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Лето «Забивается всё»: венеролог рассказала, какие инфекции можно подхватить во время купания

«Забивается всё»: венеролог рассказала, какие инфекции можно подхватить во время купания

И объяснила, чем опасен мокрый купальник

1 954
23 комментария
Венеролог рассказала, какие инфекции можно подхватить в воде

Многие сейчас отдыхают у бассейна, на морях или окунаются в местные водоемы. А что делать с купальником и плавками после водных процедур? И может ли сырая ткань навредить интимной зоне? Какие инфекции можно подхватить в воде? Об этом нашим ярославским коллегам из 76.RU рассказала венеролог Светлана Зудилова.

Светлана Зудилова — главный врач кожно-венерологического диспансера Ярославской области, главный дерматовенеролог региона.

— Для чего на пляже установлены кабинки для переодевания? Купальник желательно после купания снять, промокнуться полотенцем и надеть на себя сухое чистое белье. Это будет и комфортнее, и полезнее. От сырого купальника вы можете получить банальное раздражение кожи, особенно в области резинок. Кроме того, в купальник забивается всё, что в воде, — тина, песок. Так что снимать купальник после купания необходимо, — рассказала венеролог.

В воде купающихся могут поджидать разного рода неприятности. Однако к ним не относятся инфекции, передающиеся половым путем.

— Инфекции, передающиеся половым путем, в воде подцепить невозможно. Существует миф, что в воде можно подхватить самую распространенную на всём земном шаре инфекцию, трихомонаду, но она передается исключительно половым путем. А вот микробные, бактериальные инфекции подцепить можно, — рассказала Светлана Зудилова. — В воде также можно подхватить кишечную палочку, которая вызовет кишечную инфекцию, а что касается половых инфекций — они передаются только половым путем.

Не стоит погружаться в воду, если у вас на теле есть открытые раны.

— Стоит помнить, что, если вы зашли в грязную воду, а у вас какие-то повреждения на коже, царапины и ранки, они могут инфицироваться бактериями. Наша кожа обладает защитными функциями, поэтому неповрежденная кожа — это барьер от внешних инфекций, — добавила эксперт.

Ранее мы вместе с врачом рассказывали, какое белье выбирать в жару, и давали советы, как спастись от летнего зноя.

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Море Венеролог Инфекции ЗППП Купальный сезон
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Комментарии
23
265889986
25 июля 2024, 17:04
На фото «Забилось всё»
Фродо Бэггинс
25 июля 2024, 17:05
Светлана Зудилова — главный врач кожно-венерологического диспансера Ярославской области, главный дерматовенеролог региона. хорошая фамилия для главврача квд
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