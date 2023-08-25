«В этот красивый ад больше ни ногой!» Плюсы и минусы отдыха в Абхазии

— Абхазцы — прекрасный народ. Я была там с супругом. Нам очень понравилось. Как говорится, кто за чем едет, то и получает. Мы проехали всё побережье. Жили по 3–4 дня в разных городах. Да, там «совдеп», но и цены соответствующие. Еда очень вкусная и потрясающая природа.

— Я уже 13 лет в отпуск только в любимую Абхазию, всё нравится! Люди добрые, море изумрудное, чистое, еда есть на любой кошелек! Не забывайте, приезжая в Абхазию, что вы гости, и ведите себя достойно!