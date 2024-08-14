Больше не «жирный кусок» даже для Киркорова и Лепса. Почему «летний чес» уже не приносит звездам миллионы

Филипп Киркоров бывал с гастролями в Крыму почти каждый год, в 2013-м он посетил полуостров 6 раз! Источник: fkirkorov / Vk.com











Сезон отпусков в разгаре, и это всегда был хорошее время для заработка звезд, но не этим летом. Известные продюсеры рассказали MSK1.RU, почему всё меньше артистов отправляются с концертами по курортам Крыма и Краснодарского края.



Способ приятного пополнения бюджета

«Филипп Киркоров заработал 20 миллионов рублей за летние гастроли по курортам Черного моря. А Григорий Лепс — 15 миллионов. Сергей Лазарев и "Руки Вверх!" — по 6 миллионов», — журналисты массовых изданий, опираясь на данные продюсеров и организаторов концертов, каждый год с азартом подсчитывали доходы наших исполнителей, прокатившихся с выступлениями по самым густо населенным отдыхающими курортным городам — от Сочи до Ялты и обратно.

— Летние гастроли, или «летний чес», как их окрестили, был для артистов отличной возможностью для пополнения бюджета, — рассказывает Леонид Дзюник, генеральный директор продюсерской компании «Константа продакшн».

Артисты — как растения, живут сезонными циклами. Леонид Дзюник, генеральный директор продюсерской компании «Константа продакшн»

Декабрь — время новогодних корпоративов, потом до середины февраля — мертвый сезон, выступлений нет. Весной, как правило, исполнители едут в гастрольные туры по стране. Летом — время отдыха и заработка на югах. Осенью начинаются концерты на больших площадках — в Кремлевском дворце, «Лужниках», до бездарного уничтожения это был концертный зал «Россия». Сейчас же многое изменилось. Практически умерли корпоративы и летние гастроли перестали кормить, как прежде.



Концерт можно послушать прямо на ялтинской набрережной, например, кавер-группа KOORAGA играет для отдыхающих бесплатно Источник: kooraga.official / Т.me











Действительно, если посмотреть на афишу ялтинского концертного зала «Юбилейный» — самой большой площадки курортной столицы Крыма, то в ней зияют пустотой большинство дней в июле и августе. И это в высокий сезон! Ну а тем, кто соберется на концерт, предлагаются выступления Кубанского казачьего хора, проекта «Голоса Градского» и единственной звезды — певицы Славы.



В Севастополе даже Славы нет, зато в город не побоялись приехать театральные звезды — Сергей Гармаш представит рассказы Паустовского и Куприна. Режиссер Владимир Машков везет труппу Театра имени Олега Табакова — Акиры и «Табакерки» представят спектакль «Страсти по Бумбарашу» на античной сцене музея-заповедника Херсонес. У жителей Керчи есть возможность сходить на акустический концерт Алены Свиридовой — певица каждое лето приезжает на свою дачу, расположенную рядом с городом-героем.

Певица вместе с мамой на прогулке по керченской набережной Источник: телеграм-канал «Керчь. Интро»











В Сочи — самом дорогом курорте российского юга — дела обстоят значительно лучше, но и здесь главный зал «Фестивальный» предлагает концерты не каждый день. В начале месяца зрители могут выбрать выступления звезд 90-х: приедет группа «Мираж» со Светланой Разиной, певец Александр Серов, с программой «Наутилус 40 лет» выступит Вячеслав Бутусов.

К концу августа подтянутся несколько «тяжеловесов»: концерт даст Стас Михайлов (цена на билет от 3 до 10 тысяч рублей), выступит Дима Билан (цена на билеты от 3,5 до 10 тысяч рублей), споет Сергей Лазарев (цена на билеты от 3 до 10 тысяч рублей), а также SHAMAN (билеты — от 3,5 до 15 тысяч рублей). Самый желанный гость — Григорий Лепс традиционно дает летом концерт в родном городе, нынешний август не исключение. Цены на билеты у него самые высокие — от 4,5 до 25 тысяч рублей, и мест уже практически нет.



Не так густо как в Сочи, но всё же есть выбор и в Геленджике — курорт не обошли вниманием Анна Асти (цены на билеты — от 2 до 15 тысяч рублей), Татьяна Буланова (билеты — от 1,5 до 5 тысяч рублей) и тот же Стас Михайлов. В другие дни отдыхающих будут развлекать группы «Бутырка», Ирина Круг, Инстасамка и всевозможные участники «Стендап-шоу».



«Остается только 200 тысяч»

— Поход на концерт многие годы был одним из обязательных мероприятий летнего отдыха на море — деньги на билеты закладывались в бюджет, зрители ждали встречи с любимым артистом, а то и несколькими, — рассказывает продюсер Леонид Дзюник. — А сейчас поднялись цены на перелеты, цены на сам отдых, цены на кафе и рестораны, а зарплаты так быстро у людей не растут. Вот и получается, что люди экономят на самом необязательном — концертах.



По словам продюсера, сейчас вообще снизилось количество всех билетных концертов по стране, но на юге эта тенденция заметна лучше всего.



