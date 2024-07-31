Красивые и мужественные поздравления с Днем ВДВ: в стихах и прозе

В начале августа свой профессиональный праздник отметят бойцы Воздушно-десантных войск. В 2024 году День ВДВ выпадает на пятницу, и уже с самого утра на улицах города мы увидим отряды в тельняшках и голубых беретах. Но узнать десантников можно не только по атрибутам, но и по гордой стати, которая появляется у каждого бойца за время службы. Если среди ваших близких есть отважные десантники и вы собираетесь их поздравить, но никак не найдете подходящих слов, у нас есть поздравления с Днем ВДВ в стихах и прозе. Уверены, вы знаете, кому их адресовать.
Поздравления с Днем ВДВ в прозе
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С праздником, ВДВ! Желаем вам счастья, радости и блестящих перспектив. Вы — люди, обладающие отвагой, героизмом, доблестью и храбростью. Пусть ваша жизнь будет наполнена богатырской силой, мужеством, выносливостью и безупречным здоровьем!
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Защитники Родины, с праздником! Вы стоите на страже миллионов граждан нашей страны и всех, кто вам близок. Пусть дома вас всегда ждут любимые люди и царит уют.
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Ребята, вы — гордость нашей армии. Желаем вам стального здоровья, крепких нервов, радости и удачи. Пусть каждый прыжок будет удачным, а приземление — мягким. С праздником, десантники! С Днем ВДВ!
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Десантные войска — это не просто часть армии, это настоящая школа мужества. Здесь молодые люди учатся быть верными боевому братству и чтить ратные традиции. В рядах ВДВ служат отважные люди, которые доказали свою преданность Родине героизмом, стойкостью и смелостью.
За время своего существования десантники России участвовали во множестве сражений и специальных операций, вписав в историю вооруженных сил множество ярких побед. Они всегда там, где нужна боевая выручка и отличная военная подготовка.
Сегодня героизм, стойкость духа и доблесть воинов-десантников — пример патриотизма и беззаветного служения Отечеству.
Поздравляем всех причастных с праздником! Желаем мирного неба над головой, крепкого здоровья, добра, благополучия и счастья!
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Дорогие десантники, вы — наша гордость и пример для подражания! Голубые береты, без вас не было бы мирного неба над нашей Родиной. Вы — опора и защита для своих семей. С праздником вас, настоящие мужчины!
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Вы — гордость нашей армии, пример мужества и отваги. Вы всегда на передовой, там, где труднее всего. Ваша служба требует невероятной силы духа, решительности и готовности к любым испытаниям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества! Пусть небо над вами всегда будет мирным, а приземление — мягким! С праздником!
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Дорогой друг, с праздником тебя! Спасибо за твою службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть дома тебя всегда ждут любящие люди, а прыжки проходят исключительно в рамках тренировок.
Поздравления с Днем ВДВ в стихах
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С Днем ВДВ, братишки,
Вы сила, мощь страны!
Как орлы вы над землей парите,
Отчизну нашу бережете, сторожите.
Здоровья вам на долгие года,
Спокойствия, надежного семейного тыла
И верности своей мечте.
С праздником, с днем ВДВ!
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Десантники — бойцы особые,
Во всех местах вы побывали.
Гордимся вашей силой, строем мы,
И в праздник славный поздравляем!
Желаем счастья и здоровья вам,
Пускай удача с вами будет!
И пусть всегда найдется место там,
Где небо нежно вас разбудит!
***
Десантники наши — отважные парни,
Вам по силам задачи любой сложности.
Вы не стонете даже от самой ужасной
Боевой и учебной «трудности».
Вы парите в небесной дали бескрайней,
Мягко землю встречая в любых условиях.
Нет задачи невыполнимой для вас, парни!
Пусть гордятся вами родители, жены, дети.
***
В этот день не смолкает салют,
И звучат поздравления в адрес отважных,
Ведь сегодня в почете десантники наши,
Кто любую задачу возьмут.
Десант — это гордость и слава России,
Те, кто долг свой и честь не забудет.
Кто отцам и дедам в бою не уступит,
Защищая Отчизну родную свою.
***
В День ВДВ мы поздравляем
Воинов отважных, смелых!
Пусть облака их окружают,
А небо будет непременно светлым!
Гордо смотрят пусть с небес на нас
Те, кто отдал жизнь за веру.
Дарим им сегодня в этот час
Лучшую свою поэму!
Отчизну чтоб могли всегда
Они достойно защищать,
Мы пожелаем навсегда:
Любви и мира не терять!
***
Под российским славным флагом
Вновь десантники шагают.
На земле, в небесах и на море
Службу честно исполняют.
ВДВ всегда готовы
Защищать свою страну!
Нам герои-десантники нужны,
Чтобы спать спокойно мы могли!
С днем ВДВ всех поздравляем!
Гордимся вами всей страной.
За службу вас благодарим,
Желаем мира над головой!
***
В небе птицы не летают,
Лишь под куполом войска,
День и ночь они ныряют
В синеву чрез облака.
Этих воинов отважных
Знает мир со всех сторон,
Ведь в тельняшках самых важных
Есть особый батальон.
Они сильны и справедливы,
И всегда ведут бои.
Побеждают всех красиво,
С ними все мы — как за стеной.
ВДВ — наше спасенье,
Славные бойцы, сыны!
Посылаем поздравленье,
Вам спасибо от страны!
А у вас есть кого поздравить с Днем ВДВ?