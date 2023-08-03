Еще месяц пекла и потопов? Каким будет август в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в августе ни в одном уголке страны не прогнозируется отрицательных аномалий — температура везде будет либо около нормы, либо выше.

— Здесь, пожалуй, можно выделить лишь Якутию, где прогнозируют небольшую отрицательную аномалию, но она в пределах нормы, — сказал Вильфанд.

