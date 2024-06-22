Как сделать беседку на даче своими руками: простая инструкция в 7 шагах

Ничего нет прекраснее посиделок с друзьями и семьей летом в беседке на даче, согласны? Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Если вы внезапно поняли, что хотите беседку на даче, а времени изучать длинные статьи в строительных каталогах у вас особо-то и нет, держите лаконичный и понятный гайд, как построить ее самостоятельно.



Виды беседок

Их немного, всего два: привычные в средних широтах павильоны и распространенные на юге перголы.



Беседка-пергола — скамейка под небольшим навесом, как правило, состоящим из повторяющихся секций, соединенных между собой поперечными брусьями. Часто верхнюю часть перголы оформляют вьющимися растениями.



Беседка-павильон — небольшая постройка с крышей, закрытая со всех сторон. У нее может быть одна или несколько стен с широкими оконными проемами или без. Беседки бывают купольными — с круглой крышей, а ещё многоугольными.



Из чего делают беседки

Самый популярный материал для изготовления беседки — дерево . Оно экологично, радует глаз и при должном уходе может служить много лет.



Пластиковые беседки более дешевые в изготовлении, не боятся сырости и коррозии. Однако со временем выглядят не очень эстетично.



Каменные или кирпичные беседки считаются очень прочными, прекрасно выглядят и могут служить много десятилетий, практически не требуя особого ухода, не боятся насекомых и стойкие к возгоранию. Однако для их возведения нужны специальные знания и большие затраты на материалы.



Металлическая беседка не боится ни огня, ни вредных насекомых, ни перепадов температур, проста в сборке и уходе. Однако подвержена коррозии и требует регулярной защиты от атмосферного воздействия.

Конструкция беседки может быть самой разной Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Чтобы построить любую беседку, необходимо соблюдать последовательность всех этапов строительства.



Шаг 1. Определитесь с параметрами

Для начала определяемся с параметрами — на сколько человек нужна беседка и сколько денег мы готовы на нее потратить. К примеру, супругам-пенсионерам для садового участка может хватить компактной постройки на 4 человека, а молодой семье, любящей собирать друзей на даче, нужна просторная — минимум на 8–10 человек.

Шаг 2. Выбрать и подготовить место

Для беседки лучше всего выбрать ровный участок или на небольшом возвышении. Это может быть место рядом с домом или вдалеке от построек. Если вы собираетесь оборудовать в беседке или рядом с ней мангальную зону, учитывайте пожарные нормы и желательно розу ветров, чтобы дым не шел в сторону дачного домика.



После того как место выбрано, размечаем территорию. А затем очищаем участок от мусора и сорняков.



Шаг 3. Устанавливаем сваи или заливаем фундамент

Для переносных беседок заливать фундамент не нужно, достаточно вбить сваи. А вот для стационарных деревянных нужен как минимум столбчатый фундамент. Для кирпичных беседок придется заливать бетонную основу — как минимум 50 сантиметров глубиной. После заливки фундамент должен отстояться не менее трех дней, чтобы затвердеть.



Шаг 4. Возводим опоры

Для начала устанавливаем вертикальные столбы беседки сечением не менее 8 х 8 см. Их можно вкопать прямо в землю или же вмуровать в бетонный фундамент во время его заливки. Опоры беседки перевязывают брусом сечением 10 х 10 см, укладывая в промежутки между несущими вертикальными столбами.



Шаг 5. Укладываем пол

Самый простой вариант сделать пол в беседке — уложить настил из досок. Лучше всего сначала установить лаги в уровень с брусьями обвязки на расстоянии 50–70 сантиметров друг от друга, а потом уложить поверх них доски, прибив их гвоздями.



Можно сделать бетонную стяжку. Для этого нужно снять слой почвы и сделать опалубку по периметру будущей беседки. Затем посыпаем внутри пространство песком и равномерно утрамбовываем на высоту 10–15 сантиметров. Далее выкладываем 10-сантиметровый слой щебня и так же выравниваем. Для прочности укладываем арматурную сетку, а потом заливаем стяжку цементом.



Также можно в качестве пола уложить тротуарную плитку. Как и в случае с бетонной стяжкой, снимите плодородный слой почвы, выровняйте слой песка, утрамбуйте его и выкладывайте плиткой от угла до угла. Для удобства можно сразу по периметру установить бордюры.



Шаг 6. Устанавливаем стены

Если беседка будет деревянной, то крепим брус стен к столбам опоры беседки шурупами. А если беседка металлическая, то привариваем фрагменты к опорам и между собой. При наличии аппарата и навыков это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалистам.



Шаг 7. Покрываем крышу

После возведения стен крепим стропила. Каркас для крыши беседки можно собрать на земле, а потом установить поверх нее или же сразу крепить нижними концами на несущие столбы, соединяя все части в верхней точке.



По типу крыша беседки может быть двухскатной или в виде шатра. Количество стропил должно равняться числу несущих вертикальных столбов беседки. Для них используют прочную обрезную доску, которую устанавливают на ребро.



После установки стропил и каркаса обшивают крышу. Для деревянной беседки, не покрытой сверху другим материалом, применяют обрезную доску. Если же будете укладывать сверху железо или шифер, подойдет необрезная доска. Она крепится к стропилам с помощью длинных гвоздей или саморезов.

