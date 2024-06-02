«Испугались только 10 процентов». Как стартовал летний сезон в Крыму и что гонит россиян на полуостров

Температура моря у берегов Ялты прогрелась до 18 градусов. И для первых туристов этого достаточно, чтобы открыть купальный сезон Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Бронирования отелей и санаториев на полуострове идут, несмотря на постоянные атаки. МSK1.RU разбирается, так что же заставляет туристов ехать в опасный регион.



«Дождусь мирной жизни, а пока это риск»

— Прошлым летом проехали мост с другом за 2,5 часа до атаки. И только на остановке в Орле об этом узнали. И все-таки этим летом опять поеду через мост, — пишет Владимир в чате Крымского моста, где обмениваются информацией те, кто только собирается на отдых, и те, кто уже побывал в этом году на полуострове. И фаталист Владимир такой не один. Собираются семьи с детьми, пожилыми родственниками, родители отправляют детей в летние лагеря… Несмотря на то что запрос «опасно ли отдыхать в Крыму» популярен в Сети, бронирование идет полным ходом. Ни регулярные остановки движения на Крымском мосту из-за воздушных тревог, ни уже привычная для местных жителей работа ПВО не останавливает туристов. Даже первое попадание в курортную инфраструктуру на Южном берегу — пансионат под Алуштой, к счастью, не работающий, а находящийся на реконструкции, только приостановил продажи.

На Западном побережье Крыма открытых пляжей меньше всего — самые протяженные в поселке Новофедоровка Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Конечно, туристы реагируют на новостной фон, их беспокоит происходящее в Крыму, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора «Дельфин». — Например, события на прошлой неделе (попадание в пансионат. — Прим. ред.) приостановили продажи туров на два дня: в понедельник и вторник туристы замерли, но уже в среду продажи снова пошли в том же объеме, что и на предыдущей неделе. А аннуляций туров у нас не было ни одной.



По мнению Сергея Ромашкина, есть несколько причин для такого отношения россиян к отдыху на полуострове:



— Те, кто едет в Крым в этом сезоне, полностью понимают и принимают риски — за два прошедших года они проанализировали ситуацию и готовы с ней смириться, — считает эксперт. — Грубо говоря, люди психологически адаптировались к опасности.



А, во-вторых, туристы считают, что сегодня небезопасно везде, а Крым очень хорошо защищен, то есть шансов столкнуться с угрозами не больше, чем в других городах европейской части нашей страны.



— Отмен бронирований на лето мы насчитали не более 10 процентов, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель ассоциации малых отелей Крыма. — Если всё будет хорошо, и они могут возобновиться.

Кафе в Коктебеле ждут любителей устриц и морских ежей Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Я живу в Севастополе. Кто боится, знайте: вам тут делать нечего, хватает паникеров. Сейчас и на материке прилетает, так что я бы поспорила, где безопасней.



— Вот я в Питере. И у меня нет взрывов каждый день, корабли в порту не топят, ПВО не стреляет по ночам. Вы сидите и других заманиваете, так как лапу там сосете без туристов. Когда будет мирная жизнь, может и есть смысл к вам скататься, а пока это риск! — спорят в туристических чатах местные жители и потенциальные отдыхающие. А в это время туристы делают свой выбор.



— Даже если, не дай бог, случится что-то негативное и туристический поток остановится, то уже к концу мая Крым вышел по числу отдыхающих на цифры, сопоставимые со всем прошлым годом, где-то 5,2 миллиона туристов, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — А лето ведь только началось!



Деньги — не аргумент

«Слишком дорогая экономия», — так называют туристов, решивших отправиться этим летом в Крым, на интернет-форумах. Но и многие местные согласны с такой позицией.



— Мы тут живем, работаем, изменить что-то очень сложно, но понять родителей, которые отправляют детей в летние лагеря к нам, я не могу, — говорит Наталья Козинцева, хозяйка салона кухонной мебели. — У меня дочка учится в Москве, так я ее уговариваю поехать на каникулы на Дальний Восток или хотя бы в Карелию, где тоже есть красоты и от боев далеко. А в это время родственники из Твери решили оздоровить сына в Евпатории. Да, путевка им досталась доступная по цене, от предприятия, но это действительно может стать слишком дорогой экономией.



Но по мнению экспертов, отдых в Крыму не настолько дешевле того же Краснодарского края, чтобы туристы выбирали полуостров, несмотря угрозы безопасности.



