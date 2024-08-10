Туман — к солнцу и жаре: изучаем приметы погоды на 10 августа

Туман предвещает хорошую погоду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











10 августа по народному календарю — праздник Прохоры-Пармены. На Руси этот день был окутан множеством суеверий и традиций. Наши предки верили, что, соблюдая определенные ритуалы и обычаи, можно защитить близких от несчастий и привлечь в дом благополучие.



Согласно поверьям, если утром туман стелется над землей — это к хорошей солнечной погоде, а если поднимается вверх, то следует ожидать дождь.



Если утром небо равномерно затянуто облаками, а к середине дня они начинают разрываться и появляются просветы, то погода будет меняться от переменной облачности к солнечной.



Кроме того, считается, что если утром ласточки летают низко над землей, то к обеду возможен кратковременный дождь. Еще одно поверье — если на закате солнце садится в тучи, то на следующий день вероятна пасмурная погода и осадки.

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