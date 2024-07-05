Тотальный досмотр вещей и телефонов: в турецких аэропортах ужесточают правила для пассажиров

Пассажиров перед посадкой в самолет также будут проверять Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В аэропортах Турции россиян ждет новый уровень проверок. Власти страны решили ужесточить правила досмотра пассажиров.



Обычно российских туристов проверяли при входе в аэропорт и в зоне после регистрации на рейс. Теперь службы безопасности будут проверять вещи при входе в терминал и выходе в зону посадки на рейс.



Досмотр будут проводить с помощью специальных устройств. При необходимости сотрудники имеют право провести и ручной досмотр. Это касается не только вещей пассажиров, но и электронных устройств. Отказаться не получится — за это пассажира не пустят в аэропорт и на рейс. Если при проверке найдут запрещенные предметы — их будут забирать.

Проверку будут проводить как специальными устройствами, так и вручную Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Такие правила соответствуют нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Это необходимо для обеспечения безопасности: воздушной гавани, самолетов и людей вокруг. Следить за порядком будут частные охранники под контролем силовиков.



Все эти правила теперь закреплены в Турции законодательно. Их принял парламент страны, текст опубликовало Anadolu.

