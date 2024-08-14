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Лето Больше не «жирный кусок» даже для Киркорова и Лепса. Почему «летний чес» уже не приносит звездам миллионы

Больше не «жирный кусок» даже для Киркорова и Лепса. Почему «летний чес» уже не приносит звездам миллионы

Российским знаменитостям пришлось сильно поумерить свои аппетиты

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7 комментариев
Филипп Киркоров бывал с гастролями в Крыму почти каждый год, в 2013-м он посетил полуостров 6 раз!

Сезон отпусков в разгаре, и это всегда был хорошее время для заработка звезд, но не этим летом. Известные продюсеры рассказали MSK1.RU, почему всё меньше артистов отправляются с концертами по курортам Крыма и Краснодарского края.

Способ приятного пополнения бюджета

«Филипп Киркоров заработал 20 миллионов рублей за летние гастроли по курортам Черного моря. А Григорий Лепс — 15 миллионов. Сергей Лазарев и "Руки Вверх!" — по 6 миллионов», — журналисты массовых изданий, опираясь на данные продюсеров и организаторов концертов, каждый год с азартом подсчитывали доходы наших исполнителей, прокатившихся с выступлениями по самым густо населенным отдыхающими курортным городам — от Сочи до Ялты и обратно.

— Летние гастроли, или «летний чес», как их окрестили, был для артистов отличной возможностью для пополнения бюджета, — рассказывает Леонид Дзюник, генеральный директор продюсерской компании «Константа продакшн».

Артисты — как растения, живут сезонными циклами.

Декабрь — время новогодних корпоративов, потом до середины февраля — мертвый сезон, выступлений нет. Весной, как правило, исполнители едут в гастрольные туры по стране. Летом — время отдыха и заработка на югах. Осенью начинаются концерты на больших площадках — в Кремлевском дворце, «Лужниках», до бездарного уничтожения это был концертный зал «Россия». Сейчас же многое изменилось. Практически умерли корпоративы и летние гастроли перестали кормить, как прежде.

Концерт можно послушать прямо на ялтинской набрережной, например, кавер-группа KOORAGA играет для отдыхающих бесплатно

Действительно, если посмотреть на афишу ялтинского концертного зала «Юбилейный» — самой большой площадки курортной столицы Крыма, то в ней зияют пустотой большинство дней в июле и августе. И это в высокий сезон! Ну а тем, кто соберется на концерт, предлагаются выступления Кубанского казачьего хора, проекта «Голоса Градского» и единственной звезды — певицы Славы.

В Севастополе даже Славы нет, зато в город не побоялись приехать театральные звезды — Сергей Гармаш представит рассказы Паустовского и Куприна. Режиссер Владимир Машков везет труппу Театра имени Олега Табакова — Акиры и «Табакерки» представят спектакль «Страсти по Бумбарашу» на античной сцене музея-заповедника Херсонес. У жителей Керчи есть возможность сходить на акустический концерт Алены Свиридовой — певица каждое лето приезжает на свою дачу, расположенную рядом с городом-героем.

Певица вместе с мамой на прогулке по керченской набережной

В Сочи — самом дорогом курорте российского юга — дела обстоят значительно лучше, но и здесь главный зал «Фестивальный» предлагает концерты не каждый день. В начале месяца зрители могут выбрать выступления звезд 90-х: приедет группа «Мираж» со Светланой Разиной, певец Александр Серов, с программой «Наутилус 40 лет» выступит Вячеслав Бутусов.

К концу августа подтянутся несколько «тяжеловесов»: концерт даст Стас Михайлов (цена на билет от 3 до 10 тысяч рублей), выступит Дима Билан (цена на билеты от 3,5 до 10 тысяч рублей), споет Сергей Лазарев (цена на билеты от 3 до 10 тысяч рублей), а также SHAMAN (билеты — от 3,5 до 15 тысяч рублей). Самый желанный гость — Григорий Лепс традиционно дает летом концерт в родном городе, нынешний август не исключение. Цены на билеты у него самые высокие — от 4,5 до 25 тысяч рублей, и мест уже практически нет.

Не так густо как в Сочи, но всё же есть выбор и в Геленджике — курорт не обошли вниманием Анна Асти (цены на билеты — от 2 до 15 тысяч рублей), Татьяна Буланова (билеты — от 1,5 до 5 тысяч рублей) и тот же Стас Михайлов. В другие дни отдыхающих будут развлекать группы «Бутырка», Ирина Круг, Инстасамка и всевозможные участники «Стендап-шоу».

«Остается только 200 тысяч»

— Поход на концерт многие годы был одним из обязательных мероприятий летнего отдыха на море — деньги на билеты закладывались в бюджет, зрители ждали встречи с любимым артистом, а то и несколькими, — рассказывает продюсер Леонид Дзюник. — А сейчас поднялись цены на перелеты, цены на сам отдых, цены на кафе и рестораны, а зарплаты так быстро у людей не растут. Вот и получается, что люди экономят на самом необязательном — концертах.

По словам продюсера, сейчас вообще снизилось количество всех билетных концертов по стране, но на юге эта тенденция заметна лучше всего.

— Летние концерты устраивали не сами артисты, а промоутеры. Они сразу на три месяца — июль, август и сентябрь — арендовали зал, скажем, в Анапе. Отдавали деньги директору и уже сами разрабатывали программу: смотрели, кто в какое время может собрать зал, по какой цене продавать билеты, чтобы концерты окупились. Сами связывались с артистами и их менеджментом, привозили, селили, кормили звезд, исполняя все пункты их райдеров. Но смысл был — люди платили за выступления и звезды охотно совмещали отдых с концертами. Сейчас же расходы на организацию стали выше, а денег у отдыхающих меньше. Поэтому залы и стоят пустые, — резюмировал Дзюник.

