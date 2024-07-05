Спасаем пожелтевший огород: что делать, если теряют цвет огурцы, томаты и чеснок

Состояние листвы очень важно — если она будет поврежденной, то хорошего урожая не получить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Потерявшая цвет зелень может вызвать панику у многих дачников, но важно остановиться и трезво оценить, что именно происходит с растениями. Чаще всего желтеют листья, которые уже отработали свой ресурс и стали слишком старыми. Но иногда нездоровый вид растения может быть признаком серьезной болезни или появления опасного вредителя.

Что делать, если желтеют завязи огурцов и листья

Нижние, отработавшие свой ресурс листья нужно удалить с растения. Если на всём огурце листва стала терять свой цвет, то это говорит в первую очередь о недостатке питательных веществ или неправильном поливе. Растения нужно подкармливать каждые десять дней, так как обильный полив и быстрый рост обедняют почву. Вода требуется огурцам минимум два раза в неделю, а в жару чаще.

— Огурцы кормим весь сезон каждые десять дней. Можно чередовать органические удобрения с минеральными. Идеально подойдет настой сброженной травы или навоза в разведении 1 к 10: по три литра вносим под каждый корень после основного полива, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Вторая самая частая причина пожелтения — паутинный клещ. Он заводится в сухих и жарких теплицах. Так как вредитель терпеть не может влажность, то после удаления всех поврежденных листьев нужно хорошо опрыскивать растения каждый день, пока проблема не исчезнет. После в профилактических целях достаточно двух опрыскиваний в неделю. Пораженные листы нельзя отправлять в компостную кучу — только сжигать или выбрасывать в замотанном пакете в мусорку.

Отдельная проблема и, конечно, боль любого дачника — пожелтевшие завязи. Лист может выглядеть прекрасно, а вот плоды не вызревать.

— Недостаток калия приводит к тому, что огурчики не развиваются или получаются кривыми, — предупредила агроном. — Нужно сделать корневую подкормку сернокислым калием, он не содержит хлора. Или взять комплексное удобрение с преобладающей долей калия.

Слишком высокая температура в теплице также может навредить огурцам. В течение июля ее нужно держать открытой и хорошо проветривать.

Что делать, если желтеют листья у помидоров

Правильный полив и проветривание — залог хорошего урожая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Нижние желтые листья можно просто удалить и не переживать. Но недостаток или избыток влаги могут привести к тому, что зелень потеряет свой цвет.

— Один раз в неделю достаточно обильно полить томаты, не нужно устраивать болото. Потом просто подрыхлить землю, закрыть таким образом влагу, — объяснила Людмила Шубина. — Томаты достаточно хорошо переносят засуху, но до полного увядания, конечно, не нужно их доводить. Сейчас обязательно теплица должна быть открыта на сквозное проветривание. При высокой температуре цветы и завязи сохнут и отпадают.

Вирусные болезни у томатов встречаются достаточно редко. Чаще всего доставляют неприятности грибковые, которые активно размножаются при избытке влаги. Пожелтение листвы может появиться из-за фузариоза, его вызывает гриб Fusarium. Но в этом случае увядать начнет верхушка, а не только будут желтеть и усыхать нижние листья. Нужно обработать кусты биологическими препаратами с бактерией Bacillus subtilis — опрыскивайте обильно, чтобы листья были смочены с обеих сторон.

Дачники используют и бордоскую жидкость, но применять ее нужно очень аккуратно: строго выдерживать дозировки, указанные на упаковке, работать в защитном костюме. Крайний срок обработки томатов — за месяц до сбора урожая.

Почему желтеет чеснок на грядке

В июле пожелтевшее перо на озимом чесноке говорит только о том, что растение сформировало головки и пора доставать лопаты. Выкопать его нужно до 20 июля — так урожай будет хорошо и долго храниться.

— Яровой чеснок выкапывают в сентябре, поэтому если он в июле пожелтел, то можно сделать одну подкормку комплексными удобрениями или настоем. Отлично подойдут настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10, или настой куриного помета в разведении 1 к 25, — подчеркнула специалист.

Что делать, если желтеют перцы и баклажаны

Если пожелтели только один-два нижних листа, то нужно их просто убрать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Листва на перцах и баклажанах может желтеть по нескольким причинам. Первая — это неправильный полив. Нужно вносить воду не чаще одного раза в неделю, но и не реже. При этом полив должен быть продуктивным — внешняя влага соединяться с внутренней. Для этого под каждый куст нужно вносить минимум по три литра воды, а в жару больше.

Вторая причина — нехватка питательных веществ. Если недостаточно азота, то на листе появляются желтые пятна, при нехватке кальция желтеет верхушка растения, а железа — молодые листья. В любом случае нужно подкормить растения. Можно взять комплексные минеральные удобрения или органические. Например, настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10.

Лучше сделать две подкормки с интервалом в десять дней. Обязательно перед внесением нужно сначала полить каждый куст под корень обычной водой.

Если пожелтели только один-два нижних листа, то не стоит предпринимать активных действий — они отработали свой ресурс и их нужно убрать с огорода.

Важное про сад и огород

В июле у дачников не становится меньше хлопот. Составили список самых важных работ на огороде во второй месяц лета.



Сейчас особую опасность представляют луковая муха, паутинный клещ и крестоцветная блошка. Разбираемся, как с ними бороться и при этом не разориться на химии.



Как сейчас правильно ухаживать за чесноком, луком, морковью и свеклой более подробно мы писали на прошлой неделе.

