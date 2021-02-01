Мэрия Новосибирска заработала 32 млн на платных парковках за три года

Мэрия Новосибирска планирует заработать
Мэрия Новосибирска получила 32 миллиона рублей за работу платных парковок. В будущем их количество хотят увеличить.
— Первая платная парковка в Новосибирске была обустроена в 2017 году. Доход от работы платных парковок за всё время составил более 32 миллионов рублей. Расширение платного парковочного пространства предполагается на улицах, примыкающих к Красному проспекту, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Место для новых парковок выберут исходя из технических возможностей и особенностей пространства. Доход от их работы в 2021 году может составить около 26,8 миллиона рублей.
НГС узнал, как работают платные парковки, на которые поступали жалобы от горожан. Рассказываем, как там всё устроено.
В прошлом сентябре на площади Ленина парковку сделали бесплатной для владельцев специального разрешения. НГС выяснил, у кого оно есть и насколько это законно.