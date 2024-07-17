«С 2018 года ни разу у дерматолога не была»: отзывы отдыхающих на целебных соленых озерах

Посетители соленых озер Соль-Илецка высказались о комфортабельности отдыха Источник: курорт «Соленые озера» / Vk.com











Лето достигло своего экватора, многие уже успели съездить на отдых, другие только собираются. И активно ищут места для отдыха. А они, оказывается, есть не только за границей. Наши коллеги из UFA1.RU решили посмотреть отзывы об отдыхе на популярных соленых озерах Соль-Илецка в Башкирии.



Комментарии были взяты из официальной группы соленых озер во «ВКонтакте». Там люди делятся своими эмоциями от посещения курорта, многим такой отдых нравится, и они ездят каждый год.



— Уже 9 лет приезжаю в ваш городок полечиться! Всегда располагаюсь на озере Дунино, — сообщила Ольга.



— Я с псориазом мучилась, а в 2017-м начала ездить в Соль-Илецк, и с каждым годом псориаза меньше становится. С 2018 года ни разу у дерматолога не была, потому что не беспокоит, — поделилась личной историей Ирина.



— Кто думает приехать, но читает неадекватные отзывы, приезжайте и никого не слушайте. Мусор убирают, но люди сами гадят, туалеты поставили новые, они чистые и хорошие, с туалетной бумагой. Советую сходить на процедуры напротив озера Дунино. Мы сегодня уезжаем оттуда, но нам всё понравилось, — написала Юлия.



Есть и негативные отзывы. Например, один из отдыхающих пожаловался на еду в столовых.



— Практически каждый год ездим в Соль-Илецк на протяжении 8 лет, и у меня только один вопрос: почему так плохо готовят и в столовках, и в ресторанах? — задался вопросом Игорь.



— Мы тоже часто ездим, но готовим сами. Один раз на озерах с дочкой поели очень пересушенный плов и холодный жирный лагман, больше не хотим экспериментировать. Фрукты, фрукты, фрукты и супчик домашний, — рассказала Евгения.

Многие посещают соленые озера в течение долгих лет Источник: курорт «Соленые озера» / Vk.com











Были и те, кто составил целый список проблем, которые нужно исправить в работе курорта.



— Первое — это нет контроля над посещаемыми, так как люди с грязевых озер моются и смывают грязь в других озерах, это противопоказано. Поставьте людей, пусть контролируют. Второе — туалеты стали лучше, да, спасибо, но чистоты и гигиены нет. На 20 000 людей очень мало лежаков. Раньше концентрация соли в озере Развал была выше, сейчас очень мало осталось соли, добавьте, пожалуйста, соль и песок на берег, чтобы было удобнее ходить, — написала Гуля.



Другой посетитель соленых озер назвал отдых в Соль-Илецке приемлемым, но пожаловался на отдыхающих.



— Жилье доступное и очень дешевое так же, как и питание в кафешках, но не везде вкусно! По поводу грязи: грязно не там, где не убирают, а там, где мусорят. Что касается шезлонгов, есть такие отдыхающие, которые вдвоем берут три шезлонга, чтоб их вещи лежали на одном из них. Есть и те, кто занимает шезлонги и целыми днями к ним не подходит, — сообщил Андрей.



Если на официальной странице курорта во «ВКонтакте» примерно одинаковые отзывы, то в электронной энциклопедии 2ГИС отзывы разнятся: от доброжелательных до резко негативных. Общая оценка на основе 12 оценок составляет 3,5 балла из 5 возможных. Вот один из самых негативных отзывов, оставленный в 2023 году.



— Самое мерзкое место в России! Такого скотского отношения к людям не встречал нигде! Прямо на входе обманывают, деньги за вход берут, билеты не выдают. Плати второй раз и проходи. Хамка на входе, — оставил свое мнение в 2ГИС Сергей в 2023 году.

Считается, что вода в озерах лечебная Источник: курорт «Соленые озера» / Vk.com











Другие комментарии положительные.



— Чисто, красиво, всё есть. Урны на каждом шагу. С этого года все туалеты, души бесплатны, и их много. Есть платный пляж на озере Развал. Там вообще кайф. Недешево, но стоит этих денег. Конечно, есть минусы, в основном это количество народа, но мы были в будни, нас всё устроило. Вход 350 рублей с человека. Считаю, что полностью себя окупает. Лежаки, зонты бесплатные, правда, иногда их надо сначала поискать, так как некоторые кладут вещи свои на них и уходят. Но обычно всегда находятся свободные, но это в будни, в общем, рекомендую и сама вернусь! — оставила свой отзыв Вероника после отдыха в 2023 году.



Прямо противоположное мнение было у посетителя соленых озер в 2022 году.



— В целом отдохнуть для разнообразия — норм. Но слишком много народу и не хватает лежачих мест, мало урн, никакого контроля за поведением людей, нет нормального бесплатного душа. Вывесок информации нет, непонятно, где какое озеро, где что, — написал Артур.

