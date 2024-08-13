Как избавиться от домашней мошки: проверенные и эффективные способы

Если на улице от мошки легко отмахнуться, то дома вы так просто не отделаетесь Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Чем бывает неприятно лето, так это мошками, которые могут появиться дома и разрастись до целой армии за один-два дня. Обычно, чтобы избавиться от непрошенных гостей, достаточно убрать источник — самые фрукты или овощи, возле которых они обычно собираются на пир. Но, увы, это не всегда помогает. И тогда наступает время предпринять активные действия.



Способы устранения домашней мошки

Чтобы решить проблему с мошкарой, внезапно появившейся дома, для начала нужно разобраться, что это за насекомые и откуда они берутся. Вот с какими представителями мошкары мы обычно сталкиваемся:

дрозофила — коричневая надоедливая маленькая мошка, которая появляется в доме вместе с подпорченными фруктами, чаще всего обитает в мусорном ведре;

сциарида — насекомое, которое питается грибами, развивающимися в субстрате под растительностью в горшках, по виду напоминает маленького комара;

канализационная мушка — насекомое обживается в канализационных трубах, где давно не проводилась санация, ее черное тело покрыто волосками.

Простейшее решение — устранить источник. В случае дрозофилов будет достаточно вынести всё порченое из помещения на свалку, горшки со сциаридой следует обработать инсектицидом или заменить весь субстрат. В случае с канализационной мушкой следует провести санацию — залить все сливные отверстия специализированной химией.

Но если это вдруг не помогло, понадобятся дополнительные меры. Обратимся за ними к народной мудрости.

Народные способы избавления от мошки

Народная мудрость гласит: не можешь победить — возглавь. Но если возглавить стадо мошек у вас не получается, будьте готовы делать ловушки. Таких вариантов несколько.

Мошек притягивают пустые бутылки из-под пива или вина . Играйте на мушиных слабостях. Оставьте одну такую бутылку открытой на некоторое время, и вот у вас партсобрание мошек в отдельно взятой бутылке. Если количество собравшихся вас устраивает, закрывайте тару, пока никто не разлетелся, и отправляйте ее на свалку.

Еще одна слабость мошек — дрожжевой раствор с добавлением сахара . Пропорции не важны. Главное, чтобы было сладко. Это же, скорее всего, будет последний пир мошек в вашей квартире. Так что не скупитесь. Наливайте угощение в любую емкость (закрывающуюся — так что подготовьте крышку заранее) и оставляйте по аналогии с предыдущим способом. Насекомые будут рады слететься на ловушку, что вы для них приготовили.

Не менее привлекательным для мошки выглядит мед . Чтобы избавиться насекомых, будет достаточно намазать тонким слоем меда картонку и оставить ее в комнате, которую насекомые облюбовали больше остальных. Они просто туда влипнут, так что вам останется только организовать переезд задержавшимся и расплодившимся нелегалам.

Отпугнуть надоедливое насекомое помогут также полынь, лаванда и пижма . В виде засушенных букетов. Кроме того, против мошки эффективны гвоздика (пряность), камфора и практически все популярные эфирные масла. Советуют на кухне разложить свежий корень хрена — его специфический запах также поможет отогнать дрозофилу. А еще мошки не любят герань. Если поставить этот цветок на подоконнике, то в ближайшем пространстве этих насекомых не будет.

Магазинные средства от мошек

Средства избавления от мошек можно найти в магазине. В первую очередь в голову приходит дихлофос. Это действительно надежный способ уничтожить большое скопление насекомых, причем не только мошек. Но это средство не всегда применимо, да и выгонит самих жителей из помещения на несколько часов.



Не хуже дихлофоса устранить мошек помогут следующие средства:

фумигаторы — репелленты и инсектициды, состав обычно безопасен для человека, а мошкара гибнет под его воздействием или будет отогнана;

липкие ленты , пропитанные аттрактантом — вы их подвешиваете, насекомые к ним прилипают и остаются на полосе, придется подождать, но не слишком долго;

липкие пластины — средства аналогичные ленте, но их не подвешивают, а раскладывают в тех местах, где мошки водится больше всего.