9 февраля вторник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 74.26
eur 89.40
Тема дняВ Новосибирске откроют необычный частный парк

Все новости

Все новости

«Вообще не двигаемся»: транспорт на Большевистской встал в 8-километровую пробку

О каких-либо авариях на этом участке дороги не сообщается

455
2Обсудить

Поделиться

Глухая пробка продолжает расти

Глухая пробка продолжает расти

Поделиться

В Новосибирске пробка на Большевистской растянулась на 8 километров

Сегодня, 9 февраля, утренний Новосибирск парализовали пробки. Самый большой затор растянулся на Большевистской — транспорт стоит от «Разъезда Иня» до дома № 37 (в районе Михайловской набережной). Протяженность пробки, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляет почти 8 километров.

Как указывают пользователи сервиса 2ГИС в сообщениях, огромный затор образовался буквально за 20 минут.

Новосибирцы оставляют гневные комментарии в сообщениях сервиса 2ГИС

Новосибирцы оставляют гневные комментарии в сообщениях сервиса 2ГИС

Поделиться

— Просто ужас, стоим от «Разъезда Иня» в сторону Новосибирска. И опять — ни регулировщиков, ничего. Всем будто плевать, — сообщил в редакцию наш читатель Дмитрий из Бердска, застрявший в пробке.

В настоящее время сервис оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов. Кроме Большевистской, транспорт стоит также на Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса (на подъезде к мосту), в районе площади Труда и на Троллейной.

В Новосибирске продолжается напряженная ситуация на дорогах, которую вчера спровоцировала сильная метель. В районе 6–7 вечера город буквально застыл: в метро скопились толпы людей, улицы сковали заторы, цены на такси сильно взлетели.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Большевистскаяколлапспробка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...