Море денег. Влетит ли в копеечку отдых на курортах Краснодарского края во второй половине лета?

Купальный сезон в Краснодарском крае открыт с начала лета Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Июль считается самым привлекательным летним месяцем на курортах Краснодарского края. Море уже достаточно прогрелось, а температура воздуха держится на уровне 30 градусов и выше. При этом туроператоры отмечают, что в июле цены на отдых достигают максимума и держатся на таком уровне до 20 августа. В какую сумму обойдется в это время поездка на море и как изменились цены с прошлого года, рассказывает 93.RU.

Самый популярный курорт — Сочи

— Еще в начале июня лидером по бронированию была Анапа, но к середине лета Большой Сочи обогнал по спросу семейный курорт, — рассказывает 93.RU глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. На третьем месте по популярности традиционно оказался Геленджик.

В Сочи десятки пляжей с качественной инфраструктурой Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— Для туристов с Урала и Сибири предпочтительнее отдых в Сочи, поскольку есть прямые авиарейсы, ну и в Сочи в полтора-два раза больше номерной фонд, чем в Анапе, где он уже близок к заполнению. Июль загружен уже на 80–85%. Обычно туристы принимают решение о покупке туров за 30–35 дней, так что большой спрос на отдых в конце июля, а вот время августа придет позже, — объясняет эксперт в сфере туризма.



Как отмечает директор краснодарской турфирмы «Карта Мира» Надежда Скрипник, внимание туристов во второй половине лета также обращено на горный кластер Сочи. Когда у моря слишком жарко, в горах — прохладная, комфортная температура, также там есть множество отелей с бассейном.

Кроме того, после ЧП в Севастополе, где обломки ракеты попали на пляж, туроператоры предполагают, что нагрузка на курорты Краснодарского края увеличится. Идет замедление продаж туров в Крым на 10–15%.



В какую сумму обойдется отдых во второй половине лета?

Если сравнивать с летом 2023-го, то цены на туры в Краснодарский край в среднем выросли на 15%. При этом отдохнуть в конце июля будет на 10% дороже, чем в конце июня.



— У нас лето так устроено: самые дешевые туры — начало июня, затем цены растут, 10 июля достигают максимума и сохраняются до 20 августа, потом обычно туристы с детьми уезжают, и цены снижаются. Те, кто хотят сэкономить, знают это и поэтому выбирают начало июня или конец августа, — отмечает в беседе с 93.RU Сергей Ромашкин.

Многие едут на море с детьми Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Если вы всё же едете в Краснодарский край в период с середины июля до 20 августа, то готовьтесь потратить около 100 тысяч рублей и даже больше.



— Если брать проживание без дороги, то семье из трех человек нужно 90–100 тысяч рублей. Это отель три звезды по системе «всё включено» или отель четыре звезды с завтраком. Если, например, семья летит из Москвы в Сочи, то на билеты им еще нужно 70–80 тысяч рублей, — подытожил вице-президент Ассоциации туроператоров России.



Где остановиться?

Рассмотрим три популярных варианта размещения: от самого дешевого к самому дорогому.



Кемпинги — вид отдыха для тех, кто едет на машине и готов жить в палатке с минимальными удобствами. В кемпингах обычно есть свет, небольшая кухня, туалет, душ и парковка. В остальном вы сами отвечаете за свой комфорт. Во второй половине лета цены в среднем начинаются от 1000 рублей за сутки . Ранее мы писали о 10 популярных кемпингах у моря. Гостевые дома — возможность остановиться в частном доме, где обычно живут сами владельцы. В гостевых домах есть небольшие комнаты для туристов, чаще всего с общим туалетом и душем на несколько номеров. Есть варианты и со своим санузлом, но уже подороже. В номерах — кондиционер или вентилятор, телевизор, может быть еще и холодильник. Для приготовления еды есть общая летняя кухня. Проживание во второй половине лета стоит в среднем от 1500 рублей за сутки . Отели — отдых для тех, кто привык к комфорту. В Краснодарском крае в этом сегменте есть тысячи предложений, от мини-отелей до пятизвездочных комплексов. В отелях есть все удобства — от бесплатного интернета, своего санузла, тапочек и банных халатов до еды, бассейна и развлечений. Проживание в отелях в Краснодарском крае во второй половине лета стоит в среднем от 6000 рублей .

