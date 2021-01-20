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«Движение по одной полосе»: авария спровоцировала серьезную пробку на Петухова

По информации очевидцев, фура столкнулась с иномаркой

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Ситуация на дорогах оценивается в <nobr class="_">7 баллов</nobr>&nbsp;

Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов 

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Фура столкнулась с иномаркой в Новосибирске

Утром 20 января в Кировском районе Новосибирска произошла авария в районе остановки «Молкомбинат». ДТП заблокировало одну полосу движения и спровоцировало пробку.

— На Петухова авария прямо перед «Молкомбинатом», перед подъемом с Тульского моста, движение по одной полосе. «Мерседес» под фуру вылетел, морда в хлам, — рассказал журналисту НГС один из водителей в пробке. Мужчина добавил, что на месте работали два экипажа ДПС.

Пробка растянулась от Хилокской до Советского шоссе.

Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в городе на 7 баллов. Движение затруднено на левом берегу, напряженнее всего ситуация на проспекте Карла Маркса, Троллейной, площади Труда. На правом берегу затруднено движение на Большевистской и Никитина.

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Ситуация на Петухова сейчас&nbsp;

Ситуация на Петухова сейчас 

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В декабре из-за небольшого ДТП водители встали в двухкилометровую пробку на Большевистской. Тогда столкнулись машина такси и внедорожник.

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ДПСДТПавария
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