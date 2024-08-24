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Лето Евпатий Коловрат: почему 24 августа нельзя ходить на рыбалку и ссориться — изучаем приметы

Евпатий Коловрат: почему 24 августа нельзя ходить на рыбалку и ссориться — изучаем приметы

Рассказываем, как лучше провести этот день

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3 комментария

24 августа на Руси делали заготовки из облепихи — на зиму

24 августа по народному календарю — День Евпатия Коловрата, а церковь вспоминает Святого Евпла. Рассказываем о традициях дня.

Значение праздника

Евпл был архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие проповедовал язычникам христианство.

Во время одной из проповедей Евпла схватили и привели к императору на суд. Он выдержал пытки и остался верен религии. Даже во время казни читал Евангелие.

Традиции праздника

На Руси день Евпатия Коловрата считался жутким. В народе верили, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками.

В этот день принимались за стрижку овец. Женщины делали из нее нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Приметы праздника

С середины августа идёт сбор облепихи, которая считается одной из самых полезных ягод. Её стоит обязательно заготовить на зиму, поскольку она обладает целебными свойствами. На Руси день Евпатия-Коловрата считали страшным и опасным, поэтому обходили стороной болота и кладбища, чтобы не пропасть или не навлечь беду на свой дом.

В одиночку лучше не ходить на охоту и рыбалку, а также в лес по грибы и ягоды. Домой можно не вернуться, согласно приметам.

24 августа не ввязывайтесь в ссоры и скандалы. Нельзя ругаться с родными и близкими — приведет к несчастьям.

Считается, что если в этот день солнечно, то сентябрь будет теплым. Если 24 августа нет сильного ветра, то теплая погода может продержаться до начала осени.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
24 августа 2024, 13:13
что за бред ?
Гость
24 августа 2024, 13:10
МРАКОБЕСЫ
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