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Лето Ветер до 25 м/с и сильный град: по Омску пронесся ураган – кадры буйства стихии

Ветер до 25 м/с и сильный град: по Омску пронесся ураган – кадры буйства стихии

Многие улицы города ушли под воду

144
1 комментарий
Дождь то утихает, то возобновляется с новой силой

Сегодня, 11 июля, около 17 часов в центре Омска пошел град. Он сопровождался ливнем с грозой. Стихия пришла в город внезапно — синоптики не сообщали о подобных погодных сюрпризах.

Как это обычно случается во время дождя, залило водой Камергерский переулок в центре Омска — посетители заведений на улице Ленина оказались почти по колено в воде. Также омичи сообщают в соцсетях о том, что в центре города затопило подземный переход на улице Ленина.

Такая обстановка сейчас в Камергерском переулке
Град размером с бобы

В региональном управлении МЧС сообщили, что непогода — ливень с грозой, крупный град вместе с сильным ветром порывами 25 метров в секунду и более — продлятся до конца дня.

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Комментарии
1
233143581
11 июля 2024, 18:46
Привет жестянщикам передавайте.
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