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Лето Утренние самые полезные: где и как лучше собирать грибы

Утренние самые полезные: где и как лучше собирать грибы

В Роспотребнадзоре дали советы любителям тихой охоты

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Специалисты посоветовали отправляться за грибами утром

В ярославском Роспотребнадзоре нашим коллегам из 76.RU рассказали, как правильно собирать и готовить грибы.

— Грибной сезон идет полным ходом. Чтобы не навредить себе и природе, старайтесь соблюдать простые правила, — обратились в ведомстве к грибникам.

Что взять с собой

С собой в лес специалисты Роспотребнадзора советуют взять не только корзинку и нож, но также воду, спички, свисток, заряженный телефон с GPS. Одежду желательно выбирать удобную, непромокаемую и заметную по цвету.

— Лучше прихватить с собой куртку или плащ-дождевик. В качестве обуви подойдут высокие ботинки или сапоги, — рассказали в ведомстве.

Где и когда собирать грибы

Специалисты порекомендовали собирать грибы подальше от автомобильных дорог.

— Вырастая вблизи автотрасс, грибы впитывают в себя выхлопные газы, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Отправляться на тихую охоту лучше всего утром: в это время грибы еще не нагреты солнцем, а значит, лучше сохранятся после сбора.

Какие грибы не стоит брать

Многие уже знают, что брать незнакомые грибы нельзя — они могут оказаться ядовитыми. Но также эксперты предостерегли от сбора старых, мягких, водянистых и трухлявых грибов.

— В них могут накапливаться вредные продукты из окружающей среды, — объяснили в надзорном ведомстве.

Как и когда готовить

Готовить грибы рекомендовано в день сбора. При консервировании нужно обязательно соблюдать технологию, а перед этим тщательно промыть дары леса.

— Герметически закрытые банки могут стать источником ботулизма, — предупредили в Роспотребнадзоре.

Ботулизм — это заболевание, возникающее в результате отравления токсинами клостридии ботулинум (Clostridium botulinum). Это бактерии, которые могут существовать в почве, воде озер и прудов, в гниющих останках животных и растений, в личинках мух и дождевых червей. Они образуют внутри своих клеток споры, устойчивые к различным физическим и химическим факторам. Споры могут выжить даже при длительном кипячении и замораживании до -190 градусов. Правда, споры не могут продуцировать токсин. Но при благоприятных условиях они прорастают, бактерии начинают размножаться и производить свой яд. Средой для обитания спор могут стать и пищевые продукты. В том числе консервы с низким содержанием кислорода в банке. Симптомами ботулизма являются тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе. Затем понос сменяется запором, поражаются нервы глаз. Также появляются сухость слизистых оболочек из-за нарушения выработки слюны, расстройство глотания, изменение тембра голоса (голос становится хриплым, слабым или беззвучным). При этом человек чувствует слабость, головную боль. Также заболевание может поражать сердце и легкие.

Хранить грибные консервы нужно в холодильнике или прохладном погребе.

Напомним, мы публиковали советы миколога, как искать грибные места.

ПО ТЕМЕ
Грибы Роспотребнадзор Ботулизм Заготовки Еда Тихая охота Грибники
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