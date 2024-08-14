НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+30°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

5 м/c,

южн.

 745мм 41%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56

СРОЧНО

Пробка собралась у Хилокского рынка

Странная смерть ветерана МВД
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Лето фоторепортаж Море туристов и запреты на купание. Что сейчас происходит на пляжах Новороссийска?

Море туристов и запреты на купание. Что сейчас происходит на пляжах Новороссийска?

Показываем, как город справляется с наплывом отдыхающих

554
3 комментария
Туристу в Новороссийске мимо моря пройти невозможно

Новороссийск — не курортный город, однако теплый климат и море притягивают сюда летом толпы туристов. По количеству отдыхающих на пляжах Новороссийск может смело конкурировать с Анапой и Геленджиком. И как дела обстоят в августе, когда турпоток только растет? Журналистка 93.RU прогулялась по известным городским пляжам и посмотрела, насколько там комфортно отдыхать, выдерживают ли они такой наплыв людей и можно ли вообще найти здесь тихое место?

Один из самых оживленных пляжей в городе

Море того стоит

Пляж «Алексино» находится в южной части города. Здесь море и лагуну разделяет тонкая береговая линия. Людей очень много уже на входе. А на лавочках возле пляжа кипит торговля: продают и сувениры, и вяленую рыбу, и даже фрукты.

Людей у моря в самом начале пляжа не так много. Мало кто хочет обходить полупустое кафе и плавать возле забора
В магазинчиках можно купить всё: и резиновые тапочки, и пирожки с капустой, и красивые ракушки

Если очень хочется заплести афрокосы или купить тур в Геленджик, это можно сделать здесь и сейчас. На пляже, кстати, никто свои услуги нагло не навязывает. Промоутер Анна говорит, что в этом нет необходимости. Девушка предлагает отдыхающим прокатиться на банане. Стоимость услуги — 1000 рублей с человека. Желающих, по ее словам, много. Поэтому она старается очень быстро ответить на все вопросы туристов и уходит.

По словам работников пляжа, на банане можно кататься детям от трех лет

Возле моста собираются рыбаки. Уединенное место всего в нескольких метрах от заполненного пляжа выглядит необычно. Но для купания соленая вода в лагуне не подходит. А вот для рыбалки — вполне.

Со стороны водоема видно строящийся собор

В центре пляжа больше всего людей. Найти свободное место у берега проблематично. А свободный лежак — явление крайне редкое. Людям тесно, но они не подают вида и стараются наслаждаться теплым морем и солнцем.

— Нам здесь нравится, конечно. Только собаке жарко, — шутит туристка из Сибири. Она говорит, что к смене климата привыкнуть тяжело, но море того стоит.

Люди кучкуются возле берега

Многие приезжают на пляж с питомцами. Хозяева маленькой собаки Джульетты приехали из Курска в Новороссийск на неделю. Отпуск на море им по душе. Джульетте нравится еще больше — она обожает плавать. А дорогу из родного города перенесла спокойно.

Собакам плавать можно не везде

Запретный пляж

Рядом с мемориалом «Малая земля» купаться нельзя. Но отдыхающие это игнорируют. Место очень красивое, вода немного чище, чем на официальных пляжах, людей вокруг мало. Конечно, с «Алексино» этот пляжный закуток не сравнится, всё-таки большинство приходят сюда не окунуться в воду, а сфотографировать военный памятник.

Но купаться людям всё равно хочется
Перед запретом устоять тяжело. А вдруг вода теплее?

Куча людей и болотце

От «Малой земли» до официального пляжа «Суджукская коса» — около пяти минут пешком. Здесь туристов ждут и деревянные дорожки для комфортного перемещения по крупной гальке, и магазины, и ресторан с шашлыками. Последний, по закономерности, пустует. Настоящий аншлаг происходит у берега. Здесь он ровнее и шире, чем в Алексино. И может вместить больше отдыхающих. Но свободный квадратный метр даже под палящим солнцем найти тяжело. Беседку и лежак нужно тоже постараться вовремя занять.

Места на пляже мало
Редкий кадр: тут можно заметить свободное место на «Суджукской косе»

Между Малой землей и Косой есть еще один маленький пляж «Лагуна». Судя по всему, не особо популярный. Тут тоже есть беседки и раздевалки, но туристов, возможно, смущает пресное озеро, которое больше напоминает заросшее камышами болото. И находится оно так близко к берегу, что отбивает желание плавать. Да и вдоль странного водоема придется идти довольно долго, чтобы добраться до тенька.

А тут точно рай?
Возле болотца обнаружены две палатки

«Я бы отдыхал в Сочи»

Если пройти по направлению к центру города мимо яхт-клуба, можно попасть на пляж «Кристалл». Народ сюда притягивает мелкая галька. Тут признаков цивилизации заметно меньше. Если на предыдущих пляжах сувенирные лавки ломились от магнитиков, а ларьки — от мороженого и чурчхелы, то в районе «Кристалла» дела обстоят иначе. Турист без лежака и туалета не останется, но других изысков ожидать не стоит. Чтобы купить перекусить, придется идти намного дольше. Пляж довольно большой, поэтому и оборудован хуже.

Возле одного из камней отдыхает с компанией Павел из станицы Тбилисской. Он приехал в отпуск на целый месяц.

— Приехал именно в Новороссийск, потому что у меня тут сестра живет. Если бы она жила в Сочи, я бы отдыхал в Сочи, — рассказывает парень.

Соседство камней с бананом выглядит небезопасно
Красивый вид на горы и храм обеспечен

Гигантские валуны

Прибрежная зона растянулась на несколько километров. Но плавать разрешено не везде из-за огромных камней. В районе центра Новороссийска неизвестные каменные объекты встречаются почти на каждом шагу. Всюду знаки о запрете на купание, но на них никто не обращает внимания. Недалеко от камней в районе пляжа «Нептун» берег облепили зеленые водоросли. Но их очень мало, и туристам они никак не мешают.

Банан в ожидании отдыхающих
И вода чистая, и пандус есть
Правила на пляжах Новороссийска созданы, чтобы их нарушать

И где поплавать без лишних глаз?

Тут всё ясно: чем меньше на пляже развлечений, тем меньше и людей. Исключение — «Кристалл». Поэтому любителям уединенного отдыха лучше отправиться на общественный городской пляж, который находится прямо возле мола. Для этой цели подойдет и «Лагуна». В целом, местечки без толп туристов найдутся на любом пляже, только нужно смотреть в оба.

Достопримечательности как на ладони
Мелкая галька ощущается почти как песок
Не бананом единым. Можно и на лодке покататься
Без сувениров отдыхающий на пляже «Алексино» точно не останется
По словам отдыхающих, вода действительно очень теплая
У берега ракушки найти труднее, чем водоросли

ПО ТЕМЕ
Море Пляжи Новороссийск Черное море Курорты Краснодарского края
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
урлулуу
14 августа 2024, 19:04
По одному месту че там происходит
Гость
14 августа 2024, 19:04
черноморский флот щас там прячется?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,36

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление