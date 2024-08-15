Ядовитый или можно есть? Тест на знание сибирских грибов — проверьте, не окажитесь ли вы в реанимации после тихой охоты

Во время тихой охоты нужно побороть желание брать все грибы, что попадаются на пути Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Август принес в Новосибирск вечернюю прохладу, дожди и, конечно, грибы. Начинается самый активный сезон, а значит, вместе с долгожданными боровиками и подберезовиками появятся менее приятные грибы. У многих популярных съедобных экземпляров есть опасные двойники. Мы подготовили небольшой тест, чтобы вы проверили свои знания.

Перед тем как вы начнете отвечать на вопросы, напомним самое главное правило грибника: «Не знаешь — не бери». Всегда лучше поддаться сомнениям и оставить находку в лесу, чем потом лечиться в больнице.

ТЕСТ Пройден 287 раз 1 / 8 Начнем с простого. Какой из этих грибов можно есть? Левый

Правый

Никакой 2 / 8 Какие грибы берем в корзинку? Те, что слева

Справа, конечно 3 / 8 Это симпатичная сыроежка? Да

Нет 4 / 8 Гриб, вокруг которого сломано не одно копье. Это свинушка, или коровник. Будем брать в корзинку? Да

Нет

5 / 8 Срежете такие грибы? Конечно! Они очень вкусные

Черные грибы? Никогда! 6 / 8 Вам встретился вот такой гриб. Что будете делать? Срывать

Это сатанинский гриб. Пройду мимо 7 / 8 Задание для истинных ценителей грибов. Какой из них ядовитый?

Гриб слева

Гриб справа 8 / 8 В завершение теста вопрос попроще. Какой из грибов съедобен? Слева

Справа

Оба несъедобны