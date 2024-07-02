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Лето Шторм сносит Санкт-Петербург. Страшные видео: от ветра рухнул башенный кран, а деревья гнет до земли

Шторм сносит Санкт-Петербург. Страшные видео: от ветра рухнул башенный кран, а деревья гнет до земли

Собрали кадры с буйствами стихии

904
17 комментариев
В небе — тучи, на земле — облака пыли

1 июля в Санкт-Петербурге началась настоящая буря.

Начался день с ужасной жары — в городе даже бесплатно раздавали воду. Однако к вечеру к ней добавились ураганный ветер, молнии и шторм. Собрали в одном материале кадры с буйством стихии.

В Невском районе города упал строительный кран. Он рухнул между строительных вагончиков.

Предварительно, обошлось без пострадавших

Ветер гнет деревья и частично разрушает здания.

На некоторых улицах из-за бури почти ничего не видно — так много пыли она поднимает в воздух.

О деревьях, падающих на дороги и машины, нечего и говорить.

Особой эффектности добавляют молнии. Одна из них попала в здание Лахта-Центра.

Наши коллеги из «Фонтанки» следят за штормом в режиме онлайн.

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Комментарии
17
shamank331
2 июля 2024, 00:28
Нормально, в Сибири в жару воду не выдают, а наоборот отключают, Пылесибирск умная постоянно, а не только 1 июля раз в десятки лет, просто пару дней надо не выходить из парадной и краны крепить по ГОСТу. В общем новость ни о чем.
Жук
2 июля 2024, 00:51
Ботов в Лахте подогрело молнией. "Бог - не Тимошка, видит немножко"
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