Туроператоры отмечают, что если вы едете на отдых с детьми, лучше рассмотреть отели, где в стоимость проживания входит питание. Так вы сможете сэкономить и не потратить все деньги на кафе и забегаловки у моря. При выборе отеля стоит посмотреть, по какой именно системе он работает, например, с трехразовым питанием есть три варианта:



полный пансион — просто трехразовое питание: завтрак, обед и ужин;

«всё включено» — это, как правило, трехразовое питание плюс перекусы: мороженое, пицца, а также дополнительные услуги: детская анимация или спортивные занятия с инструкторами;

«ультра всё включено» — это значит, что в стоимость, помимо еды и активностей, включены спиртные напитки.

Топ отелей Кубани, которые бронируют туристы во второй половине лета

Редакция 93.RU узнала у краснодарской турфирмы «Карта Мира», какие отели пользуются популярностью среди отдыхающих с середины июля до конца августа в Краснодарском крае и где хорошие отзывы из года в год. В этой подборке представлены цены на туры на 7 дней и 6 ночей на главных курортах региона.



Сочи

Как мы и говорили ранее, здесь наиболее развита курортная инфраструктура и развлечения. Вы сможете не только насладиться морем, но и покататься на аттракционах в российском Диснейленде «Сочи Парк», посмотреть на водопады, горы или посетить Олимпийскую деревню. Ранее мы собрали подборку из пяти пляжей Сочи, о которых обычно не рассказывают туристам.



Отель «Богатырь» 4* с двухразовым питанием, собственным пляжем, открытым бассейном. Также в стоимость входят билеты в «Сочи Парк». Номер на 7 дней в конце июля и начале августа для взрослых — 150 000 рублей, для двух взрослых и ребенка до шести лет — 155 000 рублей . Отель «Сочи Парк» 3*, «всё включено». Есть при нем пляж и открытые бассейны. Стоимость на 7 дней в конце июля для двух взрослых — 127 000 рублей, для двух взрослых и ребенка до шести лет — 152 000 рублей . Отель Alean Family Sputnik 4*, «ультра всё включено». На территории свой выход к пляжу, открытые и крытый бассейны, а также водные горки. Стоимость на 7 дней в начале августа для двух взрослых — 202 000 рублей, для двух взрослых и ребенка — 289 000 рублей .

Те, кто едут отдыхать в горы, чаще всего выбирают:



Отель «Panorama By Mercure» 4* в Красной Поляне. В стоимость входят завтраки, посещение канатной дороги и крытого бассейна на территории отеля. Проживание на 7 дней для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет стоит 75 000 рублей . «Комплекс Апартаментов» в Красной Поляне. В стоимость не входит питание, но на территории своя кухня. Проживание на 7 дней для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет будет стоить в конце июля 32 800 рублей .

Пляж при отеле — это спасение от толп туристов Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Анапа

Давно признанный многими семейный курорт известен своими песчаными пляжами, но надо учитывать, что летом на побережье Анапы цветут водоросли, поэтому местами заходить в воду не так приятно. Но даже несмотря на это, курорт выбирают многие из-за хороших отелей по системе «всё включено», здесь их в разы больше, чем в Сочи.



Среди развлечений — аквапарки и экскурсии по кипарисовому озеру в Сукко. Сейчас возле деревьев можно покататься на катамаранах или сапах. Также в окрестностях города есть винодельни. О секретных пляжах Анапы, где нет толп туристов, можно почитать в этом материале.

Отель Fюnf Luxury Resort & Spa 5*. Новый премиум отель в Анапе с системой «полный пансион», спа-центром, собственным пляжем, анимацией, детским клубом и бассейнами. Стоимость номера на 7 дней в конце июля для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет — 160 500 рублей . Отель Alean Family Riviera 4*. «Ультра всё включено». В стоимость входит анимация, пользование собственным пляжем, бассейнами и водными горками. Номер на 7 дней в начале августа для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет — 223 000 рублей . Отель «Славянка» 4*. «Всё включено». В стоимость входит посещение аквапарка, веревочного городка, детского клуба, открытых бассейнов, игрового лабиринта и пользование пляжем отеля. До моря возят багги-машины или можно пройтись пешком около 15 минут. Стоимость номера на 7 дней для двух взрослых в конце июля — 138 000 рублей, для взрослых и ребенка до шести лет — 175 000 рублей. В августе для двоих — 130 900 рублей, для семьи — 179 700 рублей . Отель Grigio 3*. «Полный пансион». Комплекс в стиле лофт без собственного пляжа, но с питанием по системе «шведский стол», бассейном с детской зоной, отдельной детской комнатой и анимацией. Эти услуги входят в стоимость номера. Проживание на 7 дней для двух взрослых в конце июля стоит 56 900 рублей, для взрослых и ребенка до шести лет — 67 800 рублей .

