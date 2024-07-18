«В этот красивый ад больше ни ногой!» Плюсы и минусы отдыха в Абхазии

На пляжах в Абхазии нет сотен шезлонгов и зонтов, как в Сочи или Анапе Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Абхазия из года в год бьет рекорды по количеству туристов, особенно в последние два-три года. В прошлом году, например, за сутки границу пересекало до 70 тысяч человек. У пограничных пунктов стояли громадные пробки в обоих направлениях. Одни — бежали из Абхазии, спасаясь от ротавируса и мусора, другие — ехали на долгожданный отдых.



Чем оказались недовольны отдыхающие, а от чего они были в восторге — рассказали читатели 93.RU, которые сами побывали в Абхазии.

Абхазия привлекает туристов красивыми видами. Здесь есть реки, горы, море, красивейшие леса и водопады Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Из плюсов: потрясающая природа и вкусная еда

Есть туристы, которые едут в Абхазию уже не первый год, больше всего их привлекают низкие цены, природа, а главное — нет такого скопления отдыхающих на побережье, как в Анапе или Сочи, где уже не осталось мест, чтобы прилечь и позагорать.



— Каждый выбирает себе по вкусу и кошельку. Мы восемь дней отдыхали с внуком в Гячрипш (курортный поселок в 14 километрах от Гагры. — Прим. ред.). Бюджетное жилье — 500 рублей с человека. Есть кондиционер, две кровати. Душ и туалет на улице. Всё чистое. Ели в столовой вкуснейшую еду. Борщ и харчо не забуду. Два раза в день на двоих получалось 1000 рублей. Пляж в трех минутах ходьбы. Это не Турция и не Египет. Но у меня и денег нет ехать туда. Есть недочеты, но за такие деньги, я на них согласна. Мы без машины. Границу прошли и туда, и обратно за 10 минут.

— Абхазцы — прекрасный народ. Я была там с супругом. Нам очень понравилось. Как говорится, кто за чем едет, то и получает. Мы проехали всё побережье. Жили по 3–4 дня в разных городах. Да, там «совдеп», но и цены соответствующие. Еда очень вкусная и потрясающая природа.

— Я уже 13 лет в отпуск только в любимую Абхазию, всё нравится! Люди добрые, море изумрудное, чистое, еда есть на любой кошелек! Не забывайте, приезжая в Абхазию, что вы гости, и ведите себя достойно!

Туристы говорят, что в Абхазии чистое море Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Море чистое, фрукты свежие

— Мы с мужем отдыхали в Гагре. Май — июнь. Чудесно. Море, воздух, красота, а что еще нужно? Всё остальное — дома. Кто за чем едет!!! Люди, как и везде, и хорошие, и плохие, но нам плохие не попались. В магазине до утра даже без денег дали продукты. Мы тогда не знали еще цены, а возвращаться по жаре еще раз не хотели. Вот такой этот народ, абхазы.



— Мы ездим в Абхазию уже семь лет. И всё отлично, никакой заразы никогда не было. Да, цены чуть выше, чем раньше, но их везде поднимают. Если сравнить с нашими курортами, то порядком дешевле всё равно.

— Отдыхали в Абхазии в июле, с тремя детьми. Но, мы не жили где попало, лишь бы подешевле, у нас был санаторий четыре звезды, шведский стол, собственный пляж. Никакого ротавируса, никакой грязи, никакой запущенности, море чистое, теплое, отдохнули шикарно! А те, кто экономит и живут в лачугах и питаются не пойми где, вот они потом и жалуются на Абхазию.

— Мы отдыхали в Цандрипше в Абхазии в июне. Прекрасная погода, теплое чистое море. Свежие фрукты с дерева, дешевые. Лучше выбирать менее населенные места. Питались в кафе домашней кухни, всё свежее и недорогое.

Из минусов: воровство и ротавирус

Мусор складируют прямо на берегу моря Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Туристы с набитыми кошельками нередко становятся жертвами мошенников и местных воров. Для них летний сезон — это способ обогатиться за счет других. И это проблема многих отечественных и зарубежных курортов, но в этом году много жалоб поступает именно из Абхазии. Вдобавок ко всему эпидемия ротавируса охватила Сочи и абхазские курорты, правда, с медициной тут дела обстоят хуже, чем в Краснодарском крае.



— Там везде грабят. И в Гагре тоже. Они ждут туристов всегда, чтобы их «обчистить». Мало того что ротавирус, рвота, понос и температура неделям, так там еще и воры кругом. Законов-то нет же там вообще. Они друг другу родственники. Россию так доят, и всё.

