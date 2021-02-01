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Мэрия Новосибирска заработала 32 млн на платных парковках за три года

Вскоре в городе планируют открыть еще две

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Платные парковки работают в городе с 2017 года

Платные парковки работают в городе с 2017 года

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Мэрия Новосибирска планирует заработать 26,8 млн на платных парковках

Мэрия Новосибирска получила 32 миллиона рублей за работу платных парковок. В будущем их количество хотят увеличить.

— Первая платная парковка в Новосибирске была обустроена в 2017 году. Доход от работы платных парковок за всё время составил ­более 32 миллионов рублей. Расширение платного парковочного пространства предполагается на улицах, примыкающих к Красному проспекту, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Место для новых парковок выберут исходя из технических возможностей и особенностей пространства. Доход от их работы в 2021 году может составить около 26,8 миллиона рублей.

НГС узнал, как работают платные парковки, на которые поступали жалобы от горожан. Рассказываем, как там всё устроено.

В прошлом сентябре на площади Ленина парковку сделали бесплатной для владельцев специального разрешения. НГС выяснил, у кого оно есть и насколько это законно.

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