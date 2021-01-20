«Движение по одной полосе»: авария спровоцировала серьезную пробку на Петухова

Фура столкнулась с иномаркой в Новосибирске
Утром 20 января в Кировском районе Новосибирска произошла авария в районе остановки «Молкомбинат». ДТП заблокировало одну полосу движения и спровоцировало пробку.
— На Петухова авария прямо перед «Молкомбинатом», перед подъемом с Тульского моста, движение по одной полосе. «Мерседес» под фуру вылетел, морда в хлам, — рассказал журналисту НГС один из водителей в пробке. Мужчина добавил, что на месте работали два экипажа ДПС.
Пробка растянулась от Хилокской до Советского шоссе.
Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в городе на
В декабре из-за небольшого ДТП водители встали в двухкилометровую пробку на Большевистской. Тогда столкнулись машина такси и внедорожник.