Геленджик

Третий по популярности курорт в Краснодарском крае, куда сейчас не так легко добраться. Ж/д вокзала нет, а аэропорт закрыт, поэтому придется планировать маршрут, например, через Новороссийск или Сочи и дальше на автобусе. В Геленджике обычно море чуть теплее, чем на других курортах, из-за бухты. Помимо купания, здесь также можно посмотреть новый парк у моря «Молодежный», который сравнивают с парком Галицкого в Краснодаре, покататься на канатной дороге на Мархотском хребте и посетить винодельни. Ранее мы рассказали, где в окрестностях Геленджика искать секретные пляжи.



Отель Talka Village 4* в Дивноморском с трехразовым питанием по системе «шведский стол». В стоимость также входит пользование бассейном и трансфер на пляж. Пешком до моря идти около 20 минут. Номер на 7 дней в конце июля на двоих обойдется в 89 300 рублей, семье с ребенком до шести лет — 116 000 рублей. В середине августа для двух взрослых — 79 800 рублей, для семьи — 103 700 рублей . Отель Alean Family Biarritz 4* в центре Геленджика. «Всё включено». В проживание также входит пользование пляжем отеля, бассейнами и водными горками. Номер на 7 дней в начале августа для двоих или семьи с ребенком до шести лет стоит 202 000 рублей .

Пляж в Дивноморском Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Что касается Азовского побережья, то там обычно останавливаются в гостевых домах, и туры как таковые популярностью не пользуются.



— Спрос на Азовское побережье есть, другое дело, что всё-таки это направление не такое многочисленное, как суперкурорты: Сочи, Анапа, Геленджик. Ейск популярен, но в последние годы мы видим, что Анапа привлекает туристов в том числе с Азовского моря, потому что качество отдыха всё-таки выше, — рассказал 93. RU вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Взгляните на цены Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











А есть что подешевле?

Все мы рады сэкономить во время отдыха. Конечно, организовывать досуг и активности можно и самому. Как мы и говорили ранее, в кемпингах или гостевых домах останавливаться дешевле. Чтобы узнать цены в этом сегменте, журналисты 93.RU зашли на сайт бронирования «Островок.ру» и посмотрели, сколько стоит размещение в конце июля и начале августа, учитывая места с хорошими отзывами.



Сочи

Это большой по протяженности курорт, где есть отдельные поселки и микрорайоны, в которых активностей будет не так много, как в центре Сочи, но зато и проживание в разы дешевле. Например, бюджетный отдых можно устроить в Лоо или Головинке. Цены на гостевые дома с хорошими отзывами начинаются от 7000–8000 рублей за семь дней для двух гостей. В центре Сочи гостевых домов почти нет.

Гостевые дома в Лоо и Головинке Источник: ostrovok.ru











Анапа

В Анапе даже в центре можно найти номер в гостевом доме на семь дней во второй половине лета в районе 8000–14 000 рублей. Похожая ситуация в Витязеве.

Цены на гостевые дома в центре Анапы Источник: ostrovok.ru











Геленджик

В Геленджике стоимость проживания в гостевых домах на неделю в конце июля — начале августа стартует от 10 000 рублей в среднем. Но больше предложений в районе 17 000–20 000 рублей.

Геленджик. Цены на номера в гостевых домах на неделю Источник: ostrovok.ru











Варианты размещения в гостевых домах Источник: ostrovok.ru











Ейск

Переместимся на Азовское побережье. Считается, что здесь отдыхать дешевле. Но, судя по ценам на номера в гостевых домах в Ейске, это не совсем так. Номер на неделю в конце июля и начале августа стоит от 11 831 рубля. Больше предложений в районе 17 000–20 000 рублей.

Цены на проживание на неделю в Ейске во второй половине лета Источник: ostrovok.ru











Ейск. Гостевые дома Источник: ostrovok.ru











Голубицкая

Еще один популярный курорт Азовского побережья недалеко от Темрюка. Здесь недельное проживание на двоих во второй половине лета начинается от 7965 рублей. Но в среднем стоимость номера на 7 дней — 13 000–17 000 рублей.

Предложений не так много Источник: ostrovok.ru











Гостевые дома в Голубицкой Источник: ostrovok.ru











Что еще почитать тем, кто едет на курорты Краснодарского края?

