«Села в такси до аэропорта и получаю сообщение: «Билеты не купила». Как полсотни туристов обвинили турагентку в обмане

Раиля Альмеева организовывает туры и сама в них ездит с туристами Источник: Раиля Альмеева / Vk.com











Полсотни туристов обвинили в обмане казанскую предпринимательницу Раилю Альмееву. Они купили у нее туры, но так и не смогли улететь на отдых. Деньги туристы до сих пор пытаются вернуть. Корреспондент 116.RU поговорил с пострадавшими и самой Раилей. Рассказываем подробности этой истории.

«Авторские туры с душой»

Раиля Альмеева из Татарстана. Она индивидуальный предприниматель с собственным туристическим агентством INDRIYA. Как говорит сама Раиля, она продает «авторские туры с душой». Туристы через нее летали в регионы России и за границу: в Турцию, Азербайджан, Египет, ОАЭ, Японию, Грузию и Узбекистан. В перечне ее услуг можно найти новогодний тур в Грузию за 55 000 рублей, спа-тур в Приэльбрусье за 52 000 рублей и даже фешен-поездки в Узбекистан за 78 000 рублей. Работает Альмеева через туроператоров: бронирует у них билеты.

Некоторые туры, которое предоставляет агентство Раили Альмеевой Источник: tripind / Vk.com











О всех ближайших поездках агентство сообщает в своих соцсетях. Правда, и в запрещенной соцсети, и во «ВКонтакте» подписчиков не так много. Да и страницы в обеих соцсетях заброшены.

В группе «Вконтакте» всего 63 человека, последний пост был опубликован в декабре 2023 года. Здесь полно положительных отзывов с прошлого года. Негативные начали появляться только весной 2024-го.

— Авторский тур в Дагестан с Раилей — это что-то невероятное! Я долго сначала сомневался, но по приезду домой я ни разу не пожалел об этом туре! Всё настолько сбалансировано, интересно, и в этом туре ты отдыхаешь душой и телом. В горах вы найдете ответы на все ваши вопросы, все ваши запросы воплотятся в реальность! А Раиля вам в этом поможет! Обязательно рекомендую всем ехать в такой тур с душой, — оставил отзыв пользователь в июле прошлого года.

— Никогда больше не буду бронировать туры через Раилю. Сплошной обман. Кидает на деньги. Лично столкнулись. Отпуск проспали благодаря Раиле. Забронировали тур в Стамбул в январе, полностью оплатили наличными. По итогу ни денег, ни Стамбула. Полное разочарование. Обман сплошной, — написал другой турист в апреле этого года.

Старые отзывы о турах Источник: tripind / Vk.com











Новые отзывы о турах Источник: tripind / Vk.com











В запрещенной сети у агентства чуть больше 8000 подписчиков. Название аккаунта постоянно меняется — как говорят туристы, они к этому уже привыкли. Так, по их мнению, предпринимательница заметает следы. В январе 2024 года соцсеть забросили. Последние посты посвящены новогодним поездкам.

Один из видеоотзывов о поездке на Эльбрус Источник: intravel_in_ / Instagram.com*

Бизнесмен из Ростова

Негативные отзывы появились намного позже, чем хвалебные. Поэтому житель Ростова-на-Дону Павел Марухин, не увидев причин отказываться, решил воспользоваться турами от Раили. Он и его супруга владеют бизнесом. Семья хотела сделать сотрудникам подарок и отвезти их на отдых. Павлу посоветовал обратиться к татарстанской турагентке давний знакомый из Казани. В 2023 году его друг ездил вместе с компанией в Турцию.

— У нас есть свой агент, через которого мы всегда бронируем туры. Но я своего товарища спросил: «А ты через кого бронировал?» Он рассказал про Раилю Альмееву. Сказал, что всё отлично, быстро подобрала отель, низкие цены. Мы к ней обратились, она нам тоже быстро подобрала. Всё классно и по ценам, и отель хороший. Всё, ну и мы через нее заказали тур, — воодушевленно начал Павел.

