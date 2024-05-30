Хитрая Турция, агрессивный Египет, надменный Дубай: что нужно знать о странах, где чаще всего отдыхают россияне

А вы уже собираете чемоданы в отпуск? Источник: Роман Данилкин https://63.ru/











Весна заканчивается, и многие уже решили, как проведут летний отпуск-2024. Путевки куплены, чемоданы расчехлены, список вещей составлен. Чего же не хватает? Узнать побольше о стране, куда отправляешься (особенно если в первый раз). О нюансах отдыха в самых популярных у россиян странах рассказал нашим коллегам из 63.RU путешественник с огромным стажем Александр Миронов — он побывал уже в 53 странах и знает, о чем говорит.



По данным директора одного из турагентств, самыми популярными направлениями для россиян остаются Турция и Египет. Причем конкретные города — Кемер, Белек, Анталья в Турции и Шарм-эш-Шейх и Хургада в Египте. Другие направления — Мальдивы, Куба, Эмираты — летом не настолько популярны, но интерес к ним есть.



Турция: отравления алкоголем и «развод» от продавцов

— Сколько раз вы были в Турции, в каких городах?



— Я был в Турции раз, наверное, 15−20. Проехал автостопом от Стамбула до Антальи. Во второй год я съездил от Антальи до Ирака. Это в другую сторону. Так что я, можно сказать, практически везде был. Я только в [столице Турции] Анкаре не был.



— Турция для обычных пакетных туров очень хорошо подходит, — отметил Александр Миронов Источник: Елена Бикташева / E1.RU











— Расскажите, чего ожидать от отдыха в Белеке, Аланье и Кемере.



— В Белеке, насколько я знаю, достаточно большие отели и они больше подходят для семейного отдыха и для отдыха с детьми. Там мало тусовок, там мало каких-то ночных клубов. Туда недалеко ехать от аэропорта. Аланья мне не очень нравится, потому что это регион достаточно пустынный. Там мало деревьев, мало отелей и мало куда можно выйти погулять. Кемер — я бы сказал, что мне там нравится больше всего. Там сосны, горы и достаточно приятный климат, невысокие цены. Такой маленький уютный городок.

— А что вы можете сказать о минусах? Может быть, там водятся какие-то насекомые опасные или можно подцепить какие-то инфекции кишечные?



— Единственное, что слышал, что некоторые травятся алкоголем. Я думаю, что Турция именно для обычных пакетных туров очень хорошо подходит: хороший сервис, невысокие цены и, в принципе, очень много развлечений. Возможно, кому-то будет минусом большое количество туристов. Много русских, много иногда бывает пьяных.



Что касается общения с местными, то с ними нужно торговаться. Они сначала ставят запредельные цены. А потом начинают снижать. И так можно доторговаться до смешных сумм. Могу вам рассказать интересный лайфхак. Вот я торгуюсь, а когда уже прям всё, продавец цену не снижает, я ему говорю: «Давай кинем монетку, если я выиграю, ты мне снижаешь цену, если не выиграю, то цена остается той, которую ты назвал последний раз».

Еще есть такой момент, что они смотрят, насколько много на тебе загара. Если ты прямо белый-белый, значит, недавно приехал и тебе можно называть цену совсем огромную. Поэтому лучше ходить за сувенирами в последние дни, когда ты уже будешь примерно понимать порядок цен и когда торговцы будут видеть, что ты здесь не первый день. Они это считывают очень хорошо.



Египет: невыносимая жара и приставучие торговцы

Поездка к пирамидам — самая популярная экскурсия в Египте Источник: Алла Казакова / 63.RU











— А про Египет что можете сказать — в частности, про Шарм-эш-Шейх и Хургаду?



— Египет у меня в антирейтинге, но давайте начнем с положительного. Там есть очень хорошие отели. Когда находишься в отеле, всё замечательно, нет никаких вопросов: хорошие аниматоры, вкусная еда. Но как только ты выходишь за территорию, то первым делом встречаются навязчивые торговцы. Причем реально приставучие. Могут послать тебя или выгнать из магазина, если ты ничего не покупаешь. Местные очень много обманывают. Если ты поймал его на обмане, он скажет всего лишь: «Ну что ж, не получилось». У них такое поведение считается нормальным.

