Утренний Новосибирск застрял в пробках — смотрим, где сейчас лучше не ехать

Утром в понедельник, 11 января , Новосибирск сковали пробки. Заторы появились на дорогах около 7 часов утра — смотрим, по каким дорогам добраться до работы будет труднее всего.

На правом берегу Новосибирска самая внушительная утренняя пробка уже по традиции собралась на Большевистском шоссе — от разъезда Иня до Речного вокзала. Длина затора к 8 утра составила 8 километров . Также проблемы с проездом возникли на улице Кирова, Выборной, Богдана Хмельницкого и Учительской. На въезде в город автомобилисты встали на Мочищенском 1-м и Каменском шоссе.