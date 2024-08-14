Море туристов и запреты на купание. Что сейчас происходит на пляжах Новороссийска?

Туристу в Новороссийске мимо моря пройти невозможно Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Новороссийск — не курортный город, однако теплый климат и море притягивают сюда летом толпы туристов. По количеству отдыхающих на пляжах Новороссийск может смело конкурировать с Анапой и Геленджиком. И как дела обстоят в августе, когда турпоток только растет? Журналистка 93.RU прогулялась по известным городским пляжам и посмотрела, насколько там комфортно отдыхать, выдерживают ли они такой наплыв людей и можно ли вообще найти здесь тихое место?



Один из самых оживленных пляжей в городе Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Море того стоит

Пляж «Алексино» находится в южной части города. Здесь море и лагуну разделяет тонкая береговая линия. Людей очень много уже на входе. А на лавочках возле пляжа кипит торговля: продают и сувениры, и вяленую рыбу, и даже фрукты.

Людей у моря в самом начале пляжа не так много. Мало кто хочет обходить полупустое кафе и плавать возле забора Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











В магазинчиках можно купить всё: и резиновые тапочки, и пирожки с капустой, и красивые ракушки Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Если очень хочется заплести афрокосы или купить тур в Геленджик, это можно сделать здесь и сейчас. На пляже, кстати, никто свои услуги нагло не навязывает. Промоутер Анна говорит, что в этом нет необходимости. Девушка предлагает отдыхающим прокатиться на банане. Стоимость услуги — 1000 рублей с человека. Желающих, по ее словам, много. Поэтому она старается очень быстро ответить на все вопросы туристов и уходит.



По словам работников пляжа, на банане можно кататься детям от трех лет Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Возле моста собираются рыбаки. Уединенное место всего в нескольких метрах от заполненного пляжа выглядит необычно. Но для купания соленая вода в лагуне не подходит. А вот для рыбалки — вполне.

Со стороны водоема видно строящийся собор Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











В центре пляжа больше всего людей. Найти свободное место у берега проблематично. А свободный лежак — явление крайне редкое. Людям тесно, но они не подают вида и стараются наслаждаться теплым морем и солнцем.

— Нам здесь нравится, конечно. Только собаке жарко, — шутит туристка из Сибири. Она говорит, что к смене климата привыкнуть тяжело, но море того стоит.

Люди кучкуются возле берега Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Многие приезжают на пляж с питомцами. Хозяева маленькой собаки Джульетты приехали из Курска в Новороссийск на неделю. Отпуск на море им по душе. Джульетте нравится еще больше — она обожает плавать. А дорогу из родного города перенесла спокойно.

Собакам плавать можно не везде Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Запретный пляж

Рядом с мемориалом «Малая земля» купаться нельзя. Но отдыхающие это игнорируют. Место очень красивое, вода немного чище, чем на официальных пляжах, людей вокруг мало. Конечно, с «Алексино» этот пляжный закуток не сравнится, всё-таки большинство приходят сюда не окунуться в воду, а сфотографировать военный памятник.

Но купаться людям всё равно хочется Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Перед запретом устоять тяжело. А вдруг вода теплее? Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Куча людей и болотце

От «Малой земли» до официального пляжа «Суджукская коса» — около пяти минут пешком. Здесь туристов ждут и деревянные дорожки для комфортного перемещения по крупной гальке, и магазины, и ресторан с шашлыками. Последний, по закономерности, пустует. Настоящий аншлаг происходит у берега. Здесь он ровнее и шире, чем в Алексино. И может вместить больше отдыхающих. Но свободный квадратный метр даже под палящим солнцем найти тяжело. Беседку и лежак нужно тоже постараться вовремя занять.



Места на пляже мало Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Редкий кадр: тут можно заметить свободное место на «Суджукской косе» Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Между Малой землей и Косой есть еще один маленький пляж «Лагуна». Судя по всему, не особо популярный. Тут тоже есть беседки и раздевалки, но туристов, возможно, смущает пресное озеро, которое больше напоминает заросшее камышами болото. И находится оно так близко к берегу, что отбивает желание плавать. Да и вдоль странного водоема придется идти довольно долго, чтобы добраться до тенька.

А тут точно рай? Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Возле болотца обнаружены две палатки Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











«Я бы отдыхал в Сочи»

Если пройти по направлению к центру города мимо яхт-клуба, можно попасть на пляж «Кристалл». Народ сюда притягивает мелкая галька. Тут признаков цивилизации заметно меньше. Если на предыдущих пляжах сувенирные лавки ломились от магнитиков, а ларьки — от мороженого и чурчхелы, то в районе «Кристалла» дела обстоят иначе. Турист без лежака и туалета не останется, но других изысков ожидать не стоит. Чтобы купить перекусить, придется идти намного дольше. Пляж довольно большой, поэтому и оборудован хуже.

Возле одного из камней отдыхает с компанией Павел из станицы Тбилисской. Он приехал в отпуск на целый месяц.

— Приехал именно в Новороссийск, потому что у меня тут сестра живет. Если бы она жила в Сочи, я бы отдыхал в Сочи, — рассказывает парень.

Соседство камней с бананом выглядит небезопасно Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Красивый вид на горы и храм обеспечен Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Гигантские валуны

Прибрежная зона растянулась на несколько километров. Но плавать разрешено не везде из-за огромных камней. В районе центра Новороссийска неизвестные каменные объекты встречаются почти на каждом шагу. Всюду знаки о запрете на купание, но на них никто не обращает внимания. Недалеко от камней в районе пляжа «Нептун» берег облепили зеленые водоросли. Но их очень мало, и туристам они никак не мешают.

Банан в ожидании отдыхающих Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











И вода чистая, и пандус есть Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Правила на пляжах Новороссийска созданы, чтобы их нарушать Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











И где поплавать без лишних глаз?

Тут всё ясно: чем меньше на пляже развлечений, тем меньше и людей. Исключение — «Кристалл». Поэтому любителям уединенного отдыха лучше отправиться на общественный городской пляж, который находится прямо возле мола. Для этой цели подойдет и «Лагуна». В целом, местечки без толп туристов найдутся на любом пляже, только нужно смотреть в оба.

Достопримечательности как на ладони Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Мелкая галька ощущается почти как песок Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Не бананом единым. Можно и на лодке покататься Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Без сувениров отдыхающий на пляже «Алексино» точно не останется Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











По словам отдыхающих, вода действительно очень теплая Источник: Екатерина Подымова / 93.RU