— Да, Крым дорожает не так стремительно, как Краснодарский край. Например, с января цены на отдых на полуострове выросли на 10 процентов, а в Краснодарском крае — на 15 процентов, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Безусловно, курорты Краснодарского края изначально дороже крымских, но это не запредельная разница, ради которой можно пойти на риски. В этом сезоне она составляет в среднем 15 процентов — не суперэкономия. Поэтому, на мой взгляд, экономия — не тот мотив, которые заставляет отдыхающих выбирать Крым. Скорее, это не экономический, а эмоциональный выбор.



Действительно, многие годы Крым остается вторым по популярности курортом после Сочи. И это положение не меняется, несмотря на политические изменения.



— В туристической индустрии курорты Краснодарского края условно делят на пять регионов: Сочи, Большая Анапа, Геленджик, Адлер и Лазаревская, — объясняет Сергей Ромашкин. — И если в Сочи в прошлом году отдохнули 7 миллионов человек, то в Крыму — 5,5 миллиона. А Большая Анапа только на третьем месте с 3,5–4 миллионами. У Крыма были и остаются свои почитатели, которые десятилетиями отдыхают только здесь и не готовы отказываться от места, которое им нравится. Тем более, что и Краснодарский край тоже в зоне риска.



Черное море вне конкуренции

Дикие пляжи у подножия горы Кара-Даг станут популярным у туристов местом, пока набережная Коктебеля на капитальном ремонте Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Смотрите, какие у нас комнаты чистые, уютные, а выход — прямо на море! — зазывает милая дама, чистящая картошку у причала.



За ее спиной — лодочные гаражи-эллинги, перестроенные в курортные домики. Тут же чей-то бодро спускается на воду. Действительно, самая «первая» линия Коктебеля.

— Набережная курортного поселка с примыкающими к ней благоустроенными пляжами — теперь одна большая стройка. Вы там не пройдете — ноги переломаете, да и огорожено всё, — объясняет нам хозяйка эллинга. — В этом сезоне набережную не откроют, обещают в 2025 году достроить. Теперь наш край — самый центр отдыха.

Не только в Коктебеле, но и в других поселках Крыма часть набережных на ремонте. И плановые сроки подошли, как в Коктебеле, и «шторм века» осенью постарался. Например, в Судаке участок набережной у горы Алчак до сих пор приводят в порядок. Начались берегоукрепительные работы на юге полуострова: на пляжах поселка Парковое, пляже санатория Боброва в Алупке, санатория «Солнечный» в Ялте началась подготовка к бетонным работам.



— Пляж «Русалка» начали восстанавливать пользователь и предприниматели, которые там оказывают услуги, — пишет в своем телеграм-канале мэр Ялты Янина Павленко. — Начинается проверка дна, чтобы уже в середине июня пляж принял людей. Косметический ремонт даст возможность не упустить сезон.



А, чтобы туристы не «упустили отпуск», прежде чем арендовать отели или квартиры стоит выяснить, насколько доступны местные пляжи. Для Южного берега Крыма создана таблица с пляжами, которые смогут заменить те, где идет ремонт. Вот ссылка на сайте регионального Министерства курортов и туризма.



Но не только из-за ремонта не работает часть крымских пляжей. На Западном берегу Крыма большинство береговых территорий закрыты для туристов по причинам соблюдения безопасности. И это важно знать заранее, так как у целых курортных поселков нет доступа к морю.



— Как и в прошлом году, закрыты пляжи поселков Поповка, Штормовое, Мирный, Маяк у Тарханкута и другие, — рассказывает Олег Володин, модератор чата «Крымский мост», — Чтобы знать точно, смотрите официальный список работающих пляжей.

На Массандровском пляже Ялты восковой Винсент Ван Гог уже ждет туристов и ценителей красного вина Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Сейчас на полуострове полностью готовы к приему туристов 340 пляжей. Это значит, что водолазы обследовали дно, специалисты Роспотребнадзора взяли воду на анализ и не нашли в ней никаких запрещенных микроорганизмов, у пляжа есть необходимая инфраструктура, оборудован спасательный пост. Чтобы быть уверенным, что такой пляж находится рядом с отелем или квартирой, которую предлагают арендовать на сезон, нужно свериться с официальным списком работающих пляжей, составленным Министерством курортов и туризма республики.



— В нынешнем сезоне мы прогнозируем большое число отдыхающих на Черном море — где-то 23–24 миллиона, — говорит Сергей Ромашкин. — Уже 60 процентов туров на наши курорты продано, и Крым — рекордсмен по приросту туристов. Если ничего плохого не случится, сезон на полуострове будет успешным.

