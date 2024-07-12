«Море теплое, в зеленой мутной жиже и воняет». Пляжи Анапы разрываются от наплыва туристов и водорослей

На пляжах много людей, в некоторых местах на берегу «крокодилы» из водорослей Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me, Маковозовы / T.me











Мы уже рассказывали, что в начале июля вода в Анапе прогрелась до +24 °С — это комфортная температура для купания. Однако сейчас на нескольких пляжах города цветут водоросли. Туристы жалуются, что заходить в воду довольно неприятно. Зеленая мутная жижа растянулась вдоль берега. При этом пляжи всё равно ломятся от туристов.



Журналисты 93.RU поговорили с местными блогерами и спросили, что сейчас происходит на пляжах Анапы. Заодно узнали у кубанского биолога, почему цветет море и когда это закончится.

Ситуация на пляжах Анапы в июле Источник: 93.RU

Какая сейчас ситуация в Анапе?

Фотограф из Анапы Мариана рассказала 93.RU, что на днях была на Центральном пляже и не заметила медуз. А вот водоросли кое-где были: от жары они начали разлагаться и вонять. По ее словам, Центральный и Лечебный пляжи полностью заполнены людьми, та же ситуация в Витязево и Джемете. А вот от реки Анапки в сторону Джемете чуть свободнее.

— На пляже «Высокий Берег» вода прозрачная, медузы есть, но немного. На Лечебном (это где выход с Парка 30 лет Победы) — вода чистая, но не прозрачная. Медуз не заметила, — уточнила женщина.

Людей очень много Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Автор телеграм-канала «Маковозовы» Андрей Маковозов специально для портала 93.RU поговорил с туристами, которые 10 июля отдыхали в Анапе. По их словам, водоросли есть не везде. Если походить по берегу, можно найти место, где будет чисто.



— Водоросли местами. Где-то их много, где-то немного отойти — и вода будет чистенькая. Причем не просто чистенькая, а кристально чистая. Можно походить по пляжу, понаблюдать. Вода, в принципе, сегодня неплохая, — рассказала женщина, которая купалась с сыном.

Отзыв туристки о море 10 июля Источник: «Маковозовы» / T.me

По словам Маковозова, на некоторых пляжах море цветет очень сильно, кое-где образовались так называемые «крокодилы» — это песчаные выступы, покрытые зеленой камкой. Однако стоит отойти на 150 метров в сторону — и становится чисто.



— У нас в Анапе 42 километра песчаных пляжей. И такого, чтобы на песчаных пляжах не цвело море, я вам на 100% гарантировать не могу. Потому что даже в станице Благовещенской, на Бугазской косе, где самые чистые пляжи, нет-нет всё равно попадается камка, — объяснил местный житель.

Если вы категорически не хотите встречаться с водорослями, отправляйтесь на каменные пляжи. Их в Анапе 19 километров: от Малой бухты до Утриша (Сукко, Высокий берег, Шингари и другие). На камнях никогда не цветет море, но там могут быть медузы.

Когда и почему цветет море?

Море в Анапе обычно цветет с середины июня и до августа, но в этом году зеленую жижу из водорослей заметили уже в середине мая. По словам местных жителей, камку, которую еще называют морской травой, никто не убирал. Да и в администрации курорта раньше рассказывали 93.RU, что муниципалитет никого не нанимает для этих целей.



Кубанский биолог Вениамин Голубитченко объяснял, что море может цвести в разные периоды года. Были замечены и «красные» приливы, и «зеленые», и цветение других водорослей. Зимой это в основном диатомеи — они делают воду очень мутной. В теплые периоды, весной и осенью, — динофлагелляты, именно от них море краснеет.

— В Анапе обитают нитчатые водоросли. Раньше они начинали цвести с середины/конца июля и до августа/начала сентября. Но в последнее время появляются уже в мае. Максимального развития эти растения достигают уже в июне и всё лето очень сильно цветут. Максимум доходило до Джемете, Витязево. Но лет 10 назад уже до Благовещенской добрались, — рассказал порталу 93.RU эксперт.

Многие верят в лечебную силу водорослей Источник: Макс Анапский / T.me

По словам Голубитченко, причина такого бурного цветения — рост загрязнения моря стоками, в том числе сельскохозяйственными и канализационными. В районе Анапы цветет обычно кладофора бродячая, в народе — камка. Сама по себе она безвредна и безопасна. Эта водоросль не токсична, не ядовита и не оказывает на организм человека негативного воздействия.



Однако пахнет и выглядит она не слишком приятно. Туристы вынуждены пробираться к чистой воде через заросли. При этом некоторые из местных санаториев, наоборот, используют ее наряду с лечебной грязью и минеральной водой. Но тогда водоросль обрабатывается и применяется специалистами.

Водорослей больше всего в Анапе из-за мелководности. Свет проникает под воду и хорошо влияет на развитие камки. В районе Сочи или Геленджика такие нитчатые водоросли тоже есть, но меньше.

Камка перестает расти с приходом холодов, когда температура воздуха опустится ниже +15... +17 °С. Примерно в октябре море начинает сильно штормить — волны выбрасывают водоросли на берег. Таким образом море и очищается.

Что говорят отдыхающие?

Мнения местных жителей и туристов разделились. Одни находят чистые участки пляжей, поэтому не понимают, где люди находят водоросли. Но те, кто отдыхает на пляжах отелей, как правило, не ходят в поисках лучшего места. Поэтому камка, которую не убирают даже некоторые частники, возмущает людей.

— Море теплое, в зеленой мутной жиже и воняет.

— Море цветет, и медузы. Немного, но большие. По воле судьбы вынуждены были приехать в Анапу, с 15 мая находимся здесь, морем насладиться еще не получилось ни разу, к сожалению.

На каменных пляжах людей меньше Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











— Каждый год такое происходит. Неужели нельзя сделать деревянные пирсы небольшой длины, чтобы люди могли проходить эту шнягу? Сделать небольшие лесенки для спуска и подъема. Чистить пляжи не могут и придумать ничего не хотят!



— Всю жизнь Анапа цветет в это время, или вы думали, что если не бесплатно отдыхаете, для вас законы природы действовать не будут?



— В Большом Утрише сегодня тоже вода потеплела, и медузы. Вода чистая, никаких водорослей и мусора. Все купаются.