Переписка предпринимательницы и Павла Источник: предоставлено героем материала











В планах Павла было после отдыха остаться в Бодруме, но проводить время только со своей семьей. Для этого ростовчанину нужно было бронировать билеты на обратный самолет и другой отель. Подсчитав сумму, которую придется потратить на все расходы, он решил перепроверить детали поездки и перезвонить туроператору. По телефону ему заявили: билеты никто не бронировал.

— Мы начали смотреть отзывы о ней. А до этого не было плохих отзывов, все только были хорошие. У нее в соцсетях 8 тысяч подписчиков, куча восторженных отзывов. Она и в Дагестан возит, и в Узбекистан возит, и куда только не возит. И только восхитительные отзывы вокруг. Даже видеоотзывы были. У нее, видимо, то ли с марта, то ли с февраля этого года пошла череда людей, которые у нее туры купили, но не поехали, — говорит Павел.



Деньги Павлу никто не вернул. На несостоявшемся туре он потерял 571 тысячу рублей. С таким исходом вещей житель Ростова мириться не намерен, поэтому обратился к адвокату. Параллельно с этим Павел начал искать тех, кто также не смог улететь на отдых, купив билеты у Раили Альмеевой. Некоторые из них находили ростовчанина сами. Сейчас потерпевших — почти 50 человек, а общая сумма ущерба перевалила за 5 миллионов.

— Кто-то, может, и не захочет возиться с этим. Я буду этим заниматься. Недовольства есть у всех, а пойдут ли они подавать в полицию — не знаю, могу отвечать только за себя. Кто-то уже ходил, пробовал подавать. Там примерно такая история: пишут на нее заявления, указывают телефон. Ей звонят, а она говорит: «Я всё верну, я всё отдам». Сама, естественно, никому ничего не отдает. Она тянет время, а за это время всё больше людей попадают в эти истории. Видимо, она решила, что по белой дорожке больших денег не заработаешь. Кто вернет людям эмоции, не полученные от долгожданной поездки и отпуска? Ведь многие туристы узнавали о том, что их нет в списках пассажиров, уже находясь в аэропорту, — рассуждает Павел.

Павлу начали приходить сообщения от туристов, которые так же, как и он, не смогли полететь на отдых Источник: предоставлено героем материала











Бухгалтер из Казани

А жительница Казани, Ольга Горбачева, познакомилась с турагенткой на встрече для бизнесвумен. Там Раиля рекламировала свое агентство. Ольга говорит, что казанская предпринимательница обещала лучшие условия и индивидуальные туры. О существовании Раили Альмеевой Ольга вспомнит спустя два года: подруга купит у турагентки путевку.



— У нас традиция есть — мы один раз в пять лет ездим и празднуем день рождения подруги в какой-нибудь стране. Она мне рассказала в январе, что купила тур на Шри-Ланку, что всё замечательно и Раиля так хорошо всё организовала. Я сказала, что видела ее на одной бизнес-встрече. Согласилась поехать, подруга дала мне ее номер телефона, — вспоминает Ольга.

Тур на Шри-Ланку был рассчитан на пятерых человек. Ольга как раз стала пятой. Она созвонилась с турагенткой. Та посоветовала Ольге побыстрее оплачивать тур, ведь потом цена на него может возрасти. Туристка закинула предоплату, а спустя несколько недель Раиля Альмеева снова написала ей и поторопила с деньгами, сказав, что ее могут оштрафовать или наказать.

— Она говорит: «Вы же не купили этот тур, а я забронировала уже, поручилась» — и всё в таком же духе. Я оплатила всё, но спросила у нее документы. Попросила предоставить договор. Она долго сопротивлялась: то она в Абхазии, то в Дагестане, то еще где-то занята. Называла просто разные регионы, республики и страны. Потом сказала, что всё передаст ее менеджер. Кое-как добилась от нее этого договора, прислала его в мессенджер. А номера заявки она мне не скинула. Сказала: «Это авторский тур, Ольга, тут никаких заявок нет». А я не сталкивалась с этим, не знала, что такое авторские туры, — сетует жительница Казани.

