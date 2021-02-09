«Вообще не двигаемся»: транспорт на Большевистской встал в 8-километровую пробку

В Новосибирске пробка на Большевистской растянулась на
Сегодня, 9 февраля, утренний Новосибирск парализовали пробки. Самый большой затор растянулся на Большевистской — транспорт стоит от «Разъезда Иня» до дома
Как указывают пользователи сервиса 2ГИС в сообщениях, огромный затор образовался буквально за
— Просто ужас, стоим от «Разъезда Иня» в сторону Новосибирска. И опять — ни регулировщиков, ничего. Всем будто плевать, — сообщил в редакцию наш читатель Дмитрий из Бердска, застрявший в пробке.
В настоящее время сервис оценивает ситуацию на дорогах в
В Новосибирске продолжается напряженная ситуация на дорогах, которую вчера спровоцировала сильная метель. В районе