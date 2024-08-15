Ядовитый или можно есть? Тест на знание сибирских грибов — проверьте, не окажитесь ли вы в реанимации после тихой охоты

Август принес в Новосибирск вечернюю прохладу, дожди и, конечно, грибы. Начинается самый активный сезон, а значит, вместе с долгожданными боровиками и подберезовиками появятся менее приятные грибы. У многих популярных съедобных экземпляров есть опасные двойники. Мы подготовили небольшой тест, чтобы вы проверили свои знания.
Перед тем как вы начнете отвечать на вопросы, напомним самое главное правило грибника: «Не знаешь — не бери». Всегда лучше поддаться сомнениям и оставить находку в лесу, чем потом лечиться в больнице.
- Левый
- Правый
- Никакой
- Те, что слева
- Справа, конечно
- Да
- Нет
- Да
- Нет
- Конечно! Они очень вкусные
- Черные грибы? Никогда!
- Срывать
- Это сатанинский гриб. Пройду мимо
- Гриб слева
- Гриб справа
- Слева
- Справа
- Оба несъедобны
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