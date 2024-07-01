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Лето Море денег. Влетит ли в копеечку отдых на курортах Краснодарского края во второй половине лета?

Море денег. Влетит ли в копеечку отдых на курортах Краснодарского края во второй половине лета?

Обзор цен на проживание на Черноморском и Азовском побережьях

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Купальный сезон в Краснодарском крае открыт с начала лета

Июль считается самым привлекательным летним месяцем на курортах Краснодарского края. Море уже достаточно прогрелось, а температура воздуха держится на уровне 30 градусов и выше. При этом туроператоры отмечают, что в июле цены на отдых достигают максимума и держатся на таком уровне до 20 августа. В какую сумму обойдется в это время поездка на море и как изменились цены с прошлого года, рассказывает 93.RU.

Самый популярный курорт — Сочи

— Еще в начале июня лидером по бронированию была Анапа, но к середине лета Большой Сочи обогнал по спросу семейный курорт, — рассказывает 93.RU глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. На третьем месте по популярности традиционно оказался Геленджик.

В Сочи десятки пляжей с качественной инфраструктурой

— Для туристов с Урала и Сибири предпочтительнее отдых в Сочи, поскольку есть прямые авиарейсы, ну и в Сочи в полтора-два раза больше номерной фонд, чем в Анапе, где он уже близок к заполнению. Июль загружен уже на 80–85%. Обычно туристы принимают решение о покупке туров за 30–35 дней, так что большой спрос на отдых в конце июля, а вот время августа придет позже, — объясняет эксперт в сфере туризма.

Как отмечает директор краснодарской турфирмы «Карта Мира» Надежда Скрипник, внимание туристов во второй половине лета также обращено на горный кластер Сочи. Когда у моря слишком жарко, в горах — прохладная, комфортная температура, также там есть множество отелей с бассейном.

Кроме того, после ЧП в Севастополе, где обломки ракеты попали на пляж, туроператоры предполагают, что нагрузка на курорты Краснодарского края увеличится. Идет замедление продаж туров в Крым на 10–15%.

В какую сумму обойдется отдых во второй половине лета?

Если сравнивать с летом 2023-го, то цены на туры в Краснодарский край в среднем выросли на 15%. При этом отдохнуть в конце июля будет на 10% дороже, чем в конце июня.

— У нас лето так устроено: самые дешевые туры — начало июня, затем цены растут, 10 июля достигают максимума и сохраняются до 20 августа, потом обычно туристы с детьми уезжают, и цены снижаются. Те, кто хотят сэкономить, знают это и поэтому выбирают начало июня или конец августа, — отмечает в беседе с 93.RU Сергей Ромашкин.

Многие едут на море с детьми

Если вы всё же едете в Краснодарский край в период с середины июля до 20 августа, то готовьтесь потратить около 100 тысяч рублей и даже больше.

— Если брать проживание без дороги, то семье из трех человек нужно 90–100 тысяч рублей. Это отель три звезды по системе «всё включено» или отель четыре звезды с завтраком. Если, например, семья летит из Москвы в Сочи, то на билеты им еще нужно 70–80 тысяч рублей, — подытожил вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Где остановиться?

Рассмотрим три популярных варианта размещения: от самого дешевого к самому дорогому.

  1. Кемпинги — вид отдыха для тех, кто едет на машине и готов жить в палатке с минимальными удобствами. В кемпингах обычно есть свет, небольшая кухня, туалет, душ и парковка. В остальном вы сами отвечаете за свой комфорт. Во второй половине лета цены в среднем начинаются от 1000 рублей за сутки. Ранее мы писали о 10 популярных кемпингах у моря.

  2. Гостевые дома — возможность остановиться в частном доме, где обычно живут сами владельцы. В гостевых домах есть небольшие комнаты для туристов, чаще всего с общим туалетом и душем на несколько номеров. Есть варианты и со своим санузлом, но уже подороже. В номерах — кондиционер или вентилятор, телевизор, может быть еще и холодильник. Для приготовления еды есть общая летняя кухня. Проживание во второй половине лета стоит в среднем от 1500 рублей за сутки.

  3. Отели — отдых для тех, кто привык к комфорту. В Краснодарском крае в этом сегменте есть тысячи предложений, от мини-отелей до пятизвездочных комплексов. В отелях есть все удобства — от бесплатного интернета, своего санузла, тапочек и банных халатов до еды, бассейна и развлечений. Проживание в отелях в Краснодарском крае во второй половине лета стоит в среднем от 6000 рублей.

Туроператоры отмечают, что если вы едете на отдых с детьми, лучше рассмотреть отели, где в стоимость проживания входит питание. Так вы сможете сэкономить и не потратить все деньги на кафе и забегаловки у моря. При выборе отеля стоит посмотреть, по какой именно системе он работает, например, с трехразовым питанием есть три варианта:

  • полный пансион — просто трехразовое питание: завтрак, обед и ужин;

  • «всё включено» — это, как правило, трехразовое питание плюс перекусы: мороженое, пицца, а также дополнительные услуги: детская анимация или спортивные занятия с инструкторами;

  • «ультра всё включено» — это значит, что в стоимость, помимо еды и активностей, включены спиртные напитки.

