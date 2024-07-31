Красивые и мужественные поздравления с Днем ВДВ: в стихах и прозе

Десантники будут еще счастливее в свой профессиональный праздник, если вы скажете им несколько приятных слов Источник: Дарья Пона / 74.RU











В начале августа свой профессиональный праздник отметят бойцы Воздушно-десантных войск. В 2024 году День ВДВ выпадает на пятницу, и уже с самого утра на улицах города мы увидим отряды в тельняшках и голубых беретах. Но узнать десантников можно не только по атрибутам, но и по гордой стати, которая появляется у каждого бойца за время службы. Если среди ваших близких есть отважные десантники и вы собираетесь их поздравить, но никак не найдете подходящих слов, у нас есть поздравления с Днем ВДВ в стихах и прозе. Уверены, вы знаете, кому их адресовать.



Поздравления с Днем ВДВ в прозе

***

С праздником, ВДВ! Желаем вам счастья, радости и блестящих перспектив. Вы — люди, обладающие отвагой, героизмом, доблестью и храбростью. Пусть ваша жизнь будет наполнена богатырской силой, мужеством, выносливостью и безупречным здоровьем!



***

Защитники Родины, с праздником! Вы стоите на страже миллионов граждан нашей страны и всех, кто вам близок. Пусть дома вас всегда ждут любимые люди и царит уют.

***

Ребята, вы — гордость нашей армии. Желаем вам стального здоровья, крепких нервов, радости и удачи. Пусть каждый прыжок будет удачным, а приземление — мягким. С праздником, десантники! С Днем ВДВ!

***

Десантные войска — это не просто часть армии, это настоящая школа мужества. Здесь молодые люди учатся быть верными боевому братству и чтить ратные традиции. В рядах ВДВ служат отважные люди, которые доказали свою преданность Родине героизмом, стойкостью и смелостью.

За время своего существования десантники России участвовали во множестве сражений и специальных операций, вписав в историю вооруженных сил множество ярких побед. Они всегда там, где нужна боевая выручка и отличная военная подготовка.

Сегодня героизм, стойкость духа и доблесть воинов-десантников — пример патриотизма и беззаветного служения Отечеству.

Поздравляем всех причастных с праздником! Желаем мирного неба над головой, крепкого здоровья, добра, благополучия и счастья!



***

Дорогие десантники, вы — наша гордость и пример для подражания! Голубые береты, без вас не было бы мирного неба над нашей Родиной. Вы — опора и защита для своих семей. С праздником вас, настоящие мужчины!

***



Вы — гордость нашей армии, пример мужества и отваги. Вы всегда на передовой, там, где труднее всего. Ваша служба требует невероятной силы духа, решительности и готовности к любым испытаниям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества! Пусть небо над вами всегда будет мирным, а приземление — мягким! С праздником!

***

Дорогой друг, с праздником тебя! Спасибо за твою службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть дома тебя всегда ждут любящие люди, а прыжки проходят исключительно в рамках тренировок.

Поздравления с Днем ВДВ в стихах

***

С Днем ВДВ, братишки,



Вы сила, мощь страны!



Как орлы вы над землей парите,



Отчизну нашу бережете, сторожите.



Здоровья вам на долгие года,



Спокойствия, надежного семейного тыла



И верности своей мечте.



С праздником, с днем ВДВ!



***

Десантники — бойцы особые,



Во всех местах вы побывали.



Гордимся вашей силой, строем мы,



И в праздник славный поздравляем!



Желаем счастья и здоровья вам,

Пускай удача с вами будет!



И пусть всегда найдется место там,



Где небо нежно вас разбудит!



***

Десантники наши — отважные парни,



Вам по силам задачи любой сложности.



Вы не стонете даже от самой ужасной



Боевой и учебной «трудности».



Вы парите в небесной дали бескрайней,

Мягко землю встречая в любых условиях.



Нет задачи невыполнимой для вас, парни!



Пусть гордятся вами родители, жены, дети.



***

В этот день не смолкает салют,

И звучат поздравления в адрес отважных,



Ведь сегодня в почете десантники наши,



Кто любую задачу возьмут.



Десант — это гордость и слава России,

Те, кто долг свой и честь не забудет.

Кто отцам и дедам в бою не уступит,

Защищая Отчизну родную свою.



***

В День ВДВ мы поздравляем

Воинов отважных, смелых!

Пусть облака их окружают,

А небо будет непременно светлым!



Гордо смотрят пусть с небес на нас

Те, кто отдал жизнь за веру.

Дарим им сегодня в этот час

Лучшую свою поэму!



Отчизну чтоб могли всегда

Они достойно защищать,

Мы пожелаем навсегда:

Любви и мира не терять!



***

Под российским славным флагом

Вновь десантники шагают.

На земле, в небесах и на море

Службу честно исполняют.



ВДВ всегда готовы

Защищать свою страну!

Нам герои-десантники нужны,

Чтобы спать спокойно мы могли!



С днем ВДВ всех поздравляем!

Гордимся вами всей страной.

За службу вас благодарим,

Желаем мира над головой!



***

В небе птицы не летают,

Лишь под куполом войска,

День и ночь они ныряют

В синеву чрез облака.



Этих воинов отважных

Знает мир со всех сторон,

Ведь в тельняшках самых важных

Есть особый батальон.



Они сильны и справедливы,

И всегда ведут бои.

Побеждают всех красиво,

С ними все мы — как за стеной.



ВДВ — наше спасенье,

Славные бойцы, сыны!

Посылаем поздравленье,

Вам спасибо от страны!