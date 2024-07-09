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Лето Дожди или тепло: каким будет остаток новосибирского лета — изучаем приметы на 9 июля

Дожди или тепло: каким будет остаток новосибирского лета — изучаем приметы на 9 июля

Сегодня отмечают праздник Тихвинской иконы Божией матери

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1 комментарий
Большое количество ягод в начале июля может стать предвестником морозной зимы

9 июля православные верующие отмечают день Тихвинской иконы божьей матери, которую Русская православная церковь почитает, как чудотворную. Согласно народным приметам, погода в этот день может помочь предугадать, каким будет остаток лета.

Считается, что если 9 июля льет дождь, то и до конца августа часто будут осадки, а первый осенний месяц — дождливым и холодным. Если до обеда на улице тепло и солнечно, слабый ветер, то до начала сентября тоже стоит ждать благоприятной погоды. Жаркий день — к засухе до конца августа.

Много росы утром предвещает богатый урожай огурцов. Если к 9 июлю на грядках и в лесу уже много спелых ягод, то зимой стоит ждать сильных морозов.

Также считается, что 9 июля дома нужно зажечь белую свечу. По поверьям, это поможет привлечь в дом благополучие на весь год.

12 июля православные верующие отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. НГС рассказывал о значении, традициях и приметах этой даты.

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Комментарии
1
Unclе
9 июля 2024, 13:21
Уже час как на неокоме шашлычину мутим, +25, дождей пока не предвидится )))
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