Топ отелей Кубани, которые бронируют туристы во второй половине лета

Редакция 93.RU узнала у краснодарской турфирмы «Карта Мира», какие отели пользуются популярностью среди отдыхающих с середины июля до конца августа в Краснодарском крае и где хорошие отзывы из года в год. В этой подборке представлены цены на туры на 7 дней и 6 ночей на главных курортах региона.

Сочи

Как мы и говорили ранее, здесь наиболее развита курортная инфраструктура и развлечения. Вы сможете не только насладиться морем, но и покататься на аттракционах в российском Диснейленде «Сочи Парк», посмотреть на водопады, горы или посетить Олимпийскую деревню. Ранее мы собрали подборку из пяти пляжей Сочи, о которых обычно не рассказывают туристам.

  1. Отель «Богатырь» 4* с двухразовым питанием, собственным пляжем, открытым бассейном. Также в стоимость входят билеты в «Сочи Парк». Номер на 7 дней в конце июля и начале августа для взрослых150 000 рублей, для двух взрослых и ребенка до шести лет — 155 000 рублей.

  2. Отель «Сочи Парк» 3*, «всё включено». Есть при нем пляж и открытые бассейны. Стоимость на 7 дней в конце июля для двух взрослых127 000 рублей, для двух взрослых и ребенка до шести лет — 152 000 рублей.

  3. Отель Alean Family Sputnik 4*, «ультра всё включено». На территории свой выход к пляжу, открытые и крытый бассейны, а также водные горки. Стоимость на 7 дней в начале августа для двух взрослых — 202 000 рублей, для двух взрослых и ребенка — 289 000 рублей.

Те, кто едут отдыхать в горы, чаще всего выбирают:

  1. Отель «Panorama By Mercure» 4* в Красной Поляне. В стоимость входят завтраки, посещение канатной дороги и крытого бассейна на территории отеля. Проживание на 7 дней для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет стоит 75 000 рублей.

  2. «Комплекс Апартаментов» в Красной Поляне. В стоимость не входит питание, но на территории своя кухня. Проживание на 7 дней для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет будет стоить в конце июля 32 800 рублей.

Пляж при отеле — это спасение от толп туристов

Анапа

Давно признанный многими семейный курорт известен своими песчаными пляжами, но надо учитывать, что летом на побережье Анапы цветут водоросли, поэтому местами заходить в воду не так приятно. Но даже несмотря на это, курорт выбирают многие из-за хороших отелей по системе «всё включено», здесь их в разы больше, чем в Сочи.

Среди развлечений — аквапарки и экскурсии по кипарисовому озеру в Сукко. Сейчас возле деревьев можно покататься на катамаранах или сапах. Также в окрестностях города есть винодельни. О секретных пляжах Анапы, где нет толп туристов, можно почитать в этом материале.

  1. Отель Fюnf Luxury Resort & Spa 5*. Новый премиум отель в Анапе с системой «полный пансион», спа-центром, собственным пляжем, анимацией, детским клубом и бассейнами. Стоимость номера на 7 дней в конце июля для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет — 160 500 рублей.

  2. Отель Alean Family Riviera 4*. «Ультра всё включено». В стоимость входит анимация, пользование собственным пляжем, бассейнами и водными горками. Номер на 7 дней в начале августа для двух взрослых или семьи с ребенком до шести лет — 223 000 рублей.

  3. Отель «Славянка» 4*. «Всё включено». В стоимость входит посещение аквапарка, веревочного городка, детского клуба, открытых бассейнов, игрового лабиринта и пользование пляжем отеля. До моря возят багги-машины или можно пройтись пешком около 15 минут. Стоимость номера на 7 дней для двух взрослых в конце июля — 138 000 рублей, для взрослых и ребенка до шести лет — 175 000 рублей. В августе для двоих — 130 900 рублей, для семьи — 179 700 рублей.

  4. Отель Grigio 3*. «Полный пансион». Комплекс в стиле лофт без собственного пляжа, но с питанием по системе «шведский стол», бассейном с детской зоной, отдельной детской комнатой и анимацией. Эти услуги входят в стоимость номера. Проживание на 7 дней для двух взрослых в конце июля стоит 56 900 рублей, для взрослых и ребенка до шести лет — 67 800 рублей.

