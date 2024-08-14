Море туристов и запреты на купание. Что сейчас происходит на пляжах Новороссийска?

Новороссийск — не курортный город, однако теплый климат и море притягивают сюда летом толпы туристов. По количеству отдыхающих на пляжах Новороссийск может смело конкурировать с Анапой и Геленджиком. И как дела обстоят в августе, когда турпоток только растет? Журналистка 93.RU прогулялась по известным городским пляжам и посмотрела, насколько там комфортно отдыхать, выдерживают ли они такой наплыв людей и можно ли вообще найти здесь тихое место?
Море того стоит
Пляж «Алексино» находится в южной части города. Здесь море и лагуну разделяет тонкая береговая линия. Людей очень много уже на входе. А на лавочках возле пляжа кипит торговля: продают и сувениры, и вяленую рыбу, и даже фрукты.
Если очень хочется заплести афрокосы или купить тур в Геленджик, это можно сделать здесь и сейчас. На пляже, кстати, никто свои услуги нагло не навязывает. Промоутер Анна говорит, что в этом нет необходимости. Девушка предлагает отдыхающим прокатиться на банане. Стоимость услуги — 1000 рублей с человека. Желающих, по ее словам, много. Поэтому она старается очень быстро ответить на все вопросы туристов и уходит.
Возле моста собираются рыбаки. Уединенное место всего в нескольких метрах от заполненного пляжа выглядит необычно. Но для купания соленая вода в лагуне не подходит. А вот для рыбалки — вполне.
В центре пляжа больше всего людей. Найти свободное место у берега проблематично. А свободный лежак — явление крайне редкое. Людям тесно, но они не подают вида и стараются наслаждаться теплым морем и солнцем.
— Нам здесь нравится, конечно. Только собаке жарко, — шутит туристка из Сибири. Она говорит, что к смене климата привыкнуть тяжело, но море того стоит.
Многие приезжают на пляж с питомцами. Хозяева маленькой собаки Джульетты приехали из Курска в Новороссийск на неделю. Отпуск на море им по душе. Джульетте нравится еще больше — она обожает плавать. А дорогу из родного города перенесла спокойно.
Запретный пляж
Рядом с мемориалом «Малая земля» купаться нельзя. Но отдыхающие это игнорируют. Место очень красивое, вода немного чище, чем на официальных пляжах, людей вокруг мало. Конечно, с «Алексино» этот пляжный закуток не сравнится, всё-таки большинство приходят сюда не окунуться в воду, а сфотографировать военный памятник.
Куча людей и болотце
От «Малой земли» до официального пляжа «Суджукская коса» — около пяти минут пешком. Здесь туристов ждут и деревянные дорожки для комфортного перемещения по крупной гальке, и магазины, и ресторан с шашлыками. Последний, по закономерности, пустует. Настоящий аншлаг происходит у берега. Здесь он ровнее и шире, чем в Алексино. И может вместить больше отдыхающих. Но свободный квадратный метр даже под палящим солнцем найти тяжело. Беседку и лежак нужно тоже постараться вовремя занять.
Между Малой землей и Косой есть еще один маленький пляж «Лагуна». Судя по всему, не особо популярный. Тут тоже есть беседки и раздевалки, но туристов, возможно, смущает пресное озеро, которое больше напоминает заросшее камышами болото. И находится оно так близко к берегу, что отбивает желание плавать. Да и вдоль странного водоема придется идти довольно долго, чтобы добраться до тенька.
«Я бы отдыхал в Сочи»
Если пройти по направлению к центру города мимо яхт-клуба, можно попасть на пляж «Кристалл». Народ сюда притягивает мелкая галька. Тут признаков цивилизации заметно меньше. Если на предыдущих пляжах сувенирные лавки ломились от магнитиков, а ларьки — от мороженого и чурчхелы, то в районе «Кристалла» дела обстоят иначе. Турист без лежака и туалета не останется, но других изысков ожидать не стоит. Чтобы купить перекусить, придется идти намного дольше. Пляж довольно большой, поэтому и оборудован хуже.
Возле одного из камней отдыхает с компанией Павел из станицы Тбилисской. Он приехал в отпуск на целый месяц.
— Приехал именно в Новороссийск, потому что у меня тут сестра живет. Если бы она жила в Сочи, я бы отдыхал в Сочи, — рассказывает парень.
Гигантские валуны
Прибрежная зона растянулась на несколько километров. Но плавать разрешено не везде из-за огромных камней. В районе центра Новороссийска неизвестные каменные объекты встречаются почти на каждом шагу. Всюду знаки о запрете на купание, но на них никто не обращает внимания. Недалеко от камней в районе пляжа «Нептун» берег облепили зеленые водоросли. Но их очень мало, и туристам они никак не мешают.
И где поплавать без лишних глаз?
Тут всё ясно: чем меньше на пляже развлечений, тем меньше и людей. Исключение — «Кристалл». Поэтому любителям уединенного отдыха лучше отправиться на общественный городской пляж, который находится прямо возле мола. Для этой цели подойдет и «Лагуна». В целом, местечки без толп туристов найдутся на любом пляже, только нужно смотреть в оба.