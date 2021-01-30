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Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai на Ордынской трассе

Полиция выясняет причины произошедшего

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Toyota выехала на встречку и столкнулась с Hyundai в Новосибирской области

На Ордынской трассе в Новосибирской области произошло ДТП: водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

— Сегодня утром в Новосибирском районе на 22-м километре Ордынской трассы водитель автомобиля Toyota Corona, следовавший из Новосибирска в направлении поселка Ордынское, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе добавили, что никто не пострадал, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее мы писали о столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Новосибирском районе: один человек погиб, семь — попали в больницу.

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ДТПтрассаОрдынское
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