— В Абхазии все загибаются от ротавируса! Капельницы даже не помогают. Пять домиков у нас было рядом, все ужасно болели: и дети, и взрослые!!! Не болели только мужчины, потому что они пили водку, чачу и виски! Но дети и женщины такое пить не могут. Безумно красиво там, но никаких условий для жизни. В этот красивый ад больше ни ногой!

— Ездил много лет подряд. Больше не поеду, всё изменилось. Если раньше была тихая, прекрасная страна с честным, благородным народом, то сейчас преобладает бардак, жадность и злость. Люди это видят. Жаль, всё загубили.

Если природа здесь роскошная, то вот с состоянием зданий здесь явные проблемы Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Сервиса ноль и вокруг грязь

— Четвертый год приезжаю в Абхазию. Но в этом году огорчают цены на жилье. Выше, чем в прошлом в среднем на 1000–1500 руб. (июль — август) сутки. Но самое неприятное, что в Алахадзы постоянно отключают электричество (в некоторые дни на 6–7 часов). А нет электричества — нет и воды. Естественно, и кондиционеры не работают, холодильники «плачут», а температура за +30 °C.



— А как вам воровство в номерах, это опция какая-то новая в гостиничном бизнесе в Абхазии? В прошлом году в Пицунде, в недешевом отеле у подруги с ее мужем «убрали» на 2000$. А годом ранее я не досчиталась, пардоньте, пары трусов после уборки, мне не жалко, но максимально мерзко. А замученные животные полудохлые «для фото»? Аж зло брало! До сих пор этот изнеможенный крокодил и жирдяй, мучавший его, в глазах стоит. Из плюсов красиво, но не в городах. В паре ресторанов вас неплохо могут обслужить, всё. Природа завораживает, но возвращаться туда не хочется, так, галочку поставить, что были там.

— Цепляла там в августе ротавирус. Да и вообще, уровень 90-х. Местные малоприветливые, кто бы что ни говорил. Молодежи там выйти вечером страшно, при мне были случаи... Цены заоблачные, сервиса ноль и вокруг грязь.

— Да, море чистое, теплое красивое. Но антисанитария полная. Сейчас отдыхаем в Гагре. Поехали сюда впервые. Сняли гостевой дом. С виду всё хорошо и симпатично, но оказалось... Один плюс — близко к морю. В номерах не во всех есть кондиционеры, а если есть, то постоянно отключаются. Уборка поверхностная. Пока живем, в комнатах вообще не убирали ни разу. Мыла для рук нет, в кухне вода холодная, моющего средства для мытья посуды нет. Если надо, покупайте каждый сами. И это выбрали гостевой дом с самыми наилучшими отзывами. Пляж без медиков и без спасателей. Фрукты дорогие. В России точно такие же на вкус, но дешевле. Больше сюда ни ногой.

Пляж в Пицундре Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Советы для тех, кто собирается в Абхазию

Большинство туристов рекомендуют соотечественникам следить за своей гигиеной, не давать детям пить воду из моря во время купания, тщательно мыть овощи и фрукты, а также следить за драгоценностями и кошельками, тогда ваш отпуск никто не сможет испортить.



— Абхазия не для всех, да, до хорошего сервиса им еще очень далеко, но, если воспринимать свой отпуск как на даче с морем, то нормально.

— Да, на море некомфортно. В смысле нет лежаков, зонтиков, раздевалок. О душе вообще нечего говорить. Пляж не очень ухоженный, мягко говоря. Но море — блеск. Чистое.

— Мы семьей много лет приезжаем в Абхазию. Объездили почти все города. Чистейшее море, не сравнить с Сочи. Просто нужно соблюдать элементарные правила гигиены. И местные — хорошие люди, просто немного своеобразные, нужно привыкнуть. Нас предупреждали: не оставляйте деньги и сумочки на сиденье машины, не провоцируйте хулиганов, и всё будет хорошо. А если вам не нравится «разруха», езжайте в Сочи — там «дорого-богато» с бешеными ценами.

— Если приезжаешь туда и не быдлишь, ведешь себя как человек (без понтов), то и с тобой там так же… Прежде чем ехать туда, уберите все понятия «у нас всё лучше». Пройдет время, и Абхазия будет жемчужной, хотя и сейчас, в моем понимании, такой и является… Я отдыхаю там часто и вижу, как себя ведут отдыхающие, порой мне самому втащить им хочется за хамство…

— Я сегодня приехала из Абхазии! Отдыхала с детьми в Гагре! 10 и 12 лет. Пляжи чистые! Море чистое и теплое! Переболели какой-то шнягой — 1,5 дня — ничем не лечились — к морю адаптация, так было и в Крыму, морально к этому были готовы. Перебои со светом — да, Гагра чуть не справляется с потоком туристов.