Град, грозы и ветер до 19 м/с: новосибирцев предупредили о непогоде — когда ждать шторм

В Новосибирской области ожидается сильный шторм с грозами и даже градом. Рассылка пришла горожанам через систему смс-оповещений сегодня, 6 июня.
— Ожидаются грозы, дожди, местами сильные, град, усиление ветра до 19 м/с во второй половине 6 июня, сутки 7 июня, — говорится в сообщении.
Жителей просят быть осторожными и в случае ЧП обращаться по телефону 112.
Июнь, как и май, решил не баловать новосибирцев хорошей погодой. Тепло быстро сменяют волны холода, синоптики обещают много дождей. В таких условиях дачникам нужно правильно реагировать — разбираемся вместе с экспертами, как сохранить урожай.