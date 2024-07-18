5 главных ужасов Крыма: море, как кипящий суп из медуз, блэкаут, аномальная жара, беспилотники и ротавирус. А что на самом деле?

Насладиться красотой Крыма по-настоящему всё время что-то мешает Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Страшилками, которыми нас пугают отдыхающие в Крыму, уже не удивить. Но это из серии — мыши плакали, но продолжали есть кактус. А наши туристы, хоть и напуганные тысячу раз, всё равно продолжают ехать в Крым. К постоянным взрывам, очередям на мосту добавились новые напасти: пожары, отключения электричества, аномальная жара. С какими проблемами на отдыхе столкнулись туристы, прорвавшиеся на Крымский полуостров через многочасовые пробки на мосту, рассказывает наш корреспондент с полуострова. Подробности — в материале MSK1.RU.



«Черная жара» и черный дым

Температура черноморской воды у берега Евпатории Источник: телеграм-канал «Крымский»











Аномальная жара, которую на картах синоптики обозначают черным цветом и называют «черной», добралась и до крымских берегов. На солнце днем термометр уверенно поднимается до отметок 40–43 градуса, ночью не опускается ниже 28–30. Единственный плюс такого пекла — температура Черного моря у берега прогрелась до суперкомфортных 25–27 градусов. Дождей над Крымом не проливалось уже две недели, и высохшая трава превратила степи и леса в идеальную растопку — достаточно одной искры. А ветер разнесет пламя на тысячи квадратных метров. Что и происходит, несмотря на предупреждения, кажется, всех служб — от МЧС до лесничеств. Но туристам, впрочем, как и местным жителям, виднее: они идут в лес, бросают окурки, палят костры, которые превращаются в стихийные бедствия. Только за последнюю неделю в окрестностях Севастополя было ликвидировано три пожара, дважды горели леса и трава в поселках Симферопольского района, Евпаториии, Сакского района и Керчи. И причиной всех бедствий были люди. Недавний пожар возле отеля «Интурист» в Ялте, напугавший отдыхающих на Массандровском пляже, «организовали» любители шашлыков: не до конца погашенные угли их мангала тлели всю ночь, пока утром благодаря ветру не разгорелись на площади 1500 квадратных метров. К счастью, пожар удалось погасить за несколько часов, но уникальной крымской растительности нанесен серьезный урон.



Пожар возле ялтинского отеля «Интурист» удалось погасить за несколько часов. Причина — угли из мангала, которые любители шашлыков не погасили как следует Источник: из телеграм-канала мэра Ялты Янины Павленко











От рук человеческих разгорелся самый масштабный пожар — над Коктебелем. С окраинной улицы ветер понес пламя на территорию Карадагского природного заповедника. Утром 15 июля горели 2 гектара, к обеду — уже 20 гектаров, а вечером — 35. За двое суток пожар удалось локализовать на территории в 40 гектаров. Вертолеты МЧС, 30 единиц спецтехники, 3000 специалистов, бойцы Росгвардии и сотни добровольцев боролись с огнем в горах при невыносимой жаре.



За двое суток крымским пожарным и добровольцам удалось погасить открытое горение на 40 гектарах в Карадагском природном заповеднике. Сейчас остались только очаги тлеющего огня. А началось масштабное бедствие с небольшого пожара, который устроили жители окраинной улицы Коктебеля Источник: МЧС России

— Открытое горение ликвидировано, но местами продолжается тление, — доложили в МЧС обстановку на 17 июля.



И как следствие, туристы, собиравшиеся не только купаться, но и совершить прогулки в крымских горах, теперь будут искать другие развлечения. Карадагский заповедник останавливает работу экскурсионно-пешеходного маршрута «Большой Карадаг». Закрыты до конца июля самые популярные у туристов Боткинская, Кореизская, Таракташская, Еврейская тропы и тропа «Иограф» Ялтинского горно-лесного заповедника. Власти Севастополя решили закрыть и Большую Севастопольскую тропу — от Балаклавы до Ласпи, чтобы избежать лесных пожаров.



