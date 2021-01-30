Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai на Ордынской трассе

Toyota выехала на встречку и столкнулась с Hyundai в Новосибирской области
На Ордынской трассе в Новосибирской области произошло ДТП: водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.
— Сегодня утром в Новосибирском районе на 22-м километре Ордынской трассы водитель автомобиля Toyota Corona, следовавший из Новосибирска в направлении поселка Ордынское, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе добавили, что никто не пострадал, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы писали о столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Новосибирском районе: один человек погиб, семь — попали в больницу.