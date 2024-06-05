Как сделать бассейн на даче своими руками: четкая и понятная инструкция

Смотрите не перепутайте: с веником идите в баню Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Один из плюсов жизни в загородном доме — возможность иметь собственный бассейн, где можно расслабиться и переждать жару летом. И что самое приятное? Вы можете построить каркасный бассейн самостоятельно! Это будет не только увлекательный проект, но и более бюджетный, чем установка стационарного бассейна на вашем приусадебном участке. Расскажем, как сделать прочный и крепкий каркасный бассейн своими руками, и дадим несколько рекомендаций по уходу за ним. При небольшом уходе он станет вашим любимым местом отдыха и прослужит долгие годы.



Как построить и установить бассейн

Прежде чем вы затеете строительство бассейна, предстоит расписать основные этапы работ. Чтобы ничего не забыть. Для большего удобства мы объединили их в одной инфографике — сохраняйте ее себе, если собираетесь построить бассейн на даче.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Как рассчитать бассейн

Когда речь заходит о выборе подходящего бассейна для дачи, необходимо учесть несколько моментов. Материалы каркаса будут зависеть от общих размеров водоема, а материалы облицовки — от размеров чаши. Чтобы рассчитать внутреннюю площадь бортов, нужно определить периметр, а затем умножить его на высоту. Для прямоугольной чаши площадь дна равна длине, умноженной на ширину, а для круглой — диаметру дна, умноженному на диаметр.



Определить, какой каркасный бассейн лучше всего вам подойдет, можно, отталкиваясь от рекомендованных размеров каркасных бассейнов для дачи.



Есть несколько стандартных размеров, которые признаны оптимальными для дачи. Для прямоугольного бассейна подойдут варианты 6 × 3 м или 8 × 4 м, а для круглого — 5 м в диаметре. Если на вашем участке много места, то размер 8 × 4 м станет отличным вариантом.



Глубина 1,5 м обеспечит хороший баланс между безопасностью и развлечениями как для взрослых, так и для детей.



Как сделать площадку под бассейн

Приступая к установке небольшого бассейна (> 500 л), нужно возвести песчаную насыпь высотой 3–5 см на участке с ровным рельефом и хорошо ее утрамбовать. Если объем значительно превышает 500 литров, необходимо вырыть котлован, объем которого должен быть равен одной трети общей высоты предполагаемого пруда.



Как сделать котлован

Чтобы сделать котлован для вашего будущего бассейна, для начала разметьте колышками периметр площадки. Затем удалите верхний слой земли и выкопайте котлован глубиной 0,6 м. Дно покройте щебнем (высота слоя — 25 см), сверху проложите геотекстильное полотно и засыпьте его слоем песка (15 см). В грунте создайте отверстия глубиной 0,5 м по углам площадки и по сторонам каркаса. Проложите пенопласт и теплоизоляционную подложку. Затем пробурите ямы глубиной 0,5 м по углам площадки и по сторонам каркаса — и проложите пенопласт и теплоизоляционную подложку.

Как сделать каркас

Важно, чтобы древесина была хорошо просушена, обрабатываем столбы битумной мастикой. После этого:



устанавливаем в ямы угловые стойки;

устанавливаем промежуточные столбы;

делаем обвязки из досок;

закрепляем каждый промежуточный столб скобами.

Не забудьте выровнять обвязку столбов с помощью строительного уровня. Элементы из дерева крепим между собой саморезами. Не забываем о внешних опорах — с ними бассейн не расползется от напора воды. Рекомендуемое расстояние между ними — не более 1,4 м.



Как сделать чашу

Далее измеряем и отрезаем тентовую ткань, чтобы она соответствовала площади стены и дна чаши. Ничего страшного, если она не идеальна — мы будем корректировать ее по ходу работы. Строительным феном сварите отдельные элементы в единый кусок. Затем кладем ткань внутрь и прикручиваем края к боковинам. Убеждаемся, что края выровнены ровно с помощью уровня. Чтобы создать бесшовную ткань, накладываем вырезанные куски друг на друга на 2–3 см. Теперь нагреваем ткань феном, пока она слегка не расплавится. Это размягчит ткань, но не сожжет ее. Когда ткань станет мягкой, прижимаем ее части друг к другу. Край собранной ткани на 5 см и нагреваем строительным феном, чтобы создать армированный пояс по краю.