Минусом могу назвать еще и то, что в Египте летом очень жарко. Я бы не рекомендовал туда ехать летом, но многие ездят из-за того, что дешевле. Если сидеть в номере с кондиционером, выходить в ресторан с кондиционером, поплавать и сразу идти в тенек, то еще нормально. А если выбираться куда-то на экскурсии, то на улице будет некомфортно.

Лето в Египте очень жаркое, спасает только номер с кондиционером Источник: Мария Черных / E1.RU











— Чего стоит опасаться туристам, которые в первый раз собираются в Египет?



— Акклиматизации. Проблем с пищеварением. Это не то чтобы отравление, а просто незнакомая пища, и организм реагирует на нее определенным образом. Из «живности» в Египте есть скорпионы в пустыне, есть змеи, но для того, чтобы их найти, надо куда-то сворачивать с туристических троп. Так что на эту тему, я думаю, беспокоиться не стоит. Раньше отношение местных к приезжим было своеобразным. В 2012 году местные мальчишки нас чуть не закидали камнями на пирамидах. Когда мы поехали на экскурсию, я разговорился с гидом, он пояснил, что родители не объясняют этим детям, что это туристы, что они деньги привезли. А те агрессируют: «Что вы приехали в нашу страну?»

— А сейчас местные жители могут напасть на туриста?



— Ситуации с преступностью похожи в Турции и в Египте. Я бы не сказал, что там на улице повсеместно нападают на туристов, если только не уехать куда-то ночью на окраину. Если ты трезвый, ночью можно гулять, но по центру. Там никто на туристов не нападает. Могут что-то потихоньку утащить или украсть деньги в отеле. Но вот чтобы напали, отняли, таких историй я вообще не слышал.



Мальдивы: мало развлечений и опасность моментально обгореть

— Теперь давайте поговорим о менее топовых направлениях, но всё же довольно популярных. Начнем с Мальдив.



— Там есть два варианта отдыха. Есть острова-резорты, когда на одном острове находится только один отель. Местных жителей нет. Я в таком формате не отдыхал, поэтому не могу о нем ничего сказать. Есть острова, называются локальные, там находятся деревня местных жителей и несколько отелей.



Некоторые люди считают, и я так раньше тоже считал, что на Мальдивах скучно. Если вы любите воду, то там можно найти развлечения — серфинг, дайвинг, снорклинг (плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой), рыбалка. А вот если воду не любите, то будет сложнее найти развлечения.



Плюс Мальдив — шикарные пляжи, я таких не видел больше нигде. Очень красивая чистая вода, белоснежный песок. И песок ноги не обжигает. А вот солнце, наоборот, обжигающее. Там можно моментально обгореть.



Пляжи Мальдив впечатляют многих Источник: Олеся Шулицкая / NGS55.RU











— А что про местных можете рассказать? Как они относятся к приезжим?



— Перед тем, как полететь на Мальдивы, надо посмотреть, есть ли там пляжи бикини. Потому что у них есть некоторые острова, на которых вы не можете купаться в плавках или в купальнике. Они мусульмане, и надо, чтобы были колени и плечи обязательно были закрыты, даже если купаешься. На некоторых островах такие пляжи есть, а на некоторых нету. Они так и называются — пляжи бикини. Еще особенность островов — много мечетей. Пять раз в день мулла призывает на молитву.



Что касается местных, то проблем и конфликтов с ними не возникало, с ними всегда можно договориться.



Из минусов еще — иногда бывает неудобно добираться до нужного острова, потому что всё-таки вы прилетаете на один остров, может быть плохая погода, не ходят катера, приходится ждать, чтобы добраться до другого острова.



Летом, кстати, там не совсем сезон. Бывают очень часто дожди, лучше туда всё-таки ехать зимой. Но и не сказать, что это прям совсем не сезон. Просто летом больше дождливых дней может выпасть на ваш отпуск.



— Что с преступностью на Мальдивах? Для многих это важный аспект.



— Ее как таковой там нет, потому что местных 50 человек на весь остров, все друг друга знают. Нападений, драк там нет.



Эмираты: отсутствие природы и снобизм местных

— Расскажите про Объединенные Арабские Эмираты. К чему готовиться туристам, которые едут туда впервые?



— Я жил там и в отелях, и у местных, и ночевал в палатке на пляже. Отели недешевые, перемещаться по городу, если на такси, дорого. Если на метро, то в принципе нормально. При выборе отеля я рекомендовал бы привязываться к станциям метро. В Дубае очень мало отелей на первой линии. Если и есть, то проживание в них стоит очень дорого. Рядом есть Эмират Шарджа, там есть отели на первой линии, цены там пониже. И из Шарджа можно доехать до Дубая очень быстро, между ними нет границы. Едешь, и даже не видно, где заканчивается Шарджа, а где Дубай начинается.

