«Наша задача — сделать так, чтобы он не высыпал семена». Как избавиться от борщевика раз и навсегда

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Вы не раз замечали эти белые зонтики на толстых зеленых стеблях — борщевик Сосновского давно заполонил все регионы. Особенно не повезло тем, у кого агрессивное растение разрослось на участке — они не понаслышке знают, как сложно бороться с этим сорняком.

В 2015 году Мария Попова, неравнодушная жительница Подмосковья, организовала свое общественное движение — «Антиборщевик». Она посвятила свою жизнь борьбе с этим сорняком и учит других, как правильно противостоять растению, которое может захватить собой огромные территории.

Самый действенный способ — это выкопать борщевик с корнем. Весь корень вытаскивать необязательно, достаточно «морковки» сантиметров 20 под землей. Также можно использовать черную пленку и гербициды.