Как сделать лестницу и облицовку

Чтобы лестница получилась прочной и стильной, используйте дощатый брус и располагайте ступени примерно через каждые 25 см. Главное — создать комфортный и безопасный подъем. Деревянные каркасы — отличный выбор, но вы также можете творчески подойти к выбору внешнего материала. Подумайте, какой стиль соответствует вашему настроению, возможности безграничны!



Имейте в виду, что, если вы выберете деревянную раму с чашей из ПВХ, вам придется разобрать ее для зимнего хранения. Это дополнительная работа, но она сохранит ваш бассейн в отличной форме на долгие годы.



Как нагреть бассейн

Когда речь идет о подогреве воды, у вас есть множество вариантов на выбор. Можно использовать как солнечное одеяло или солнечный коврик для нагрева воды, так и проточный водонагреватель или тепловой насос. Владельцы бассейнов часто задумываются о том, какая должна быть температура воды в бассейне. Для идеального баланса вода должна быть примерно на 2–3 градуса холоднее, чем температура воздуха.



Как слить бассейн, как заливать бассейн

Наполнить бассейн водой можно без особых хлопот, просто подсоединив шланг к водопроводному крану и пустив другой конец в бассейн. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь дополнительными инструментами. Отличным вариантом может стать садовый насос, который достаточно универсален для забора воды из различных источников, таких как колодцы, скважины или близлежащие водоемы. В зависимости от глубины источника воды вы можете выбрать поверхностный, погружной или скважинный насос. Насос пригодится вам не только для наполнения бассейна, но и для его осушения, когда вам нужно сменить воду или подготовить его к зиме.



Как заклеить бассейн

Прежде чем вы сможете насладиться освежающим купанием в своем бассейне, необходимо убедиться, что он правильно загерметизирован. Чтобы найти источник протечки, добавьте в воду специальный красящий пигмент. После этого очистите поверхность вокруг места протечки от грязи и мусора и нанесите резиновый клей на две заплатки из ПВХ — одну снаружи, другую изнутри. Затем приложите их к поврежденному участку.

Как закрыть бассейн

Один из популярных способов поддержания чистоты в бассейне — использование различных типов покрытий, которые служат для разных целей в течение всего года.



Летом плавающее покрытие поможет защитить бассейн от мусора. Для постоянной защиты во время купального сезона часто используются жалюзи. Когда наступает зима, для защиты бассейна идеально подходят зимние навесы. Для круглогодичной защиты бассейна от мусора можно использовать батутные навесы.



Как очистить бассейн

Когда вам понадобится очищать бассейн, начните с удаления любого крупного мусора, плавающего в воде. Затем очистите дно и стены бассейна от водорослей, известкового налета и других загрязнений, устраните все засоры в фильтрах скиммера и насоса, тщательно очистите пол и стены с помощью пылесоса для бассейна. И не забудьте промыть песчаный фильтр. После этого проверьте химический состав воды с помощью специальных приборов или тест-полосок. По результатам анализа добавьте необходимые химические вещества, следуя инструкциям к продуктам.

При использовании хлора для дезинфекции воды необходимо проводить шоковое хлорирование каждые 2–4 недели. После этой процедуры следует избегать купания в течение как минимум 8 часов, чтобы обеспечить надлежащую дезинфекцию.



Какой фильтр для бассейна лучше выбрать

Абы какой фильтр для бассейна тоже не подберешь. У каждого вида есть свои эффекты, преимущества и недостатки.

Например, глубокая очищающая способность высокоэффективного диатомитового фильтра делает его непревзойденным в очистке. Его уникальная структура обеспечивает улавливание частиц размером до 2 мкм, в том числе различных штаммов бактерий. За эти преимущества приходится платить.



В картриджном фильтре, напротив, для очистки воды используется плиссированная мембрана, которая эффективно справляется с частицами размером до 20 микрон. Со временем загрязнения накапливаются на мембране, что требует ее регулярной очистки и замены.

