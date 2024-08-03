«Говори, что брат разрешает так одеваться!»: путешественница рассказала о Дагестане сразу после теракта

Это регион, где потрясающие виды Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Среди туристических направлений всё большую популярность набирает Дагестан. Он манит водопадами, горами и местным колоритом, но после происшествия в Дербенте многие отказываются от идеи провести отпуск в республике. NGS24.RU пообщался с туристкой Анастасией Василевской, которая полетела отдыхать в регион практически сразу после теракта, и рассказала, что думают местные жители о ситуации, а также о том, что интересного можно посмотреть за две недели, какой период больше подходит для пляжного отдыха и обязательно ли женщине все время ходить в закрытой одежде.



Влетит ли отдых в копеечку

Кажется, наша туристка тут очень счастлива Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Почему Дагестан?



— Стали сильно популяризировать отдых в России, появились программы про путешествия, так я узнала об отдыхе в Дагестане. О том, что там много красивых мест, в том числе знаменитый Сулакский каньон, Бархан — огромная гора из песка, которая в Европе считается одной из самых больших и находится недалеко от города. А еще водопады, горы… Ну, думаю, почему бы не съездить, тем более есть прямые рейсы. Отправилась туда с мамой.

— И в какую сумму обошлись билеты в Дагестан?



— В один конец за человека вышло примерно 22 тысячи, 40 — туда-обратно. Ну, что поделать, высокий сезон. Но, если кто-то хочет сэкономить, в мае можно чуть ли не за девять тысяч улететь. Но опять же этот месяц больше подойдет для тех, кто хочет сходить в горы. В мае еще нет палящего солнца, жары, но море еще холодное.

— А что с жильем?



— Я сняла квартиру в Махачкале, вышло где-то тысячи три с половиной в сутки. Можно, конечно, и дешевле найти, но решила не заморачиваться и воспользоваться проверенным сервисом. Зато жили прямо напротив моря. В целом на еду и такси тратишь столько же, сколько и во многих российских городах. А проезд на общественном транспорте — всего 22 рубля.

— Чем занималась целых две недели в Дагестане?

— Успела побывать на Сулакском каньоне, куда нас любезно отвез владелец жилья. Там классно. Удивило то, что взбираешься, доходишь, как кажется, до самой вершины, думаешь: ой, как высоко. Где-то далеко внизу протекает река Сулак, а это, оказывается, всего лишь предгорье. То есть ты на серьезной высоте, а это еще даже не настоящие горы, а только самое начало. И думаешь: ничего себе…

Река Сулак так далеко, а это еще не горы Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Если неохота куда-то далеко ходить, то рядом комплекс отдыха, где есть и базы у самой речки, и домики. Там хватает всякой красивой растительности, которой, как я успела посмотреть, не очень много в Махачкале. Это не Абхазия, где магнолии, олеандры, кипарисы. Тут идешь по жаре, и укрыться особо негде. Так что приятно оказаться в таком оазисе. Тем более что в нем есть еще аквапарк, аттракционы, в том числе колесо обозрения, садки с рыбой, кафешки.

И правда, настоящий оазис! Источник: предоставлено Анастасией Василевской











А вот и садки с форелью и осетром! Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Наверное, это мой рай... Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Если не хочется идти в горы, можно полюбоваться красотами с высоты колеса обозрения Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Вот еще классное место — пещера Нохъо. Перед прогулкой нужно обязательно надеть каску, ведь идти придется по узкому ущелью. А еще путь проходит по подвесному мосту. Ты оказываешься на большой высоте, далеко внизу течет Сулак. Для таких бояк, как я, это впечатляюще. Но для кого-то, конечно, совсем не страшно. Некоторые берут зиплайны и едут с одного обрыва на другой. Самые отчаянные просто идут по канату над пропастью. Мне и мостика достаточно.

Не знаю, как вы, а корреспондент обзавидовался Источник: предоставлено Анастасией Василевской











А вот и сам вход в пещеру Источник: предоставлено Анастасией Василевской











За шорты могут и предъявить

— Это место еще и священное. Мне там один молодой человек вежливо предъявил за шорты. Указал на предупреждающий плакатик, что, ну, как бы так одеваться здесь не надо… Но в церквях, как и везде в России, такие ситуации решаются легко: можно взять специальные накидушки по типу юбок.



