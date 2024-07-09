Дожди или тепло: каким будет остаток новосибирского лета — изучаем приметы на 9 июля

Большое количество ягод в начале июля может стать предвестником морозной зимы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











9 июля православные верующие отмечают день Тихвинской иконы божьей матери, которую Русская православная церковь почитает, как чудотворную. Согласно народным приметам, погода в этот день может помочь предугадать, каким будет остаток лета.



Считается, что если 9 июля льет дождь, то и до конца августа часто будут осадки, а первый осенний месяц — дождливым и холодным. Если до обеда на улице тепло и солнечно, слабый ветер, то до начала сентября тоже стоит ждать благоприятной погоды. Жаркий день — к засухе до конца августа.



Много росы утром предвещает богатый урожай огурцов. Если к 9 июлю на грядках и в лесу уже много спелых ягод, то зимой стоит ждать сильных морозов.



Также считается, что 9 июля дома нужно зажечь белую свечу. По поверьям, это поможет привлечь в дом благополучие на весь год.



12 июля православные верующие отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. НГС рассказывал о значении, традициях и приметах этой даты.