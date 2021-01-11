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Утренний Новосибирск застрял в пробках — смотрим, где сейчас лучше не ехать

Самый длинный затор собрался на Большевистском шоссе

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Пробки начали собираться уже в <nobr class="_">7 утра</nobr>

Пробки начали собираться уже в 7 утра

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Утром в понедельник, 11 января, Новосибирск сковали пробки. Заторы появились на дорогах около 7 часов утра — смотрим, по каким дорогам добраться до работы будет труднее всего.

На правом берегу Новосибирска самая внушительная утренняя пробка уже по традиции собралась на Большевистском шоссе — от разъезда Иня до Речного вокзала. Длина затора к 8 утра составила 8 километров. Также проблемы с проездом возникли на улице Кирова, Выборной, Богдана Хмельницкого и Учительской. На въезде в город автомобилисты встали на Мочищенском 1-м и Каменском шоссе.

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На левом берегу водителям непросто проехать по площади Труда, Советскому шоссе, Немировича-Данченко и Станционной. На удивление, согласно сервису 2ГИС, проезды по Димитровскому и Октябрьскому мостам сейчас свободны.

Новосибирцы уже принялись оставлять сообщения в 2ГИС о дорожной обстановке, от которой отвыкли за праздничные выходные&nbsp;

Новосибирцы уже принялись оставлять сообщения в 2ГИС о дорожной обстановке, от которой отвыкли за праздничные выходные 

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Самая длинная пробка собралась на Большевичке со стороны Академгородка в сторону Речного вокзала&nbsp;

Самая длинная пробка собралась на Большевичке со стороны Академгородка в сторону Речного вокзала 

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Общая дорожная обстановка в городе оценивается в <nobr class="_">7 баллов</nobr>

Общая дорожная обстановка в городе оценивается в 7 баллов

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Вчера, 10 января, авария на Большевистской парализовала движение — фура врезалась в дерево и фактически перекрыла дорогу в сторону центра города в этом месте.

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пробки
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