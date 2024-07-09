«Если судьба, то умрем счастливыми». Рассказываем, почему россияне едут в Крым несмотря на атаки и кто эти люди

Фото сделано героем материала, Евгением, в Крыму во время отдыха в конце июня Источник: Евгений Гончаренко











23 июня, в Севастополе произошла трагедия: осколки ракеты упали на пляж. В результате пострадали более 150 человек, еще четверо, включая двух детей, погибли. Уже 30 июня и в первых числах июля у Крымского моста образовались очереди из 1000 машин. Большое количество туристов направляется на отдых на полуостров ежедневно.



Наши краснодарские коллеги из 93.RU решили узнать, почему россияне выбирают отпуск на крымском побережье, сколько это стоит и есть ли у них опасения из-за возможных прилетов. В этом материале собрали истории туристов, которые уже успели отдохнуть на полуострове, только приехали в Крым или собираются, а также рассказали о тех россиянах, кто передумал ехать в Крым из-за недавней трагедии.



«Любовь сильнее страха»

Евгению 58 лет, он работает преподавателем и живет в Москве. Евгений родился в Крыму, а затем уехал получать образование в Ярославль. Много путешествовал, в том числе 4,5 года жил в США, но, по словам Евгения, для него Крым остается родным и любимым местом для отдыха.

Пляж в Ялте «Эйфелева башня» — это достопримечательность, которая находится на одном из пляжей в Ялте Летник у моря 1 из 3 Пляж в Ялте Источник: Евгений Гончаренко

— О Крыме говорить могу с удовольствием, ведь я его знаю с юности и вижу, какие изменения в нем сейчас происходят: масштабные реконструкции, новые пляжи, застройка. Это отдых на уровне мировых стандартов. Одно из основных преимуществ Крыма, которое отличает его от Краснодарского края, — низкая влажность. Также здесь чистая вода в море, понятно, что есть штормы, но в основном побережье чище.



В этом году Евгений уже три раза отдыхал на полуострове — в апреле, в начале и конце июня. За это время успел побывать в Алупке, Алуште, а последний раз — в Ялте, где остановился у друзей на неделю, поэтому трат на проживание у туриста не было.

Многие отдыхающие отмечают, что в Крыму море чище, чем в Краснодарском крае Источник: Евгений Гончаренко











В момент разговора с 93.RU он как раз ехал обратно в Москву после отдыха. Ему повезло: пробок как в сторону полуострова, так и обратно в районе моста не было. Досмотр и сам проезд заняли не больше 20 минут.



— Страх, конечно, был и некоторые мои знакомые отменили даже бронь в отеле, но в моем случае любовь была сильнее страхов, за что и был вознагражден. События, которые произошли в Севастополе, немного отпугнули народ, но в остальных населенных пунктах, где я гостил, всё было спокойно, ничего не было слышно.



«Ради такого отдыха стоит рискнуть»

Алене 36 лет, она работает в коммерческом отделе на производстве мебели. Вместе с 37-летним мужем Константином женщина живет в Подмосковье. В конце июня они поехали в Крым. Дорога заняла около двух дней вместе с ночевкой в Анапе. Сам Крымский мост семья проехала за 15 минут ранним утром, поэтому в пробки не попала. Супруги отдыхали в Ялте в течение недели и выехали обратно 1 июля.

Алена на отдыхе в Ялте Источник: Алена











— У меня там сестра живет, и я сама оттуда переехала в 2014 году. Мы прекрасно знаем этот город и любим его. Отдых в Крыму и Краснодарском крае — это два разных уровня. Ради такого стоит рискнуть. В Крыму очень красивые виды: горы, много зелени, чистое, теплое море. Вода как парное молоко, до +25 градусов с утра. Там везде в принципе чисто, на пляжах проводится дезинфекция и уборка утром, люди нигде ничего не бросают, все очень культурные. В той же Анапе некоторые туристы ведут себя отвратительно, она переполнена, и многие мусорят, — поделилась Алена.



Семейная пара жила в Ялте в апартаментах с видом на море на первой береговой линии за 3500 рублей в сутки. В стоимость входит уборка номера, кофе, вся необходимая техника. На дорогу, с учетом платных участков на трассе, потратили около 9500 рублей.

Туристка показала, какая была обстановка на пляже в Ялте в утренние часы Источник: Алена

Прилеты в сторону Крыма не стали помехой для отдыха Алены и Константина. По словам женщины, в самой Ялте было спокойно и не было ни сирен, ни грохота среди ночи.