— Кстати, часто ли приходилось сталкиваться с моментами, когда не одобряли твой внешний вид?

— Реагировали по-разному. На мне было пляжное платье где-то до середины колен, и в подъезде встретился мужчина, попросил одеваться скромнее. А некоторые говорили, что большинство не одобряет стариковские правила. Советовали: «Просто не обращай внимания, говори: "Тебе что-то не нравится? С братом моим разговаривай! Мне брат так разрешает одеваться!"» Объяснили, что некоторые видят, что я не местная, хожу одна, заступиться некому, и начинают самоутверждаться.

— А как вообще в Дагестане одеваются женщины? И неужели все ходят по улицам в сопровождении мужчин?



— Да по-разному… В Дагестане, ну, просто очень много детей, поэтому женщины, как правило, гуляют с ними. По одиночке они реже встречаются, но, если и ходят, то спокойно. Когда прогуливалась возле мечети, увидела информационный стенд, где сообщалось о том, что туристам в Дагестане желательно одеваться так, чтобы были закрыты плечи и ноги до колен хотя бы. Не обязательно совсем уж заматываться и пытаться казаться местным, это глупо. В целом по городу можно ходить во всем коротком, но на тебя будут смотреть, это не очень приятно, чувствуешь себя белой вороной.

Ай-яй, Анастасия, плечи надо было прикрыть Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— На пляже, кстати, никто никак на тебя не смотрит, можно ходить в обычных купальниках. Всем понятно, что люди приходят купаться. Но сами местные выглядят по другому. Женщины, как правило, в традиционной одежде. Могут немножко зайти в водичку, помочить ноги, и платье, конечно же, намокнет. Полноценно не купаются, в основном смотрят за детьми, которые плещутся в воде.

Женщины ведут себя сдержанно Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Как море?



— Вода прекрасная, но иногда море может немножко разочаровать. Когда мы приехали, начался сезон цветения водорослей. Стало грязновато, а когда поднимались волны, появлялся еще и запах. Иногда сидишь в квартире и он доносится, такой неприятненький. Кому-то это может не понравиться, и это нужно иметь в виду. Цветение начинается где-то в июле, как только вода становится теплее. Так что лучше заранее все поизучать и выбрать оптимальное время для отпуска и купания.

Море может быть таким Источник: предоставлено Анастасией Василевской











...а может и таким Источник: предоставлено Анастасией Василевской











...но все же море прекрасно всегда Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Дагестан все-таки мусульманский регион. Как это проявляется в обычной жизни?



— В любом уважающем себя заведении должна быть комната для молитв, потому что мусульманин пять раз в день совершает намаз. И есть свои тонкости. Если ты, допустим, ходил в туалет, у тебя был секс, кровь из раны или что-то подобное, ты должен перед молитвой совершить омовение рта, носа, ушей, половых органов. Если не сделаешь этого, то и помолиться не сможешь. В кафе я однажды перепутала комнату для омовений с уборной и едва не зарулила туда.

Молельная комната на заправке Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— То есть это место, где ты можешь спокойно совершить омовение и помолиться?



— Я не думаю, что везде можно провести омовение. Где-то, например на тех же заправках, может быть просто комната с ковриком. Но такое место обязательно в мечетях. А они на каждом шагу. Есть большая, есть много маленьких и в городе, и за его чертой.

Где обязательно нужно побывать

— А что интересного в самой Махачкале? Что это за город?



— Махачкала активно застраивается. Даже сложилось впечатление, что это одна большая стройка. Новые дома возводят и в самом городе, и по дороге из аэропорта, и в небольшом Каспийске, который где-то в 15 километрах, и даже в Дербенте. Вроде бы древний город, он и так маленький, и на этих узких улочках что-то умудряются строить.

Как можно застраивать такую красоту?! Это, кстати, Дербент Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Еще одна колоритная улочка Дербента Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Но, может, есть красивые места, старинные здания в той же Махачкале?



