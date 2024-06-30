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Лето обзор Где можно дешево отдохнуть в РФ и за границей? Эксперты назвали популярные направления до 100 тысяч рублей

Где можно дешево отдохнуть в РФ и за границей? Эксперты назвали популярные направления до 100 тысяч рублей

Туры по России подорожали на 30–50%

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1 комментарий
Дороже всего стало отдыхать в Калининграде

Стоимость путевок на популярные российские направления выросла на 30–50%. Дороже всего стало отдыхать в Москве и Калининградской области. О популярных направлениях за границей и о том, куда отправиться в отпуск и не разориться, рассказываем в материале.

— Средний чек на туры за год увеличился на 32%, до 126 000 рублей, в Краснодарский край; на 44%, до 122 000 рублей, — в Крым; на 56%, до 108 300 рублей, — в Калининградскую область; на 50%, до 114 900 рублей, — в Московскую область; на 31%, до 121 800 рублей, — в Республику Дагестан. Цены указаны с перелетом и проживанием, — сообщили корреспонденту Городских порталов в «Слетать.ру».

За отдых в Краснодарском крае придется заплатить больше 125 тысяч рублей

Несмотря на санкции, россияне продолжают летать за границу. Директор факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Дмитрий Зайцев назвал наиболее популярные направления и среднюю стоимость отдыха там.

— Геополитические события сказались на предпочтениях. Наравне с такими гигантами курортного туризма, как ОАЭ, Турция, Египет и Таиланд, в первую пятерку вошел Китай. Серьезно нарастили позиции Шри-Ланка и Куба, демонстрирующие дружественное отношение к туристам из России и предоставляющие им возможности для комфортного отдыха, — отметил Зайцев в беседе с нашим корреспондентом.

Популярные направления

  • В Дубае цены начинаются от 60 тысяч рублей на человека. В среднем отдых на двоих обойдется в 160–300 тысяч рублей. Лето — это не сезон, слишком жарко. Поэтому цены гуманные.

  • В Турции в среднем 10 дней для «пакетного» туриста будут стоить 120 тысяч рублей. На двоих — 200 тысяч за обоих в бюджетный отель. «Пятерка» на первой линии встанет уже в 300 тысяч и до бесконечности в зависимости от уровня.

Лира обесценивается. Это создает колебания цен, и в какой-то момент можно поймать очень хорошее предложение.

  • В Египте цены близки к турецким из-за более высокой стоимости перелета. На семью с ребенком поездка в недорогую «трешку» обойдется в 200–220 тысяч рублей. Если исключить питание в отеле — примерно 170 тысяч рублей.

Можно ли отдохнуть до 100 тысяч рублей

Эксперт журнала «Сравни» Мария Дергачева подобрала пять популярных курортных вариантов, чтобы вложиться в сумму около 100 тысяч рублей на двоих на неделю.

Сочи

Тур в четырехзвездочный отель на одного человека обойдется в 15 тысяч рублей и выше.

Армения

Отдых в трехзвездочном отеле на одного человека в Ереване — от 47 тысяч рублей. Кстати, для поездки не понадобится загранпаспорт.

Грузия

Поездка в Тбилиси с размещением в трехзвездочном отеле обойдется в 64,5 тысячи рублей.

Если море не является обязательной опцией, Дергачева предложила другие варианты. Можно уложиться в ту же сумму, если выбрать Адыгею, Карелию или круиз по Волге.

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Комментарии
1
Гость
30 июня 2024, 14:16
Снова она 🤦‍♂️
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