Где можно дешево отдохнуть в РФ и за границей? Эксперты назвали популярные направления до 100 тысяч рублей

Стоимость путевок на популярные российские направления выросла на 30–50%. Дороже всего стало отдыхать в Москве и Калининградской области. О популярных направлениях за границей и о том, куда отправиться в отпуск и не разориться, рассказываем в материале.

— Средний чек на туры за год увеличился на 32%, до 126 000 рублей, в Краснодарский край; на 44%, до 122 000 рублей, — в Крым; на 56%, до 108 300 рублей, — в Калининградскую область; на 50%, до 114 900 рублей, — в Московскую область; на 31%, до 121 800 рублей, — в Республику Дагестан. Цены указаны с перелетом и проживанием, — сообщили корреспонденту Городских порталов в «Слетать.ру».