тем, кто не хочет, чтобы его постоянно тормозили на входе на платформу метрополитена, — стань девушкой! Понимаю, это нереально для многих. И тогда у меня есть другой лайфхак.

Другой лайфхак совсем простой и подойдет каждому. Это маска. Медицинская маска. Я вот что заметил: как в метро ввели обязательное ношение масок, так террористов стало меньше. Меня с моей сумкой, например, проверяют уже не раз в неделю, а в лучшем случае раз в месяц. Да и то если появляется какой-то новенький контролер. Я их всех уже в лицо помню.

Для большего эффекта от этого лайфхака, скажу вам, необходимо маску суетливо доставать в тот момент, когда вы проходите рамку. Страж подземелья как бы переключается с функции «задержать входящего с сумкой» на «задержать входящего без маски». И только у него эта кнопка внутри головы загорается красным (в этот момент вы еще без маски), как оп! Вы одним движением ловко надеваете маску. Красная кнопка в голове контролера гаснет, а загорается зеленая — «условие для беспрепятственного прохода выполнено».

Вот до масок метрополитен регулярно отчитывался: сколько-то там тысяч досмотров они провели, сколько-то незаконных вещей изъяли. А тут всё разрешилось с помощью обычной маски! Нет задержаний — нет, соответственно, опасных вещей. Хотя посмотреть бы хоть раз, какие там опасные вещи постоянно находит метрополитен. Я помню, как после того самого злополучного взрыва в питерском метро наши журналисты тут же провели эксперимент: специально пронесли в метро гранату (учебную), пистолет (травматический) и нож. Никого из «террористов» из эксперимента не остановили на контроле: рюкзака за спиной у них же не было.

А еще был момент, когда контролер обнаружил в моей сумке наручники. Я вез их на работу, чтобы сделать несколько постановочных кадров для одной из публикаций. Так вот этот горе-контролер объяснял, что я должен отдать наручники, так как это запрещенная к провозу вещь из списка предметов, выведенных из гражданского оборота. Я же объяснял контролеру, что он ошибается: наручники можно возить свободно. Девушка, сидевшая у просвечивающего аппарата, как ни странно, тоже поддержала меня. «Может, он для игры со своей подружкой их взял?» — пыталась вступиться за меня покрывшаяся румянцем контролерша. Но ее лысоватый коллега с тусклым лицом не отступал: «Должны оставить». Спор разрешили подошедшие полицейские: наручники не входят в перечень тех самых запрещенных предметов, и я могу с ними спокойно идти куда шел.

Так вот. Сейчас от всех этих нервных разборок помогает маска. Так что носите маски, друзья! Иногда это действительно бывает полезно. У нас это прямо как вакцина от терроризма.

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безопасностьметрополитенмасочный режим
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