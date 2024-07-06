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Лето Обустраиваем дачу «Наша задача — сделать так, чтобы он не высыпал семена». Как избавиться от борщевика раз и навсегда

«Наша задача — сделать так, чтобы он не высыпал семена». Как избавиться от борщевика раз и навсегда

Создательница движения «Антиборщевик» рассказала, как уничтожить ядовитый сорняк

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5 комментариев

Вы не раз замечали эти белые зонтики на толстых зеленых стеблях — борщевик Сосновского давно заполонил все регионы. Особенно не повезло тем, у кого агрессивное растение разрослось на участке — они не понаслышке знают, как сложно бороться с этим сорняком.

В 2015 году Мария Попова, неравнодушная жительница Подмосковья, организовала свое общественное движение — «Антиборщевик». Она посвятила свою жизнь борьбе с этим сорняком и учит других, как правильно противостоять растению, которое может захватить собой огромные территории.

Самый действенный способ — это выкопать борщевик с корнем. Весь корень вытаскивать необязательно, достаточно «морковки» сантиметров 20 под землей. Также можно использовать черную пленку и гербициды.

Сок борщевика опасен при контакте с солнечным светом — учитывайте это при работе с растением. О правильной экипировке и тонкостях вытравливания борщевиков Мария Попова подробно рассказала в видео выше.

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Комментарии
6
Поддерживаю
6 июля 2024, 19:25
Молодец Борщественница!
velius
6 июля 2024, 19:51
Знакомое место, речушка Пехорка (Балашиха, Лукино) Кроме антиборщевичек, есть еще группа, по поиску, отлову, лечению и пристройки потеряшек-кошечек.
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