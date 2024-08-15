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Лето По грибы, по ягоды тест Ядовитый или можно есть? Тест на знание сибирских грибов — проверьте, не окажитесь ли вы в реанимации после тихой охоты

Ядовитый или можно есть? Тест на знание сибирских грибов — проверьте, не окажитесь ли вы в реанимации после тихой охоты

Главное правило счастливого и живого грибника — не брать в лесу то, в чем неуверен

1 038
1 комментарий
Во время тихой охоты нужно побороть желание брать все грибы, что попадаются на пути

Август принес в Новосибирск вечернюю прохладу, дожди и, конечно, грибы. Начинается самый активный сезон, а значит, вместе с долгожданными боровиками и подберезовиками появятся менее приятные грибы. У многих популярных съедобных экземпляров есть опасные двойники. Мы подготовили небольшой тест, чтобы вы проверили свои знания.

Перед тем как вы начнете отвечать на вопросы, напомним самое главное правило грибника: «Не знаешь — не бери». Всегда лучше поддаться сомнениям и оставить находку в лесу, чем потом лечиться в больнице.

ТЕСТПройден 287 раз
1 / 8
Начнем с простого. Какой из этих грибов можно есть?
  • Левый
  • Правый
  • Никакой
2 / 8
Какие грибы берем в корзинку?
  • Те, что слева
  • Справа, конечно
3 / 8
Это симпатичная сыроежка?
  • Да
  • Нет
4 / 8
Гриб, вокруг которого сломано не одно копье. Это свинушка, или коровник. Будем брать в корзинку?
  • Да
  • Нет
5 / 8
Срежете такие грибы?
  • Конечно! Они очень вкусные
  • Черные грибы? Никогда!
6 / 8
Вам встретился вот такой гриб. Что будете делать?
  • Срывать
  • Это сатанинский гриб. Пройду мимо
7 / 8
Задание для истинных ценителей грибов. Какой из них ядовитый?
  • Гриб слева
  • Гриб справа
8 / 8
В завершение теста вопрос попроще. Какой из грибов съедобен?
  • Слева
  • Справа
  • Оба несъедобны

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Комментарии
1
Гость
15 августа 2024, 07:40
Тузик любит и ест все грибы, особенно после шашлычины.
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