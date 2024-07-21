Дожди и грозы: прогноз погоды на неделю в Новосибирске — данные сервисов

Осадки начнутся уже в понедельник Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дожди ожидают новосибирцев на предстоящей неделе. Несмотря на осадки, температура воздуха днем не опустится ниже +25 градусов. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и составила прогноз погоды на начало июля.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», с начала недели в город придут осадки, дожди будут идти четыре дня. А вот к выходным погода ненадолго придет в норму, самым жарким днем недели станет суббота, 27 июля. Температура воздуха днем поднимется до +31 градуса, ночью ожидается до +20.

Самым жарким днем недели станет суббота, 27 июля Источник: «Яндекс.Погода»











Сервис Gismeteo также прогнозирует дожди с грозами. Самым холодным днем недели станет вторник, 23 июля. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью температура воздуха за окном составит +17 градусов. Четыре дня из семи будут идти дожди.

Самым холодным днем недели станет вторник, 23 июля Источник: Gismeteo











А вот по данным сервиса «Погода.Mail», дожди продлятся всего три дня. Сильная гроза ожидается в среду, 24 июля. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью столбики термометров остановятся на отметке +17.

Сильная гроза ожидается в среду, 24 июля Источник: «Погода.Mail»









