Ветер до 25 м/с и сильный град: по Омску пронесся ураган – кадры буйства стихии

Сегодня, 11 июля, около 17 часов в центре Омска пошел град. Он сопровождался ливнем с грозой. Стихия пришла в город внезапно — синоптики не сообщали о подобных погодных сюрпризах.

Как это обычно случается во время дождя, залило водой Камергерский переулок в центре Омска — посетители заведений на улице Ленина оказались почти по колено в воде. Также омичи сообщают в соцсетях о том, что в центре города затопило подземный переход на улице Ленина.

