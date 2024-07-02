Шторм сносит Санкт-Петербург. Страшные видео: от ветра рухнул башенный кран, а деревья гнет до земли

1 июля в Санкт-Петербурге началась настоящая буря.
Начался день с ужасной жары — в городе даже бесплатно раздавали воду. Однако к вечеру к ней добавились ураганный ветер, молнии и шторм. Собрали в одном материале кадры с буйством стихии.
В Невском районе города упал строительный кран. Он рухнул между строительных вагончиков.
Ветер гнет деревья и частично разрушает здания.
На некоторых улицах из-за бури почти ничего не видно — так много пыли она поднимает в воздух.
О деревьях, падающих на дороги и машины, нечего и говорить.
Особой эффектности добавляют молнии. Одна из них попала в здание Лахта-Центра.
Наши коллеги из «Фонтанки» следят за штормом в режиме онлайн.