«60 тысяч рублей на двоих». За сколько можно отдохнуть в Сочи, Анапе и Геленджике в бархатный сезон

Позагорать на пляже еще можно успеть в сентябре и октябре Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Для тех, кто откладывал отпуск на потом, есть хорошие новости. Как рассказал 93.RU главный синоптик страны Роман Вильфанд, бархатный сезон в этом году на курортах Краснодарского края продлится дольше обычного. По прогнозам Гидрометцентра России, купаться в Черном море можно будет до середины октября.



Сколько стоит отдохнуть в разгар бархатного сезона на главных курортах: в Сочи, Анапе и Геленджике — и насколько осенью ехать на море дешевле, чем летом, — разбирался 93.RU вместе с представителями туротрасли.



Где будет больше туристов?

Азовское море остывает быстрее, чем Черное, и на курортах вроде Ейска или Голубицкой куда меньше развлечений. Поэтому отдыхающие в бархатный сезон отдают предпочтение Анапе, Сочи и Геленджику, рассказал 93.RU глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В этих трех черноморских городах вы найдете, чем себя занять, даже если из-за погоды в этот день искупаться не получится.



Анапа и летом, и осенью популярна среди туристов Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











— Анапа номер один. Если сравнивать с 2023 годом, то в бархатный сезон прирост бронирований туров около 25%. Но в целом Сочи примет больше людей, хотя прирост — около 5%. Но отдыхающих там больше из-за открытого аэропорта. В Анапу же больше едут на личных автомобилях. Это два курорта, которые борются за первенство по спросу. На третьем месте — Геленджик, — отметил Сергей Ромашкин.



Например, в Сочи туристы могут сходить в российскую версию Диснейленда — «Сочи Парк», посетить Олимпийскую деревню или поехать в горы на Красную Поляну. В Анапе — отправиться на Кипарисовое озеро, деревья особенно красивы осенью, или попробовать себя в винном туризме. А в Геленджике — прокатиться по канатной дороге на Маркотхский хребет с видом на море или прогуляться в новом парке Молодежном, который некоторые сравнивают со знаменитым парком «Краснодар».

Кто едет отдыхать?

Один из главных плюсов поехать на море в сентябре или октябре — на побережье меньше туристов, чем в июле или августе. Ближе к 1 сентября отдыхающие с детьми возвращаются в родные города, готовясь к новому учебному году, поэтому на пляжах становится чуть свободнее.



— На отдых в это время приезжают люди от 40 лет и старше, без детей. Выбирают более дорогое размещение. Потому что, даже если погода хорошая, бывают ненастные дни, и поэтому туристы выбирают такие объекты, где можно хорошо провести время. Средняя звездность отеля в бархатный сезон на одну звезду выше, чем летом. Летом вам достаточно будет койки и пляжа, в сентябре и октябре уже не так, — рассказывает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Осенью на море большинство едет уже без детей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Директор краснодарской турфирмы «Карта Мира» Надежда Скрипник в разговоре с 93.RU также отметила, что на бархатный сезон часто бронируют туры люди пенсионного возраста.



По данным туроператора «Дельфин», туристы принимают решение о поездке за 20–25 дней. Сейчас большинство бронирований приходится на конец августа и начало сентября, в октябре еще не так активно раскупают туры.



Когда дешевле?

— В каждом отеле по-разному, но в среднем цены на 15–25% ниже в сентябре, чем в пик курортного сезона. Самые высокие цены с 5 июля по 25 августа, и стоимость туров начинает снижаться уже с 25–26 августа, когда начинается массовый отток туристов с пляжей. В октябре может быть еще дешевле, скидка может достигать до 30% от летней цены, — рассказал 93.RU вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.



В бархатный сезон дешевле и авиаперелеты. Например, в начале августа билеты из Москвы до Сочи и обратно стоили около 30 тысяч рублей с багажом. Ближе к середине сентября — 21 тысяча рублей, а в середине октября — около 19 тысяч рублей.



— Можно на 60 тысяч рублей на двоих отдохнуть. Это будет отдых на 10 дней в отеле 3,5* с питанием — полупансион [завтрак и ужин без алкогольных напитков. — Прим. ред.], — заметил Ромашкин.

Хотим отдохнуть в хорошем отеле. Сколько это стоит?

Как мы писали ранее, с погодой для купания в бархатный сезон не всегда может повезти, поэтому часть туристов выбирает проживание в отелях, где есть бассейны и питание.



Что касается еды в отелях, то есть три основных вида услуг: «полный пансион» — просто трехразовое питание: завтрак, обед и ужин; «всё включено» — это, как правило, трехразовое питание плюс перекусы и развлечения: детская анимация или спортивные занятия с инструкторами; «ультра всё включено» — это значит, что в стоимость, помимо еды и активностей, включен алкоголь.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В краснодарской турфирме «Карта Мира» нам рассказали, какие отели пользуются спросом и имеют высокую оценку у отдыхающих. Ниже приведены цены за проживание на двоих на семь дней и шесть ночей в пик бархатного сезона — с 9 по 15 сентября.