— Летние концерты устраивали не сами артисты, а промоутеры. Они сразу на три месяца — июль, август и сентябрь — арендовали зал, скажем, в Анапе. Отдавали деньги директору и уже сами разрабатывали программу: смотрели, кто в какое время может собрать зал, по какой цене продавать билеты, чтобы концерты окупились. Сами связывались с артистами и их менеджментом, привозили, селили, кормили звезд, исполняя все пункты их райдеров. Но смысл был — люди платили за выступления и звезды охотно совмещали отдых с концертами. Сейчас же расходы на организацию стали выше, а денег у отдыхающих меньше. Поэтому залы и стоят пустые, — резюмировал Дзюник.



Известный продюсер Иосиф Пригожин и его жена — народная артистка России Валерия — могут считаться «ветеранами» летних гастролей.



— Мы с Валерией 20 лет подряд каждое лето давали концерты по маршруту Ставрополь — Сочи — Лазаревская — Геленджик — Анапа — Ялта — Евпатория и обратно, плюс-минус другие курортные города, — рассказывает Иосиф Пригожин. — Но и в докоронавирусные годы летние гастроли не были для нас так называемым «жирным куском». Мы просто совмещали отдых с выступлениями и делали это, скорее, для нашего коллектива.

Иосиф Пригожин и Валерия 20 лет давали летние гастроли по Черноморскому побережью. Но в этом году певица выступит только для приглашенных на юбилей отеля Источник: valeria.official / Vk.com











А сейчас, по словам продюсера, летние гастроли перестали быть экономически выгодными.



— У меня секретов нет, могу вам на пальцах показать весь бюджет, — разъясняет Иосиф Пригожин. — Зал в курортном городе — это, как правило, тысяча мест. Берем, например, Анапу и устраиваем в ней концерт. Билеты считаем по минимуму — 3 тысячи рублей. Итого — 3 миллиона. Вычитаем из этой суммы расходы: дорогу Валерии и ее коллектива, а это 16 человек, наше проживание, питание, аренду зала, рекламу, доставку оборудования. Остается где-то миллион рублей. Из него 30 процентов уходит организаторам, остается 700 тысяч для нас и коллектива, которому нужно заплатить. В итоге от концерта Валерия получает 200 тысяч рублей. И у всех артистов примерно такая математика. Вот и получается, что большого экономического смысла в этих гастролях нет.



По словам Иосифа Пригожина, на гонорар от концерта артисту нужно не только жить, но и вкладываться в материально-техническую базу.



— Раньше расходы были меньше — всё стоило дешевле, курс валют был другой, а ведь артисты продолжают покупать музыкальные инструменты за валюту. Или то же оборудование — свет, звук сейчас стоят от 600 тысяч до миллиона рублей. Экраны, которые устанавливают на выступлениях сзади артиста, — 200–300 долларов за квадратный метр. Наушники, которые Валерия, как и все артисты, надевает во время выступления, стоят 360 тысяч рублей. И так далее. Тут никаких гонораров не хватит.



«У Киркорова коллектив — 77 человек»

— Наши артисты за тучные годы привыкли к высоким гонорарам, к тому, что они нарасхват, особенно на частных выступлениях, и могут просить серьезные суммы. Но теперь им приходится думать, как выживать, осваивать сторонние бизнесы, вкладывать деньги. В общем, затягивать пояса, — считает продюсер Леонид Дзюник.



А главное — приходится выбирать, в основном, частные выступления. Или билетные концерты в больших залах.



— Удобнее всего артистам приезжать на корпоративные выступления. Например, Валерия будет петь в августе на юбилее самого фешенебельного отеля Крыма — Mriya Resort & SPA, — рассказывает продюсер Иосиф Пригожин. — А это значит, что приглашающая сторона берет на себя все расходы и еще выплачивает гонорар. Такой вариант оправдывает нынешнюю сложную дорогу в Крым. Ведь нужно прилететь в Сочи, потом ехать на машине, всё это занимает много часов. И точно такая же дорога обратно. Это было бы терпимо, если ехать на неделю-две. А у Валерии, например, уже через день — выступление в Тюмени с симфоническим оркестром. И такие нагрузки можно оправдать только соответствующим вознаграждением. Этого никто не видит, но у нас с Валерией только за нынешний июль по 70 часов налета. Поверьте, это очень утомительно.



Сложная логистика — одна из основных причин небольшой популярности Крыма этим летом. И летних гастролей в общем. Ведь раньше маршрут по концертным залам шел с Краснодарского края в Крым и обратно. Или наоборот — это не имело значения, ведь прилететь на полуостров можно было за два-три часа из большинства аэропортов страны. Теперь ближайшие — Сочи и Минводы. Или поезд, на который нужно еще успеть купить билеты, вагонов СВ или «люкс» в составах один-два.



— Возьмем Филиппа Киркорова, который каждый год отправлялся с гастролями по курортам. У него коллектив — 77 человек, огромное количество костюмов, оборудование, — рассказывает продюсер Иосиф Пригожин. — Сколько ему нужно брать за билет на концерт, чтобы оправдать такое долгое и сложное путешествие в Крым? Вот и получается, что в нынешних реалиях билетные концерты не смогут оправдать его расходы, оплатить появление Киркорова способен только частный заказчик, если он готов потратить большой бюджет.



К счастью, крымские отели и модные пляжи помогают отдыхающим в Крыму проводить вечера под любимую музыку. Например, концертны по случаю юбилея отеля дадут Стас Пьеха и «Хор Турецкого» — их могут послушать на пляже и у бассейна не только постояльцы, но и все желающие — билет для взрослого стоит 3,5 тысячи рублей.