В Эмиратах особо не погуляешь, потому что там всегда очень жарко, даже когда там хороший сезон. Раньше, когда я там был первый раз (это был 2014 год), за прогулку по городу в шортах могли забрать в полицию. Сейчас, я смотрю, уже на это глаза закрывают: туристы ходят в шортах, в майках без рукавов. Но вообще, такой стиль у них не приветствуется. Для кого-то Дубай совсем не подходит, потому что, по сути, это мегаполис. Высокие здания, небоскрёбы, природы как таковой вообще нет. Можно съездить в пустыню просто на джипах покататься, но единение с природой — это совсем не про Эмираты.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Летом там, как я понимаю, тоже очень жарко, зимой более комфортная погода?



— Да, летом в Эмиратах совсем ужасно. Я был там в сентябре. И мог выйти на улицу только после заката солнца. Но в Дубае есть возможность вообще не выходить на улицу. Там все почти здания между собой связаны стеклянными переходами с кондиционерами. То есть можно просто ходить по торговым центрам, по зданиям каким-то, по развлекательным центрам.



— А что можете сказать про местных жителей?



— Надо сделать вот такое разделение. Есть совсем местные, кто там родился, у кого есть гражданство. Они очень богатые, ездят на дорогих машинах, их можно увидеть в торговых центрах, но они на своей волне. И таких гораздо меньше, чем тех, кто туда переехал из других стран, живет и работает. Это в основном приезжие из других стран Азии — там очень много приезжих из Непала, из Бангладеш, из Пакистана. В основном они все работают как обслуживающий персонал. Очень вежливые ко всем, всегда готовы помочь, очень хорошие ребята, с ними проблем никаких нет. У меня о них только положительное впечатление. А вот коренные жители другие. Я бы не сказал, что они очень надменные, но общаются с неохотой и каким-то пренебрежением. Создается ощущение, что они ставят себя немного выше тебя.



— А как в Дубае с преступностью?



— В Дубае преступности совсем нет. Там везде камеры, везде очень безопасно.



— Можно съездить в пустыню просто на джипах покататься, но единение с природой — это совсем не про Эмираты, — отметил Александр Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Туристическая Куба — ненастоящая Куба. И дефицит всего

— Гавана многим туристам нравится, когда они приезжают сюда только на один день, — обратил внимание путешественник Источник: Александр Миронов











— Еще одним направлением, которым в последнее время заинтересовались россияне, стала Куба. Какие есть подводные камни в отдыхе в этой стране?



— Куба разная. По пакетным турам люди прилетают в Варадеро. Но это не совсем настоящая Куба. Это район, который полностью окружен забором, охраной, и местные жители туда не имеют права заходить. Это специально сделанное место именно для туристов. Там находятся отели, в основном они все с системой «Всё включено». И тебе там деньги даже особо и не нужны. Ты живешь в резервации, можешь выйти из отеля, погулять по городку, но это, повторюсь, ненастоящая Куба.



Я был в Гаване. Она многим туристам нравится, когда они приезжают туда на один день. Но мне там не понравилось, потому что ты сталкиваешься с тем, что в магазинах нет продуктов, в кафе два-три блюда на выбор, вся пища очень низкого качества. Нет ни нормальных автомобилей, ни нормальных вещей.



Всё достаточно печально и мрачно. Если не интересуют ром, сигары и темные женщины с низкой социальной ответственностью, то в принципе на Кубе делать нечего.



— А если всё-таки очень хочется именно на Кубу, то в какой сезон туда лучше ехать?



— Лучше зимой. Но летом в принципе можно тоже, но будет больше дождливых дней.



Источник: Илья Давыдов / Городские порталы











— На Кубе опасно? Стоит бояться, что местные нападают?



— На себе не проверял, но у меня есть такая информация, что у них очень жестко наказывают, если туристу какое-то увечье нанесут. А вот кражи там считаются ерундой. Могут что-то у тебя выхватить, цепочку сорвать, убежать. Но вот чтобы с ножом напали и сказали: «Отдай всё, что у тебя есть» — такого нет. На Кубе, точнее, в Гаване, много бездомных, очень много нищих.

