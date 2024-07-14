Зеленая жижа и толпы туристов. Какая обстановка на пляжах Анапы — смотрите видео

Источник: Городские порталы

Июль — главный курортный месяц в Краснодарском крае. В Сети то и дело появляются видео с переполненными пляжами Анапы. И это несмотря на то, что сейчас там активно цветет море. Из-за водорослей заходить в воду не очень приятно. При этом туристы и жители уверяют, что все не так плохо и остались еще места у побережья, которые не погрязли в зеленой жиже.



Местный блогер Андрей Маковозов почти каждый день рассказывает в своем блоге об обстановке на пляжах Анапы. Нашим коллегам из 93.RU Андрей рассказал, как сейчас обстоят дела с водорослями. По его словам, ситуация меняется постоянно, стоит отойти на несколько десятков метров, как водорослей уже будет в разы меньше. Всего в Анапе 42 километра песчаных пляжей, поэтому каждый сможет найти место, где ему будет комфортно.