— Прилеты только со стороны Севастополя. Там запрещено купаться. Остальная часть Крыма открыта, и там тихо. Ялта — это курортный город, и там нечего делать ракетам. Но, естественно, были опасения, только дурак не боится. Как раз накануне, когда нам нужно было пересекать мост, были сильные прилеты и в день, когда мы ехали обратно на материк, спустя час после нашего отъезда начались прилеты, — рассказывает туристка. — Но просто хочется почувствовать себя человеком, нормально отдохнуть, увидеть красивые места, вкусно поесть. А если там судьба и где-то прилетит, значит, мы умрем счастливыми и в один день. Как-то так. Когда мы ехали в сторону Крыма, мы видели укрепления, ПВО. На самом деле, Крым очень защищен, бояться не стоит, да прилетает где-то, но постоянно сбивают.



«Опасения были и есть»

50-летняя Ирина работает в системе здравоохранения. Вместе с 54-летним супругом и двумя детьми —подростками 15 и 16 лет — она отправилась в Крым из Санкт-Петербурга. Выехали на машине днем 30 июня и добрались до Феодосии спустя 4 дня — 2 июля, останавливаясь ночью в гостиницах. В пути была небольшая заминка возле Темрюка, там велись дорожные работы, а в остальном доехали без пробок. На Крымском мосту прошли досмотр за 15 минут.



— Были и в Адлере — не наш вариант... Влажность высокая. А Крым родной. Он меняется и благоустраивается, изменения очень заметные. Здесь отдых на любой кошелек можно найти. Мы любим спокойно отдыхать, без суеты. Главное — чистое море и свободные пляжи.

В Феодосии по большей части галечные пляжи, но недалеко от города Ирина вместе с семьей нашли песчаный Источник: Ирина











Что касается обстановки в Крыму, Ирина рассказывает, что опасения были и есть, но семья всё равно решила поехать.



— Друзья нас называют отчаянными ребятами. Здравый смысл помог справиться с опасениями, и надежда на наших ребят — защитников Крымского полуострова! — рассказывает женщина.



По словам Ирины, они ездят на отдых на полуостров ежегодно. Супруги с детьми снимают частную виллу. За две недели в Крыму обычно тратят около 150 тысяч рублей, с учетом питания. На дорогу и гостиницы по пути туда и обратно — еще около 50 тысяч рублей.



Поездка уже запланирована

Елена вместе с дочкой только собирается отправиться в ближайшее время в Крым на машине из Челябинска. Это будет уже четвертая отпускная поездка семьи на полуостров за последние девять лет. Кроме того, дочка Елены уже дважды ездила в «Артек» с начала 2024-го.



— Едем с ребенком в Симеиз. В прошлые годы останавливались в Черноморском, дважды — в Судаке и оттуда ездили по всему Крыму. Мы неоднократно отдыхали в Сочи. Проезжали Геленджик. Лучше Крыма может быть только Крым, — считает Елена.



Дорога из Челябинска на машине займет два дня и ночь. Жилье уже забронировали. За 10 дней на старинной вилле заплатили 55 тысяч рублей.



— У нас опасений нет, очень любим Крым, — поделилась Елена.



«Стало страшно, что дочка останется без родителей»

Есть и те, кто после ЧП в Севастополе всё же решил поменять свои планы, опасаясь за свою жизнь или жизнь детей.

— Мы передумали, всё отменили, с тремя детьми рисковать не будем!!! Без детей, наверное, рискнула бы... — написала в чате «Ситуация на Крымском мосту» Екатерина.

Портал 93.RU поговорил также с 27-летней Кристиной из Краснодара. Вместе с 32-летним мужем она планировала отдохнуть вдвоем в Крыму этим летом, оставив дочку у бабушки, но поменяла свои планы после разговора с подругой и поехала в Геленджик.

— Мы побоялись ехать после последних событий. Особо за новостями не следили, но когда рассказали о поездке подруге — она посоветовала не ехать и показала, что произошло в Севастополе. Мы еще вспомнили, как погибла семья на Крымском мосту (речь идет о теракте в июле 2023-го. — Прим. ред.). А у нас дочь у бабушки, страшно стало, вдруг будет прилет, и останется она без родителей. Хотя, конечно, хотелось поехать, столько говорят об отдыхе там... — рассказала нам Кристина.