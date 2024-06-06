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Лето Град, грозы и ветер до 19 м/с: новосибирцев предупредили о непогоде — когда ждать шторм

Град, грозы и ветер до 19 м/с: новосибирцев предупредили о непогоде — когда ждать шторм

Стоит быть внимательнее на улице

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Сильный ветер может повалить деревья

В Новосибирской области ожидается сильный шторм с грозами и даже градом. Рассылка пришла горожанам через систему смс-оповещений сегодня, 6 июня.

— Ожидаются грозы, дожди, местами сильные, град, усиление ветра до 19 м/с во второй половине 6 июня, сутки 7 июня, — говорится в сообщении.

Жителей просят быть осторожными и в случае ЧП обращаться по телефону 112.

Рассылка пришла сегодня вечером

Июнь, как и май, решил не баловать новосибирцев хорошей погодой. Тепло быстро сменяют волны холода, синоптики обещают много дождей. В таких условиях дачникам нужно правильно реагировать — разбираемся вместе с экспертами, как сохранить урожай.

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