Сочи

Курорт «Имеретинский», отель «Богатырь» 4*. Для двух взрослых на семь дней — 120 000 рублей , для двух взрослых и ребенка — 123 600 рублей. В стоимость входит завтрак, билеты в «Сочи Парк», пользование пляжем отеля, открытым бассейном.

В районе Мацесты, Alean Family Sputnik 4*. Для двух взрослых на семь дней — 234 800 рублей, с ребенком та же цена. В стоимость входит питание «всё включено», пользование собственным пляжем, открытые бассейны и водные горки для малышей.

Вид на море из нового парка в Сириусе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Анапа

Slavyanka Hotel 4*. Для двух взрослых на семь дней — 104 000 рублей , для двух взрослых и ребенка — 146 300 рублей. В стоимость входит питание «всё включено» в ресторане, пользование пляжем отеля, аквапарк с пятью горками и фонтанами, игровая с приставками, детские развлечения.

«Alean Family Riviera» 4*. Для двух взрослых на семь дней — 156 000 рублей , с ребенком цена та же. В стоимость входит питание «ультра всё включено», пользование пляжем отеля, открытые бассейны, водные горки и анимация.

Парк «30 лет Победы» у моря в Анапе Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Геленджик

Alean Family Biarritz 4*. Для двух взрослых на семь дней — 167 500 рублей , с ребенком цена та же. В стоимость входит питание «ультра всё включено», пользование пляжем отеля, открытый и крытый бассейны, водные горки.

«Marine Palace» 3*. Для двух взрослых на семь дней — 64 800 рублей , с ребенком до 4 лет та же цена. В стоимость входят завтраки, пользование открытым бассейном.

Набережная в Геленджике считается самой длинной в мире Источник: Анастасия Пирожникова / 93.RU











Едем без тура и хотим сэкономить. Сколько стоит проживание?

Отдохнуть на море можно и за меньшие деньги, если остановиться в гостевых домах, на базах отдыха или в кемпингах, куда приезжаешь со своей палаткой. Тут за досуг и еду отвечаете вы сами, но и проживание в разы дешевле.



Журналисты 93.RU на сайте бронирования «Островок.ру» посмотрели, сколько стоит размещение на 7 дней в середине сентября для двух взрослых.



Сочи

Дешевле всего — в Вардане в Лазаревском районе Сочи. Проживание здесь для двух взрослых на неделю в гостевых домах начинается от 4500–5000 рублей. Далее Лоо — около 6000–7000 рублей. В центре Сочи в разы дороже — около 25 000–35 000 рублей (это квартиры и мини-отели). В среднем проживание на курорте в бархатный сезон обойдется в 40 000–50 000 рублей.

Цены на отдых в Сочи могут быть очень разными Источник: Оstrovok.ru











Разница стоимости проживания в Вардане и центре Сочи Источник: Оstrovok.ru











Анапа

Дешевле всего в центре курорта и в Витязево. Проживание для двух взрослых на неделю в гостевых домах начинается от 4200–5300 рублей . В среднем размещение рядом с морем стоит в районе 15 000–20 000 рублей (это гостевые дома и мини-отели). Чуть подальше — 9000–10 000 рублей.

Цены на отдых в Анапе в гостевых домах Источник: Оstrovok.ru











Цены на размещение в Анапе в Джемете Источник: Оstrovok.ru











Геленджик

Самое дешевое проживание в гостевых домах на двоих на неделю в бархатный сезон — 7600–8900 рублей. В среднем — 25 000–30 000 рублей (это ближе к морю), чуть подальше есть варианты за 10 000–13 000 рублей.

Цены на размещение в Геленджике Источник: Оstrovok.ru











Цены на номера в районе центра Геленджика Источник: Оstrovok.ru











Ранее мы составили подборку кемпингов на побережье, остановиться здесь со своей палаткой стоит 200–500 рублей за сутки.



Какую температуру воздуха и воды в море обещают в этот бархатный сезон?

По данным долгосрочного прогноза Gismeteo, в начале сентября в Анапе, Геленджике и Сочи температура воздуха будет на уровне +30 °С, ближе к 15 сентября опустится до +25 °С. Временами возможны кратковременные дожди. То есть жары под +45 °С, как это бывает в июле, ждать не стоит.

Море будет теплым еще до середины октября Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











При этом море быстро не остынет. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 93.RU, что в этом году солнце довольно быстро прогрело поверхность воды и более глубокие слои моря. Поэтому купаться можно будет до середины октября.

