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Лето обзор На пляжах возводят укрытия, а туристы продолжают прибывать: как проходит туристический сезон в Крыму

На пляжах возводят укрытия, а туристы продолжают прибывать: как проходит туристический сезон в Крыму

Как изменился отдых на полуострове после атак

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17 комментариев
Новый востребованный вид услуг на севастопольских пляжах

Крым вовсю продолжает принимать туристов. Местные отельеры даже не снизили цены — в сутки на полуостров приезжает 30–40 тысяч отдыхающих, которых не пугают угрозы воздушных атак и многочасовые пробки на Крымском мосту. Подробности — в материале MSK1.RU.

Только пять процентов выбирают Севастополь

В больницах Севастополя еще остаются пострадавшие на пляжах поселков Учкуевка и Любимовка во время ракетной атаки 23 июня, еще специалисты МЧС обследуют дно и песок в местах отдыха людей в поисках неразорвавшихся суббоеприпасов, а туристы по-прежнему собираются на отдых в Учкуевку, веря, что на один пляж дважды не прилетает.

«Мы уже приехали в Учкуевку! Тут очень красиво. Правда, пляж и парк пока закрыты. Таксист сказал, что с понедельника, возможно, откроют. Подождем. А пока ездим на пляж «Дача Мокроусова». Тут людей совсем не много — красота!» — рассказывает Светлана в Telegram-чате «Крым Туристический».

Уничтожение специалистами МЧС по Крыму и Севастополю суббоеприпасов из кассетный части ракеты, взорвавшейся 23 июня над пляжами Учкуевка и Любимовка

«Вы отчаянные люди!» — отвечают ей участники диалога.

«Молодцы — уважаю бесстрашных!» — восхищаются другие.

Больше половины туристов, прибывающих в Крым, выбирают для отдыха Южный берег

Для тех, кто снова уляжется на любимом пляже после того, как его откроют, власти региона готовятся установить укрытия от воздушных атак. Но появятся они не завтра — путь согласования проекта и строительства, увы, не быстрый. По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, оперштаб разработал программу действий после того, как жители впервые столкнулись с «ударами ракетами с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре».

Теперь в Севастопольском регионе вводят новый режим оповещения: «Баллистика!» — он означает, что людям нужно в течение 2–3 минут занять безопасные места. Быстрее всех отреагировали на новые угрозы предприниматели — часть стен пляжных кафе спешно обкладывают мешками с песком, чтобы задержать осколки, а на дверях магазинов и заведений появились надписи: «Здесь вы можете укрыться во время воздушной тревоги».

Защита клиентов кафе и отдыхающих на пляже «Караджа» Черноморского района Крыма

Правда, Севастопольский регион выбирают всё меньше туристов. База Черноморского флота находится под ударами постоянно, а сигналы воздушной тревоги — не самая приятная «музыка» для отдыха.

— Новые продажи путевок замедлились на 15–20%, но основная масса тех, кто уже купил или забронировал отдых, не отменили его, — рассказал о реакции туристов на обстрел пляжей вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. — Единственный регион, где уменьшилось число отдыхающих, — Большой Севастополь. Туристы, которые выбрали самый неспокойный регион полуострова, быстро перебронировали отели и переехали на Южный берег Крыма.

Если говорить о распределении отдыхающих по побережью, то уже не первый год Большой Севастополь (от Орловки до Фороса) остается не пляжным, а экскурсионным направлением.

— Туристы останавливаются в других местах, а в Севастополь и окрестности приезжают утром на экскурсии, вечером же возвращаются в свои отели и санатории, — добавил Ромашкин. — Не более 5% от общего числа туристов выбирают курортные места Большого Севастополя и сам город для постоянного отдыха.

Полуостров бьет рекорды по числу туристов

Удивляет, что желающие отдохнуть в Крыму, все равно остаются.

«В прошлом году знакомые собрались на курорт в Краснодарский край. Звонят нам и просят за собачкой присмотреть, а я говорю: «Мы Крымский мост сейчас проезжать будем»... Пауза. А потом одно слово: «Психи». А через месяц мы снова едем в родной и прекрасный Крым!» — поделилась планами в Telegram-чате «Крымский мост» участница под ником Валькирия Свароговна.

Обстановка на пляже Гурзуфа в 6 утра — отдыхающие предпочитают морские и солнечные ванны долгому сну. Фото Александры Сотниковой

«С приближением поездки в Крым волнения накрывают всё больше. Верим в хорошее. В прошлом году мы не доехали, за час до нашего прибытия на мост там случилось то, что случилось. Плакали всей семьей и развернулись домой. Теперь знакомые нам у виска крутят, а мы всё равно едем. Крым не променяем ни на какую Анапу или Геленджик», — вторит ей в чате участница по имени Катя.

«Крым — это наркотик, попробовав раз, уже не слезть. И да, наркоман готов на всё, чтобы получить дозу. Даже ехать в такое неспокойное время», — объясняет поведение туристов еще одна участница чата «Крымский мост» по имени Светлана Кесарева.

