Утренний Новосибирск застрял в пробках — смотрим, где сейчас лучше не ехать

Утром в понедельник,
На правом берегу Новосибирска самая внушительная утренняя пробка уже по традиции собралась на Большевистском шоссе — от разъезда Иня до Речного вокзала. Длина затора к
На левом берегу водителям непросто проехать по площади Труда, Советскому шоссе, Немировича-Данченко и Станционной. На удивление, согласно сервису 2ГИС, проезды по Димитровскому и Октябрьскому мостам сейчас свободны.
Вчера, 10 января, авария на Большевистской парализовала движение — фура врезалась в дерево и фактически перекрыла дорогу в сторону центра города в этом месте.