Известный продюсер Иосиф Пригожин и его жена — народная артистка России Валерия — могут считаться «ветеранами» летних гастролей.

— Мы с Валерией 20 лет подряд каждое лето давали концерты по маршруту Ставрополь — Сочи — Лазаревская — Геленджик — Анапа — Ялта — Евпатория и обратно, плюс-минус другие курортные города, — рассказывает Иосиф Пригожин. — Но и в докоронавирусные годы летние гастроли не были для нас так называемым «жирным куском». Мы просто совмещали отдых с выступлениями и делали это, скорее, для нашего коллектива.

Иосиф Пригожин и Валерия 20 лет давали летние гастроли по Черноморскому побережью. Но в этом году певица выступит только для приглашенных на юбилей отеля

А сейчас, по словам продюсера, летние гастроли перестали быть экономически выгодными.

— У меня секретов нет, могу вам на пальцах показать весь бюджет, — разъясняет Иосиф Пригожин. — Зал в курортном городе — это, как правило, тысяча мест. Берем, например, Анапу и устраиваем в ней концерт. Билеты считаем по минимуму — 3 тысячи рублей. Итого — 3 миллиона. Вычитаем из этой суммы расходы: дорогу Валерии и ее коллектива, а это 16 человек, наше проживание, питание, аренду зала, рекламу, доставку оборудования. Остается где-то миллион рублей. Из него 30 процентов уходит организаторам, остается 700 тысяч для нас и коллектива, которому нужно заплатить. В итоге от концерта Валерия получает 200 тысяч рублей. И у всех артистов примерно такая математика. Вот и получается, что большого экономического смысла в этих гастролях нет.

По словам Иосифа Пригожина, на гонорар от концерта артисту нужно не только жить, но и вкладываться в материально-техническую базу.

— Раньше расходы были меньше — всё стоило дешевле, курс валют был другой, а ведь артисты продолжают покупать музыкальные инструменты за валюту. Или то же оборудование — свет, звук сейчас стоят от 600 тысяч до миллиона рублей. Экраны, которые устанавливают на выступлениях сзади артиста, — 200–300 долларов за квадратный метр. Наушники, которые Валерия, как и все артисты, надевает во время выступления, стоят 360 тысяч рублей. И так далее. Тут никаких гонораров не хватит.

«У Киркорова коллектив — 77 человек»

— Наши артисты за тучные годы привыкли к высоким гонорарам, к тому, что они нарасхват, особенно на частных выступлениях, и могут просить серьезные суммы. Но теперь им приходится думать, как выживать, осваивать сторонние бизнесы, вкладывать деньги. В общем, затягивать пояса, — считает продюсер Леонид Дзюник.

А главное — приходится выбирать, в основном, частные выступления. Или билетные концерты в больших залах.

— Удобнее всего артистам приезжать на корпоративные выступления. Например, Валерия будет петь в августе на юбилее самого фешенебельного отеля Крыма — Mriya Resort & SPA, — рассказывает продюсер Иосиф Пригожин. — А это значит, что приглашающая сторона берет на себя все расходы и еще выплачивает гонорар. Такой вариант оправдывает нынешнюю сложную дорогу в Крым. Ведь нужно прилететь в Сочи, потом ехать на машине, всё это занимает много часов. И точно такая же дорога обратно. Это было бы терпимо, если ехать на неделю-две. А у Валерии, например, уже через день — выступление в Тюмени с симфоническим оркестром. И такие нагрузки можно оправдать только соответствующим вознаграждением. Этого никто не видит, но у нас с Валерией только за нынешний июль по 70 часов налета. Поверьте, это очень утомительно.

Сложная логистика — одна из основных причин небольшой популярности Крыма этим летом. И летних гастролей в общем. Ведь раньше маршрут по концертным залам шел с Краснодарского края в Крым и обратно. Или наоборот — это не имело значения, ведь прилететь на полуостров можно было за два-три часа из большинства аэропортов страны. Теперь ближайшие — Сочи и Минводы. Или поезд, на который нужно еще успеть купить билеты, вагонов СВ или «люкс» в составах один-два.

— Возьмем Филиппа Киркорова, который каждый год отправлялся с гастролями по курортам. У него коллектив — 77 человек, огромное количество костюмов, оборудование, — рассказывает продюсер Иосиф Пригожин. — Сколько ему нужно брать за билет на концерт, чтобы оправдать такое долгое и сложное путешествие в Крым? Вот и получается, что в нынешних реалиях билетные концерты не смогут оправдать его расходы, оплатить появление Киркорова способен только частный заказчик, если он готов потратить большой бюджет.

К счастью, крымские отели и модные пляжи помогают отдыхающим в Крыму проводить вечера под любимую музыку. Например, концертны по случаю юбилея отеля дадут Стас Пьеха и «Хор Турецкого» — их могут послушать на пляже и у бассейна не только постояльцы, но и все желающие — билет для взрослого стоит 3,5 тысячи рублей.

Каждый вечер в клубе «Чайка на пляже» музыкальная вечеринка — от модных диджеев до Юли Савичевой, Шуры и группы «Агата Кристи». Ну а самые неприхотливые веселятся прямо на набережной — вдоль главной улицы Ялты расположены несколько концертных площадок, на которых каждый вечер играют не очень именитые музыканты. Зато бесплатно.

ПО ТЕМЕ
Летний чес Звезды Гастроли Концерты Крым Гонорары звезд Филипп Киркоров Григорий Лепс Евгений Пригожин
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Комментарии
9
ральф
14 августа 2024, 15:06
Щас заплАчу...
иван-т
14 августа 2024, 15:27
А чего они почти все пенсионеры? Других не слушают?
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