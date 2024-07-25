«Забивается всё»: венеролог рассказала, какие инфекции можно подхватить во время купания

Венеролог рассказала, какие инфекции можно подхватить в воде Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Многие сейчас отдыхают у бассейна, на морях или окунаются в местные водоемы. А что делать с купальником и плавками после водных процедур? И может ли сырая ткань навредить интимной зоне? Какие инфекции можно подхватить в воде? Об этом нашим ярославским коллегам из 76.RU рассказала венеролог Светлана Зудилова.

Светлана Зудилова — главный врач кожно-венерологического диспансера Ярославской области, главный дерматовенеролог региона.

— Для чего на пляже установлены кабинки для переодевания? Купальник желательно после купания снять, промокнуться полотенцем и надеть на себя сухое чистое белье. Это будет и комфортнее, и полезнее. От сырого купальника вы можете получить банальное раздражение кожи, особенно в области резинок. Кроме того, в купальник забивается всё, что в воде, — тина, песок. Так что снимать купальник после купания необходимо, — рассказала венеролог.

В воде купающихся могут поджидать разного рода неприятности. Однако к ним не относятся инфекции, передающиеся половым путем.

— Инфекции, передающиеся половым путем, в воде подцепить невозможно. Существует миф, что в воде можно подхватить самую распространенную на всём земном шаре инфекцию, трихомонаду, но она передается исключительно половым путем. А вот микробные, бактериальные инфекции подцепить можно, — рассказала Светлана Зудилова. — В воде также можно подхватить кишечную палочку, которая вызовет кишечную инфекцию, а что касается половых инфекций — они передаются только половым путем.

Не стоит погружаться в воду, если у вас на теле есть открытые раны.

— Стоит помнить, что, если вы зашли в грязную воду, а у вас какие-то повреждения на коже, царапины и ранки, они могут инфицироваться бактериями. Наша кожа обладает защитными функциями, поэтому неповрежденная кожа — это барьер от внешних инфекций, — добавила эксперт.

