Град и сверкающие молнии: Новосибирск накрыла непогода — онлайн с улиц

В Новосибирске началась гроза с дождем. Туча движется со стороны Толмачево. Смотрим, что сейчас происходит в городе из-за непогоды.
Молнии на улице Мясниковой.
В Заельцовском районе град.
На левом берегу пока сухо.
Как вам такой вид?
А вот и гроза.
— Пока ждем, но уже страшно, — отметила читательница НГС Дина.
Вид на центр города.
Фото от наших читателей.
Град в Рыбачьем.
— Сейчас в районе Толмачево туча. Есть вероятность града и в Новосибирске, потому что облака грозовые. Ожидается в городе кратковременный дождь и гроза, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».
Град был замечен в Оби.