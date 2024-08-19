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Лето онлайн-трансляция Град и сверкающие молнии: Новосибирск накрыла непогода — онлайн с улиц

Град и сверкающие молнии: Новосибирск накрыла непогода — онлайн с улиц

Присылайте свои фото и видео

2 027
4 комментария

В Новосибирске началась гроза с дождем. Туча движется со стороны Толмачево. Смотрим, что сейчас происходит в городе из-за непогоды.

Сделали фото или видео непогоды? Присылайте их в редакцию!
Звоните8-923-157-00-00
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Александра Бруня

Молнии на улице Мясниковой.

Александра Бруня

В Заельцовском районе град.

Александра Бруня

На левом берегу пока сухо.

Вид с левого берега
Александра Бруня

Как вам такой вид?

Александра Бруня

А вот и гроза.

Александра Бруня

— Пока ждем, но уже страшно, — отметила читательница НГС Дина.

Александра Бруня

Вид на центр города.

Александра Бруня

Фото от наших читателей.

Улица Авиастроителей
Улица Коммунистическая
Александра Бруня

Град в Рыбачьем.

Александра Бруня

— Сейчас в районе Толмачево туча. Есть вероятность града и в Новосибирске, потому что облака грозовые. Ожидается в городе кратковременный дождь и гроза, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Александра Бруня

Град был замечен в Оби.

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Комментарии
5
Алёна Свистоплясова
19 августа 2024, 15:40
Я в другом Новосибирске живу? Тучи есть, гром есть, но ни капли
Гость
19 августа 2024, 15:31
О! Ну теперь у нас-то точно электричество кончится. Ведь ГРАД же! Всем привет из района "Аэропорт" ! В розетке уже 183 вольта!!! Бегите ко мне скорей! А то транслировать без электричества как то не получается!!!
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