Геленджик

Третий по популярности курорт в Краснодарском крае, куда сейчас не так легко добраться. Ж/д вокзала нет, а аэропорт закрыт, поэтому придется планировать маршрут, например, через Новороссийск или Сочи и дальше на автобусе. В Геленджике обычно море чуть теплее, чем на других курортах, из-за бухты. Помимо купания, здесь также можно посмотреть новый парк у моря «Молодежный», который сравнивают с парком Галицкого в Краснодаре, покататься на канатной дороге на Мархотском хребте и посетить винодельни. Ранее мы рассказали, где в окрестностях Геленджика искать секретные пляжи.

  1. Отель Talka Village 4* в Дивноморском с трехразовым питанием по системе «шведский стол». В стоимость также входит пользование бассейном и трансфер на пляж. Пешком до моря идти около 20 минут. Номер на 7 дней в конце июля на двоих обойдется в 89 300 рублей, семье с ребенком до шести лет — 116 000 рублей. В середине августа для двух взрослых — 79 800 рублей, для семьи — 103 700 рублей.

  2. Отель Alean Family Biarritz 4* в центре Геленджика. «Всё включено». В проживание также входит пользование пляжем отеля, бассейнами и водными горками. Номер на 7 дней в начале августа для двоих или семьи с ребенком до шести лет стоит 202 000 рублей.

Пляж в Дивноморском

Что касается Азовского побережья, то там обычно останавливаются в гостевых домах, и туры как таковые популярностью не пользуются.

— Спрос на Азовское побережье есть, другое дело, что всё-таки это направление не такое многочисленное, как суперкурорты: Сочи, Анапа, Геленджик. Ейск популярен, но в последние годы мы видим, что Анапа привлекает туристов в том числе с Азовского моря, потому что качество отдыха всё-таки выше, — рассказал 93. RU вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Взгляните на цены

А есть что подешевле?

Все мы рады сэкономить во время отдыха. Конечно, организовывать досуг и активности можно и самому. Как мы и говорили ранее, в кемпингах или гостевых домах останавливаться дешевле. Чтобы узнать цены в этом сегменте, журналисты 93.RU зашли на сайт бронирования «Островок.ру» и посмотрели, сколько стоит размещение в конце июля и начале августа, учитывая места с хорошими отзывами.

Сочи

Это большой по протяженности курорт, где есть отдельные поселки и микрорайоны, в которых активностей будет не так много, как в центре Сочи, но зато и проживание в разы дешевле. Например, бюджетный отдых можно устроить в Лоо или Головинке. Цены на гостевые дома с хорошими отзывами начинаются от 7000–8000 рублей за семь дней для двух гостей. В центре Сочи гостевых домов почти нет.

Гостевые дома в Лоо и Головинке

Анапа

В Анапе даже в центре можно найти номер в гостевом доме на семь дней во второй половине лета в районе 8000–14 000 рублей. Похожая ситуация в Витязеве.

Цены на гостевые дома в центре Анапы

Геленджик

В Геленджике стоимость проживания в гостевых домах на неделю в конце июля — начале августа стартует от 10 000 рублей в среднем. Но больше предложений в районе 17 000–20 000 рублей.

Геленджик. Цены на номера в гостевых домах на неделю
Варианты размещения в гостевых домах

Ейск

Переместимся на Азовское побережье. Считается, что здесь отдыхать дешевле. Но, судя по ценам на номера в гостевых домах в Ейске, это не совсем так. Номер на неделю в конце июля и начале августа стоит от 11 831 рубля. Больше предложений в районе 17 000–20 000 рублей.

Цены на проживание на неделю в Ейске во второй половине лета
Ейск. Гостевые дома

Голубицкая

Еще один популярный курорт Азовского побережья недалеко от Темрюка. Здесь недельное проживание на двоих во второй половине лета начинается от 7965 рублей. Но в среднем стоимость номера на 7 дней — 13 000–17 000 рублей.

Предложений не так много
Гостевые дома в Голубицкой

Что еще почитать тем, кто едет на курорты Краснодарского края?

  1. Как добраться до Геленджика и чем там заняться: путеводитель.

  2. Как добраться до Анапы и чем там заняться: путеводитель.

  3. Где лучше отдохнуть на Азовском побережье.

  4. Когда цветет море в Анапе и почему это происходит.

  5. Шесть мест, где нужно побывать в Сочи.

А вы едете на море во второй половине лета?

Да, в Краснодарский край. Напишу в комментариях, куда и сколько стоило проживание
Да, но за границу
Да, еду в Крым
Нет, планирую в сентябре-октябре
Нет, не поеду на море в этом году

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Курорты Краснодарского края Сколько стоит отдых в Сочи Анапа Геленджик Ейск Голубицкая Черноморское побережье Азовское побережье Туристы
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Комментарии
1
Гость
1 июля 2024, 13:06
О чем вы ? Там очень приветливые и доброжелательные люди живут, они сейчас стараются сдать вам по минималке отличные чистые и удобные номера, напоить вас домашним вином (бесплатно) покатать на банане и убрать за вами пляж.
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