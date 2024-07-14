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Лето Зеленая жижа и толпы туристов. Какая обстановка на пляжах Анапы — смотрите видео

Зеленая жижа и толпы туристов. Какая обстановка на пляжах Анапы — смотрите видео

Цветение водорослей не пугает туристов

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6 комментариев

Июль — главный курортный месяц в Краснодарском крае. В Сети то и дело появляются видео с переполненными пляжами Анапы. И это несмотря на то, что сейчас там активно цветет море. Из-за водорослей заходить в воду не очень приятно. При этом туристы и жители уверяют, что все не так плохо и остались еще места у побережья, которые не погрязли в зеленой жиже.

Местный блогер Андрей Маковозов почти каждый день рассказывает в своем блоге об обстановке на пляжах Анапы. Нашим коллегам из 93.RU Андрей рассказал, как сейчас обстоят дела с водорослями. По его словам, ситуация меняется постоянно, стоит отойти на несколько десятков метров, как водорослей уже будет в разы меньше. Всего в Анапе 42 километра песчаных пляжей, поэтому каждый сможет найти место, где ему будет комфортно.

Подробнее о том, как выглядит Черное море на побережье в Анапе и где искать чистые пляжи — смотрите в видео выше.

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Комментарии
7
Гость
14 июля 2024, 14:32
Зеваю...читать не стал - все по сто раз одно и тоже ...ну любят у нас народ в жиже сидеть дык их дело !
Гость
14 июля 2024, 14:47
Дело же не только в море. В Краснодарском крае много красивых мест, которые можно посетить. Это не Новосибирская область.
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