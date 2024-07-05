Тотальный досмотр вещей и телефонов: в турецких аэропортах ужесточают правила для пассажиров

В аэропортах Турции россиян ждет новый уровень проверок. Власти страны решили ужесточить правила досмотра пассажиров.
Обычно российских туристов проверяли при входе в аэропорт и в зоне после регистрации на рейс. Теперь службы безопасности будут проверять вещи при входе в терминал и выходе в зону посадки на рейс.
Досмотр будут проводить с помощью специальных устройств. При необходимости сотрудники имеют право провести и ручной досмотр. Это касается не только вещей пассажиров, но и электронных устройств. Отказаться не получится — за это пассажира не пустят в аэропорт и на рейс. Если при проверке найдут запрещенные предметы — их будут забирать.
Такие правила соответствуют нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Это необходимо для обеспечения безопасности: воздушной гавани, самолетов и людей вокруг. Следить за порядком будут частные охранники под контролем силовиков.
Все эти правила теперь закреплены в Турции законодательно. Их принял парламент страны, текст опубликовало Anadolu.
Среди правил аэропорта есть запрет на вывоз драгоценности без чека и сертификата на сумму свыше $15 000 из Турции. За что еще в зарубежных странах туристов могут оштрафовать или даже посадить, мы рассказывали в материале. А также определились, какую валюту стоит брать с собой за границу.