Тушение огня Источник: МЧС России

Пробки на мосту и на трассах

Аномальная жара и многочасовые пробки на Крымском мосту не остановили туристов. Как утверждают эксперты туристического рынка России, именно масштабные пожары в Туапсе и Абрау-Дюрсо, вызванные жарой и человеческой халатностью, заставили часть отдыхающих, планировавших провести отпуск в этих местах, ехать в Крым. Где тоже горит, но не так масштабно, как было в Краснодарском крае. Нынешний сезон, и так самый многолюдный после начала СВО, пополнили автотуристы из Краснодарского края. Конечно, путешественники ожидали, что на досмотре придется постоять, но к таким очередям были не готовы.



— Народ, запасайтесь бензином заранее, заливайте полный бак и еще лучше канистру берите. На жаре кондиционер не выключается по три-четыре часа, ночью тоже легче не становится. А баз охлаждения можно свариться, — советуют в телеграм-чате «Крымский мост» те, кто отстоял пробку.



— Дети извелись, пока мы дождались досмотра. Берите раскраски, гаджеты с мультиками, воду… Тяжело в такую жару. Не ожидали, что проведем в пробке три часа — планировали, что в шесть утра будет посвободней, — жалуется Марина из Уфы.



В выходные дни и понедельник, когда концентрация машин на мосту самая большая, в пробках приходится стоять по три-пять часов. Даже ночью ожидание перед пунктами пропуска достигает двух часов. Чтобы уменьшить пробки, в пять раз увеличили количество досмотровых бригад.



— Задача — растащить пробки на Крымском мосту. Сейчас работает до 70 бригад (вне сезона — 14), все съезды и карманы на подходах к мосту задействованы для досмотра, — заявил Сергей Аксенов, губернатор Республики Крым.



Для того чтобы ожидание было не таким тяжелым, дорожники и волонтеры оборудовали пункты выдачи питьевой воды, увеличили число биотуалетов, на подходах к мосту дежурят машины скорой помощи.



Медузы тоже любят купаться в тепле

Такая масштабная стая медуз-корнеротов у берегов Тарханкута — уникальное явление для Крыма. Расплодиться им удалось из-за сильного потепления Черного моря в нынешнем июле Источник: телеграм-канал «Крымский»











В Черном море у крымских берегов обитает два вида медуз. Круглые, белые, прозрачные — аурелии, они практически не жалятся. И крупные с массивными щупальцами голубого или зеленоватого цвета — корнероты. Эти могут болезненно ужалить своими стрекательными клетками, а для аллергиков стать причиной приступа астмы или сыпи. Именно они и расплодились у Западного побережья Крыма в огромных количествах, превратив море в месиво из медуз. В такое, конечно, купаться не поедешь, даже если на суше выше 40 градусов. Причина такого нашествия — перегрев моря, — объясняет профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов:



Перегрев Черного моря приводит к нарушению пищевых цепочек, и те виды животных, которые сдерживали численность корнерота на личиночной стадии, с этой задачей уже не справляются.



— Как разъяснил ученый, взрослых медуз никто не ест, а вот личинки идут в пищу малькам рыб и другим морским обитателям. Из теплых вод они ушли в холодные, и личинки остались несъеденными. Они выросли в больших медуз и оккупировали крымские берега.



Одна радость — медузы очень быстро мигрируют и могут за день откочевать от пляжа в другое место. Там, где была каша из медуз, через сутки можно не найти ни одной. Именно так произошло у берегов Тарханкута, фотографии которых заставили ужаснуться количеству медуз-корнеротов на квадратный сантиметр.



Море в Оленевке, Тарханкут — ни одной медузы, чистое, теплое. 17 июля... Источник: видео телеграм-канала «Крымский»

— В Черноморском море очень теплое. Медузы приходят после 14:00. Но немного. Купаться можно. До обеда до буйков медуз практически нет, — рапортуют туристы в главном телеграм-чате «Крым Туристический».