После этого турагентка попросила Ольгу найти еще одного человека для поездки. Она аргументировала это просто: если не будет еще одного туриста, то Ольгу поселят с посторонним или ей придется оплачивать двухместный номер самой. Спутницу себе туристка быстро нашла — еще одна подруга охотно подключилась к поездке. Билеты и документы туристической группе должны были скинуть за две недели до вылета. Их никто так и не прислал.

— За день до вылета мы у нее спрашиваем про билеты. Позвонили сами в авиакомпании, а нам говорят, что билеты на нас не забронированы, такие пассажиры не летят. А Раиля сказала: «Приезжайте в аэропорт в назначенный день, вам за два часа до вылета всё привезу». Девочки к девяти часам поехали в аэропорт, а я в 10 только села в такси и получаю сообщение: «Билеты не купила, у меня не получается», — рассказывает Ольга.

Ольга позвонила турагентке, но разговор вышел коротким. По ее словам, Раиля Альмеева лишь повторила, что у нее не получилось купить билеты. Причина — сломанный агрегатор заявок. Деньги предпринимательница обещала вернуть, но даты называть не стала.

Не дождавшись возврата, Ольга отправила турагентке претензию по почте. Она также написала организаторам той бизнес-встречи, на которой она познакомилась с Раилей, сообщив, что предпринимательница не оказала оплаченные услуги. Таким образом на Ольгу вышли другие пострадавшие. Из-за переживаний у нее начались проблемы со здоровьем. На нервной почве у женщины защемило нервы на руке. Теперь туристка намерена добиться наказания для предпринимательницы.

— Она кому-то написала гарантийные письма и поставила дату 24 августа. Понимаете, да? Деньги она взяла в марте, в мае написала гарантийные письма, что до 24 августа вернет эти деньги. Дело опять откладывается. А она продолжает этим заниматься и продавать несуществующие туры. Кому-то перечисляет тысячу, кому-то две. Показывает полиции, что платит. Мне небезразлична судьба других людей, которые могут еще пострадать от ее действий. Потому что зло должно быть наказано. А мы с вами всё-таки живем в правовом государстве. Мы хотим чувствовать себя защищенными, — резюмирует Ольга.

Подруга детства из Альметьевска

От действий Раили Альмеевой пострадали даже близкие ей люди. Среди них Регина Лавренюк — бывшая подруга предпринимательницы из Альметьевска. Девушки раньше общались и каждое лето проводили вместе в одном лагере.

— Для меня это был такой какой-то родной человечек, с которым можно было поговорить на какие-то темы. Я ее знала с семи лет, грубо говоря. Потом наше общение как-то прекратилось, но мы всё равно друг друга видели в соцсетях, переписывались, общались, но не так прям близко. Но я знала, что это хороший человек был, — делится с нами Регина.



Она купила у Альмеевой тур в Японию. Поездка в эту страну была давней мечтой девушки. Сначала Регину смущала цена, но турагентка написала, что появился отказной тур и полететь можно за полцены. Документы туристка ждала месяц, но совершенно не переживала. Она встретилась с Раилей лично, поговорила и посмотрела все отзывы.

Спустя время Раиля скинула туристке не сами билеты, а просто их скриншоты. Регина заподозрила что-то неладное и встретилась с еще одной девушкой, которая должна была ехать по тому же туру. Вместе они пытались заполнять документы на визу, но столкнулись с проблемой: туристы не знали точное название отеля и мест, которые они собираются посещать. Жительницы Татарстана обратились к туроператору за подробной информацией.

