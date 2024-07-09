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Лето Семь кругов сада Как формировать и нужно ли пасынковать перцы — видеоинструкция от новосибирского агронома

Как формировать и нужно ли пасынковать перцы — видеоинструкция от новосибирского агронома

Первый урожай придется собрать очень рано

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1 комментарий
Срывайте первые перцы как можно раньше, чтобы растения смогли дать еще больше урожая

Новосибирский агроном Людмила Шубина показала, как правильно ухаживать за перцами, чтобы получить здоровый и богатый урожай. Она советует не пасынковать кусты, но при этом удалять первые плоды, как можно раньше.

— В моей практике я не делаю пасынкование на перцах, хотя есть у меня разные сорта — и ранние сорта, и поздние. Что касается ранних сортов: как только появляются вот такие перчики, уже технически спелые, то их лучше убрать, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Перцы очень хрупкие, поэтому работать с ними нужно аккуратно. Все нюансы выращивания этой культуры вы можете увидеть на видео выше.

На прошлой неделе агроном показывала на примере одного из своих растений, как правильно формировать огурцы, чтобы они давали урожай до октября.

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Комментарии
1
Гость
9 июля 2024, 10:38
Броненкование перцев?
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