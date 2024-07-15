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Лето мнение Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране

Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране

Виктория Бондарева вместе с мужем отправились в ближнее зарубежье на машине

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1 комментарий
Казахстанский курорт Боровое (на казахском языке — Бурабай. — Прим. ред.) называют маленькой Швейцарией

Экскурсовод Виктория Бондарева — из Тюмени. Недавно вместе с супругом она побывала в Казахстане. Чем запомнился путешественникам заграничный курорт? И главное — стоит ли тратить время и деньги на отдых в ближнем зарубежье? Ответы на эти вопросы 72.RU собрал в колонке Виктории Бондаревой. Далее — от первого лица.

Расстояние от Тюмени до Борового — 725 километров, но нужно учитывать, что пара часов уйдет на прохождение границы

В Казахстан мы с мужем отправились на машине. Первый раз границу пересекали рядом с Курганом, застава находится после села Петухова. Для легковушек там выделена отдельная очередь. На российской стороне машину тщательно проверяют, просят полностью освободить багажник и салон, все вещи выложить на стойку. На казахской границе не проверяют практически ничего.

В Тюмени, откуда Виктория Бондарева, есть свое Боровое, поэтому одноименный казахстанский курорт она и ее земляки часто называют «Голубыми озерами»

Вначале мы отправились на озеро Боровое, в город Бурабай. Озеро красивое, конечно. Вокруг горы, сосновый лес. Но и у нас на Урале, на Алтае таких озер немало. Вода холодная, купаться было некомфортно. В Бурабае взяли экскурсию на джипе в горы. На подобных мы бывали много раз — на Красной Поляне, Алтае. Но всё-таки разнообразие, тем более что погода была хмурая.

Боровое (Бурабай. — Прим. ред.) считается одним из красивейших мест в Казахстане с комплексом озер, горами и лесом. С начала XX века Боровое стало превращаться в курорт, куда приезжали поправить здоровье. В 2000 году власти создали национальный природный парк «Бурабай», площадь которого 129 935 га. Отели и гостевые дома находятся в городе Щучинске, поселке Бурабае, в окрестностях села Катарколь.

Путешественникам немного не повезло с погодой, поэтому пляжный отдых пришлось заменить на экскурсии
Роскошные сосны
Может быть, погода не для прогулок, но выглядит такой дождь фантастически красиво
Озера умиротворяют
1 из 4
Путешественникам немного не повезло с погодой, поэтому пляжный отдых пришлось заменить на экскурсии

Проведя несколько дней в курортной зоне, мы отправились в расположенную поблизости столицу Казахстана — Астану. Когда-то это был город Акмолинск Российской империи, потом Целиноград Казахской ССР, Астана, Нурсултан, снова Астана… Город четко делится на две части: старый, с советской застройкой, и новый современный мегаполис с гранитными кварталами и небоскребами, построенными в степи. Разбиты молодые парки, растет ботанический сад, но деревьям нужно еще много времени, чтоб Астана стала городом-садом. Им не так просто вырасти на горячем камне.

Панорама города

Красива ли Астана? Всё познается в сравнении... Когда был в Нью-Йорке, Сингапуре, Токио, да хотя бы в Москве, — увы, Астана не впечатляет. Но побывать и составить свое мнение точно стоит.

Акмолу (ранее Целиноград. — Прим. ред.) решили сделать столицей Казахстана в 1997 году. Город, расположенный посреди степи, переименовали в Астану, потом в Нурсултан (в честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. — Прим. ред.), а недавно он вновь стал Астаной (в переводе с казахского языка Астана — «столица». — Прим. ред.).
Мечеть Нур-Астана
Музей энергии будущего
Внутри музея будущего можно увидеть разные виды энергии. Например, ветра, солнца и биомасс
Тут можно увидеть, как будет выглядеть Астана в 2050 году.
1 из 5
Акмолу (ранее Целиноград. — Прим. ред.) решили сделать столицей Казахстана в 1997 году. Город, расположенный посреди степи, переименовали в Астану, потом в Нурсултан (в честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. — Прим. ред.), а недавно он вновь стал Астаной (в переводе с казахского языка Астана — «столица». — Прим. ред.).

Цены в Казахстане высокие. Почти на всё, как и в России, или даже выше. Может, где-то в маленьких городках и дешево, но не в курортной зоне Борового и не в Астане. В целом я не поняла, зачем ехать в Казахстан. Всё, что там, есть и в России. Отовсюду звучит русская речь, русская музыка, и вообще не похоже, что ты в другой стране.

Вместо Казахстана, если речь идет о постсоветских странах, я бы посоветовала поехать в Грузию, Узбекистан или Армению. На мой взгляд, достопримечательностей там больше, а местная кухня вкуснее.

Согласны с автором?

Да, в Казахстане действительно нечего делать
Нет, в этой стране много красивых и интересных мест
Напишу свое мнение в комментариях

P. S. Тем, кто всё-таки собирается посетить Казахстан, советуем присмотреться к другому направлению. До переноса столицы административным центром Казахстана была Алма-Ата «(Алматы» на казахском языке. — Прим. ред.). Этот город, расположенный на юге республики среди живописных гор, считается культурной столицей и граничит с Кыргызстаном.

Еще одно популярное у россиян направление — Абхазия. Отдохнуть вдвоем в небольшой республике 10 дней можно за 45 тысяч рублей, поэтому все стремятся туда, и пробки на границе уже с раннего утра.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Отпуск Казахстан Боровое Голубые озёра Астана Пересечение границы
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Комментарии
1
Гость
15 июля 2024, 15:06
Я недавно побывала в Баку. Вот где интересно! Много красивых мест, вкусная кухня! Прямо рекомендую.
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