— Судак, центральный пляж, вчера. Медуз иногда можно встретить на глубине, чуть-чуть. Но народу очень много (нас вчера спасли только платные лежаки, иначе мест не было совсем, — делятся обстановкой отдыхающие.



Грязное море хуже медуз

Еще одна проблема, которую пришлось преодолевать туристам, — прорывы на очистных сооружениях. В июне из-за выброса в море неочищенной канализационной воды страдали отдыхающие Южного берега Крыма — от Ялты до Фороса. Кто-то ждал на берегу, пока Роспотребнадзор, проверив качество воды, разрешит купания. Другие меняли место отдыха на берега с чистым морем.



В июле с такой же проблемой столкнулись отдыхающие Феодосии и побережья Золотых пляжей — пришлось ждать разрешения на купания 10 дней: с 4 по 14 июля пляжи были закрыты из-за санитарного несоответствия нормам воды. К счастью, аварии не вызвали вспышек ротавируса и кишечных инфекций. Большинство отдыхающих переместились в ближайший курортный Судак или на пляжи Керченского полуострова.



— Только вчера вернулись из Феодосии, п. Береговое, море просто сказка, теплое, медуз нет, — тем, кто отдыхает в Феодосии сейчас, не пришлось сидеть в жару на пляже без возможности окунуться.



Сейчас вода у берегов Крыма везде пригодна для купания. Никаких последствий после затопления Каховской ГЭС у берегов полуострова не наблюдалось ни в прошлом году, ни в нынешнем.



Сидим без кондиционеров!

Еще одно испытание для туристов — веерные отключения электроэнергии. Всему виной та же «черная жара». Из-за перегрева из строя по всему полуострову выходят подстанции «Крымэнерго», в Ялте даже загорелась трансформаторная будка! И целые курортные поселки и городские районы периодически остаются без света. А значит, не работает холодильное оборудование и кондиционеры. В сорокаградусную жару пережить это тяжело.



Алушта, полдень, 17 июля, температура воздуха за окном Источник: телеграм-канал «Крымский»











— Спасаемся морем и пивом! Кладем в пакете в воду, камешком придавливаем, в море отлично охлаждается. Ну и арбуз детям туда же. Наш природный холодильник, — не унывают туристы из Москвы и дают советы в телеграм-чате «Крым туристический».



Также из-за аномально высоких температур срабатывает автоматика на системах газоснабжения, по некоторым адресам в крымских городах нет подачи газа. Такое пережила Алушта, проблемы были в Севастополе. И пока температура воздуха не опустится, любой из туристов может столкнуться с отсутствием света или газа.



Прилетит — не прилетит

На пляже Гурзуфа рано утром, пока нет жары Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Тут не угадаешь: сегодня не летают, завтра летают. Первую неделю июля, мы, находясь под Севастополем, три дня кряду по несколько часов сидели в укрытии, так как объявляли тревогу, с тех пор пока тихо. Никто не знает, как будет дальше, поэтому всё равно, планируя отпуск, нужно исподволь быть к этому готовым. А так тут не опасней, чем в других регионах, так как летает и в Краснодарском крае, и до Московской области долетает. Нужно просто для себя принять и отдыхать, — рассуждает в телеграм-чате «Крым Туристический» Татьяна Болотникова.



Но после трагедии на севастопольском пляже Учкуевки власти всё же решили подумать о защите туристов. В Учкуевке уже начали установку бетонных убежищ перед пляжем, большинство арендаторов пляжей в других районах Севастополя и Западного побережья обкладывают кафе и спасательные пункты мешками с песком, которые должны защитить хотя бы от осколков.



— Туристы, которые отправляются в Крым на отдых, понимают риски и принимают их, — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России. — Как оказалось, желание провести отпуск в месте, которое им нравится, не очень высокая стоимость проживания и других услуг перевешивают риски, связанные с безопасностью.