— Есть Джума-мечеть — самая большая в городе и одна из крупнейших в Европе. Вроде как там даже есть вход для туристов, но мы не рискнули туда заходить без гида.

Джума-мечеть Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Архитектура впечатляет Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Но если ты хочешь посмотреть Дагестан, то в самой Махачкале всю эту красоту не увидишь. Нужно ехать за город. Мы побывали на водопадах. Сначала нужно ехать своим ходом на машине или с экскурсионной группой, а потом подниматься вверх по горам на две тысячи метров.

Матласский водопад Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Водопад Итлятляр Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Матласская каменная чаща (тут тоже есть водопады) Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— Побывали также на родине писателя Расула Гамзатова, в селе, где он родился. Там же есть и его музей. Это душевное место. У меня мама — учитель литературы, и ей непременно захотелось сюда попасть. И кстати, когда местным рассказываешь, что посещал родину Расула Гамзатова, они сразу с большим уважением начинают с тобой общаться, почитают. Односельчане знают его не только как выдающегося поэта, но и как просто хорошего человека. Там же, кстати, есть и музей его отца, он тоже известный дагестанский поэт. И в этом небольшом музее нас мило встретила женщина-экскурсовод, прямо на входе стояла, с абрикосиками. Так по-домашнему, мило и приятно.

Вообще, мы встречали много открытых и гостеприимных людей. Я узнала, что 46 народностей живет Дагестане. Представляешь, вот в этой небольшой республике! И у всех свои характер, взгляды. Местные рассказывают, что, допустим, те же горцы добрые, а спускаются на равнину — и становятся злыми. В кафе есть хинкал по-аварски, по-лакски, по-доргински… Все народности национальную еду готовят немножко по-своему.

Вкусный Дагестан

— Раз уж мы заговорили о еде, что еще интересного можно попробовать?

— Очень понравился афарар — лепешка с начинками. Бывает с зеленью, творогом, мясом, картошкой. Тоненькие, напоминают жирные блиночки, или что-то типа жирных лавашиков с начинками. Я не удержалась и перед вылетом домой зашла в кафе и накупила таких побольше угостить семью. Кстати про кафе, если вы хотите выпить, то нужно позвонить в заведение заранее, не везде подают алкоголь.

А вот и афарар Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Кисломолочный суп. То, что надо в жару Источник: предоставлено Анастасией Василевской











— А вообще понравились фрукты, абрикосы, персики. Все такие спелые, их прямо с деревьев можно есть. Причем, как нам рассказывал один дагестанец, если проезжаешь мимо садов и плоды свисают в сторону дороги, их можно спокойно брать, Считается, что они предназначены для путников. Никто не должен делать замечаний. И «молочка» понравилась, даже из супермаркетов, очень качественная. Если молочный продукт скис, он просто превратится в простоквашу.

«Все хотят жить мирно»

— Ты приехала в Дагестан сразу после теракта. Что говорили об этом люди? Чувствовались волнения, какие были настроения?

— У местных осталось, мягко говоря, неприятное впечатление. Вот, например, мы встречались с маминой бывшей ученицей. Она как раз в день теракта была в Дербенте с детьми. Сидели в кафе, собирались ехать к знакомым, когда написали родственники, рассказали, что происходит. Мамина ученица и ее дети сильно переволновались, никто не понимал, что происходит.

Вид на Дербент. Сейчас спокойно Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Гид тоже рассказывала, что сразу отменилось много туров. Она проводила экскурсию, и пришлось резко изменить курс: не поехали в город. Тут же позвонила дочка, сказала, что если мама с туристами где-то застряла, пусть все едут к ней, еды, в случае чего, на всех хватит.

Крепость Нарын-кала в Дербенте. Не все туристы добрались до нее во время беспорядков Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Шоу фонтанов в Дербенте Источник: предоставлено Анастасией Василевской











Сейчас по городу ходят дэпээсники с автоматами. Все волновались, осуждают произошедшее. Многие вообще не понимают, зачем это было. Просто насилие, не из-за чего. Тем более, с точки зрения верующего, если ты убил одного человека, считай, убил всех. Люди не хотят, чтобы их регион ассоциировался с терроризмом. Все хотят жить мирно.