— Спрашиваем, есть ли мы в списках на тур, а нам спустя время отвечают, что таких нет. То есть туры Раиля не бронировала, ничего не делала. Потом нам скинули два контакта людей, которые также купили тур в Японию у Раили, и их также не было в списках. А потом Раиля сделала беседу, где была я и еще две девушки. Она написала туда: «Девочки, не переживайте, зачем вы так волнуетесь? Меня коллеги дергают, вы меня дергаете!» Мы говорим, что скоро поездка, а документы нам не скинули. Без билетов виза как бы не делается. Она опять отправляет скриншоты, — рассказывает Регина.



Раиля Альмеева присылала снимки экрана и скриншоты билетов Источник: предоставлено героем материала











За визы предпринимательница просила не переживать. По словам Регины, турагентка пообещала всё отправить. А через неделю она сообщила, что улететь не выйдет. После этого Раиля перестала брать трубки и заблокировала Регину во всех соцсетях.

— Она пишет: «Сегодня, если билеты не придут, я тур отменяю». Что и требовалось доказать. То есть она сама его отменила. Она нам обещала выплатить, по-моему, до 30 апреля полную стоимость тура. Не выплатила. Хочется просто остановить этого человека, чтобы он больше не продавал свои туры. Для меня это было полнейшим шоком, потому что она была моим другом. У меня ни малейшего сомнения не было, что такая ситуация может со мной произойти. Тут речь шла о доверии. Слава богу, эта дружба окончена. И у меня открыты глаза. Отвели, так скажем. Может быть, это малая часть того, что я могла бы потерять, если бы я до сих пор общалась с этим человеком, — говорит Регина.

«Информация искажена»

Корреспондент 116.RU пытался поговорить с самой Раилей Альмеевой и узнать, почему люди так и не получили свои билеты и деньги. Предпринимательница стала нам угрожать, заявив, что «на любое действие есть другое действие». А жалобы туристов назвала ложью.

— Информация искажена и не соответствует действительности. В настоящее время многим вернули деньги и возврат продолжается, — ответила Раиля.

Ответ Раили Альмеевой Источник: 116.RU











Что такое авторские туры и как они работают?

О том, что же такое «авторские туры», корреспондент 116.RU спросил у представителя туроператора Izi Tour Георгия Лукавы. Он рассказал, что такие туры в первую очередь направлены на уникальные места и экскурсии. Как правило, группы на них составляют небольшие или же вовсе тур делают индивидуальным, например для одной семьи. Агенты могут предоставлять билеты, а могут обратиться к другим туроператорам. При этом агент сразу просит оплатить поездку.

— Как правило, турагенты берут 100% от стоимости тура сразу. И это нормально, в этом нет ничего плохого. Просто сами турагенты в большинстве случаев обязаны оплачивать тур либо 100%, либо 80% или 50%. Им нужно, чтобы у них были заранее деньги. Турист может выбрать тур, а за несколько дней решить, что он никуда не едет. Для него это выглядит нормально, но отели выставляют туроператору штраф, а туроператор уже агенту. Агент не взял деньги за тур? Ему придется платить самому, так это работает, — говорит Георгий.



Сотрудник компании туроператора объясняет: люди обращаются к турагентам потому что не знают, в каком отеле им будет хорошо и где найти более дешевые поездки. Брать путевки у официальных туроператоров — один из лучших способов не попасться на мошенников. По его словам, в сфере туризма подобные ситуации с обманом случаются. По правилам, турагенты в обязательном порядке заключают с туристом договор.

— Вот ты пришел, тебе подобрали тур. Ты перед тем, как отдаешь деньги, в любом случае сначала должен подписать договор. И сейчас многие турагенты работают онлайн. У них нету офисов, только есть своя клиентская база туристов, которые ежегодно катаются от них в разные страны, — объясняет Лукава.

Редакция 116.RU сделала запрос в МВД Татарстана. На момент выхода материала ответ так и не пришел.