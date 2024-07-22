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Лето Анапу затянуло водорослями, в Сочи — толпы людей. Куда поехать отдыхать россиянам

Анапу затянуло водорослями, в Сочи — толпы людей. Куда поехать отдыхать россиянам

Рассказываем, какая сейчас ситуация на главных курортах России

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16 комментариев
Дети лепят фигурки из водорослей

На курорты Краснодарского края каждое лето прибывают миллионы туристов, и каждый раз всех интересует один и тот же вопрос: куда именно поехать? Все знают, что в Анапе цветет море, в Геленджике из-за бухты (там стоячая вода, а не открытое море) можно подхватить ротавирус, в Сочи — слишком много туристов и тоже ротавирус.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают, какая сейчас обстановка на главных курортах страны.

Анапа

Жители и гости Анапы уже не первую неделю жалуются на зеленые водоросли у берега, которые называют камкой. Ранее мы рассказывали, что на курорте в этом году слишком быстро прогрелась вода, поэтому вдоль берега во многих местах скопилась неприятная жижа. Подробнее о ситуации на курорте и о том, откуда берутся водоросли, читайте в нашей статье.

Анапчане успокаивают туристов: есть места, где всё чисто. Так что, если прогуляться по берегу, можно найти чистое море.

— На пляжах вдоль Пионерского проспекта Анапы местами тина в море и на суше. На суше уже в виде творчества отдыхающих, — написали в местном паблике 18 июля.

Зато детей зеленые водоросли не пугают — они лепят из них разные фигурки на берегу. Еще одно популярное развлечение — скатать из камки небольшой шарик и перекидывать его друг другу, стоя в воде.

В море сейчас всё зеленое

Но в Анапе есть не только песчаные пляжи, где сейчас много водорослей. В городе около 19 километров каменистого берега — там камки точно не будет. Зато могут встретиться медузы. Отдыхающие рассказали, что пока их не очень много. Лучше всего идти купаться рано утром — тогда вода кристально чистая. По данным краевого гидрометцентра, в море сейчас +25 °С.

А на каменистых пляжах чистая вода

Геленджик

В Геленджике и окрестностях водорослей нет, зато есть очень много туристов. Люди с самого утра занимают свое место под солнцем, так что выходить к морю лучше очень рано. Вот как 18 июля выглядит Кабардинка.

В Кабардинке очень много людей

Вода в Геленджике, по данным краевого гидрометцентра, прогрелась до +27 °С. На удивление она чистая: без медуз и мусора. Конечно, у берега она чуть мутная из-за большого числа туристов, но если немного отплыть, то можно даже увидеть дно.

Вода относительно чистая

Сочи

В администрации Сочи 18 июля сообщили, что к середине лета отели загружены на 88% — туристов на курорте очень много. Сейчас единовременно там отдыхают свыше 189 тысяч человек. При этом вода на удивление чистая, хотя некоторые люди жалуются, что так дела обстоят далеко не везде. Особенно там, где случаются прорывы канализации, и она течет прямо в море.

Утром мало туристов

Как и во многих местах, лучше не купаться на центральных пляжах, а отходить в более дикие уголки, где поменьше людей. Там есть надежда найти кристально чистую воду, да и в целом с комфортом разместиться. По данным краевого гидрометцентра, вода в Сочи сейчас прогрелась до +27 °С.

Людей много не только у моря, но и в горах. Вот так 16 июля выглядели очереди возле подъемника «Эдельвейс».

— Если вдруг соберетесь в горы на «Розу» или «Поляну», то будьте готовы к огромному количеству людей, — написали туристы.

В горах тоже толпы людей

А еще в Сочи из-за жары пересох Агурский водопад. Так что если вы хотели туда сходить, то имейте в виду, что вода есть только в нижнем течении — сейчас она мутная и с резким запахом сероводорода.

Заранее проверяйте маршруты, если собираетесь в поход

А вы бы куда поехали отдыхать?

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ПО ТЕМЕ
Краснодар Анапа Сочи Геленджик Курорты Краснодарского края Черное море
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Комментарии
16
Читатель текстов с ошибками
22 июля 2024, 13:43
Такой отдых можно приравнять к тяжелому труду, и после отпуска нужно еще недельку восстановить здоровье.
Директор Завода (Ржака)
22 июля 2024, 13:45
Вротовирус из-за того, что в море общественный туалет.
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