— Как выясняется, безопасность не для всех является базовым условием отдыха. Люди, которые выбирают отдых на полуострове, принимают риски, осознают, что едут в регион, где никто не может дать гарантий, — поделился мнением Сергей Ромашкин. — И всё же любовь к Крыму, качество моря и природы, особенности климата ставят выше, чем спокойствие. Для многих в Краснодарском крае и море грязнее, и людей больше, и менталитет местных не устраивает, и ротавирус опасней, и цены выше.

По мнению эксперта, летний сезон в Крыму можно уже считать весьма успешным, особенно в сравнении с прошлым годом.

— Сейчас в среднем в сутки в Крым прибывает 30–40 тысяч отдыхающих, — уточнил он. — И лишь 1–2% туристов решили не ехать в Крым. Но их отказ уже не повлияет на ситуацию — в сравнении с прошлым годом прирост отдыхающих на полуострове составил 80%. Это лучший показатель по всем регионам России и, можно сказать, выдающийся — я давно не помню таких цифр. Ни у одного российского региона сейчас нет таких цифр роста продаж в туристическом секторе год к году.

По данным Ромашкина, у Краснодарского края рост продаж в среднем увеличился только на 12%, хотя у подавляющего большинства туристов регион воспринимается как совершенно безопасный, несмотря на то, что и беспилотники, и ракетные атаки были и там.

— Мы уже имеем цифры, что число продаж в Анапе выросло на 20–25 процентов, в Сочи — на 5–7%, в Адлере — на 5–10%, — уточнил вице-президент АТОР.

В Краснодарский край едет в три раза больше туристов

Но если говорить в абсолютных цифрах, то, конечно, Краснодарский край по числу отдыхающих опережает Крым. Так было всегда.

— По объему отдыхающих Краснодарский край опережает Крым. В среднем номерной фонд края больше, чем крымский, в три раза, поэтому и отдыхающих здесь за год в три раза больше, — объяснил Ромашкин. — Проанализировав ситуацию на туристическом рынке, мы предполагаем, что в этом году в Краснодарском крае отдохнут 18 миллионов человек за год, а в Крыму — 5–6 миллионов. Для обоих регионов это хорошие цифры, учитывая нынешние возможные риски.

Действительно, говорить о полной безопасности Краснодарского края было бы наивно. Акватория у берегов Сочи, Новороссийска, Туапсе подвергалась атакам БПЛА, а возле Новороссийска регулярно уничтожаются безэкипажные катера. И все же именно относительная безопасность и более развитая туристическая инфраструктура — один из основных факторов, влияющих на цены.

—Что касается цен, то Крыму в последние годы они ниже, чем на курортах Краснодарского края. Сейчас отдых на полуострове обойдется на 10–15 процентов дешевле. Отельеры, не будучи уверенными в успешности курортного сезона, еще зимой выставили невысокие цены на отдых, в сравнении с Краснодарским регионом. Эта разница осталась до сих пор. Но после трагедии на севастопольских пляжах, цены никто не снизил. Спрос на крымский отдых остается высоким, поэтому отели и санатории уверены, что продадут еще не раскупленные места туристам. А те, кто уже забронировал, по-прежнему собираются в на отдых. Подавляющее большинство — 60 процентов — отправляются на Южный берег, как самый комфортабельный и безопасный. Следующий по популярности — Восточный Крым: от Керчи и Феодоссиии до Судака, его выбирают 20–25 процентов отдыхающих. Еще 10 процентов едут на Запад полуострова — на песчаные пляжи от Евпатории до Тарханкута. И только 5 процентов — в Севастопольский регион.

Автотуристы рулят!

Традиционные способы Паламы никто не отменял: такие машины встречают туристов на дороге, ведущей в Евпаторию

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале первые подсчеты отдыхающих:

«За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 60,8% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% — посредством ж/д сообщения и 7,5% — по сухопутному маршруту через исторические регионы России».

По подсчетам логистов, только 1 июля — в день старта «высокого сезона» — более 10 100 машин прошли через досмотры Крымского моста на полуостров.

«Сезон стояния на мосту открыт», — шутят путешественники, но запасаются едой и водой на случай, если ожидать проверки багажа придется долго.

— В нынешнем году, по нашим подсчетам, не только в Крым, с которым нет авиационного сообщения, а поездов по-прежнему не хватает на всех желающих, но и на курорты Краснодарского края прибудет рекордное число автотуристов, — сказал Сергей Ромашкин. — Связано это и с тем, что перелет в Сочи существенно подорожал. Например, я с семьей собираюсь отдохнуть в Сочи в конце июля, и на четверых человек мне нужно потратить 120 тысяч рублей на авиабилеты. А за отель на всё время проживания я заплачу 100 тысяч. Получается, что перелет станет самой большой статьей моих расходов на отдых.

Куда поедете (съездили) в отпуск вы?

Выбираю Крым
В Краснодарский край
На заграничный курорт
Обойдусь без моря
Свой вариант (напишу в комментариях)

Подробнее о том, сколько денег нужно, чтобы отдохнуть в Краснодарском крае, можно почитать в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
17
281039012
7 июля 2024, 09:05
все же Дарвин не ошибался.
274671462
7 июля 2024, 09:15
Если подсели на Крым... другое в голову не приходит. Ну в принципе это их дело 🙄
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