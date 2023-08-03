Еще месяц пекла и потопов? Каким будет август в России

За два прошедших месяца лета мы успели испытать на себе самые разные капризы погоды. Приходилось то страдать от нестерпимой жары, то спасаться от мощных ливней, а иногда и вовсе смотреть на падающий снег. Стоит ли ожидать таких подарков в августе? Или в свой последний месяц лето наконец будет вести себя как положено?
Вероятностный прогноз от Росгидромета показывает, что август будет теплым практически для всех россиян. Средняя месячная температура поднимется выше нормы на юге и западе Центрального федерального округа, на западе Южного федерального округа, на северо-востоке Уральского федерального округа, на большей части Красноярского края и на северо-западе Якутии. Потепление по сравнению с прошлым годом метеорологи прогнозируют на большей части Красноярского края и Иркутской области.
Что касается осадков, то выше нормы их выпадет на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области, на юге Чукотки, на юге Хабаровского края и Амурской области. Дождливее, чем в прошлом году, будет на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа. А вот с дефицитом осадков придется столкнуться сразу трем округам: Центральному федеральному, Южному федеральному и юго-востоку Сибирского федерального, а также Республике Бурятия.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в августе ни в одном уголке страны не прогнозируется отрицательных аномалий — температура везде будет либо около нормы, либо выше.
— Здесь, пожалуй, можно выделить лишь Якутию, где прогнозируют небольшую отрицательную аномалию, но она в пределах нормы, — сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Что же касается экстремальных и опасных событий, то, по словам метеоролога, они прогнозируются в лучшем случае за трое суток, а летом, когда преобладает взрывная конвекция (внезапное появление мощных грозовых облаков) — и вовсе за сутки или несколько часов.
— Сейчас можно говорить о том, что погода в августе ожидается неоднородной: будут и экстремально высокие температуры, и интенсивные осадки. Но прогнозировать интенсивность аномалий на долгосрочный период невозможно. По каждому региону выпускаются штормовые предупреждения — это оповещения для властей регионов об опасных явлениях, чтобы они приняли меры и могли справиться с последствиями, — пояснил Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал о том, какие погодные аномалии ждут жителей разных регионов России в ближайшие дни:
- до конца рабочей недели в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ожидается ливень с грозой;
- в конце недели в центре европейской части России ожидается аномально высокая температура — за +30 градусов, на 6 градусов выше нормы;
- неблагоприятной будет погода в Северо-Кавказском федеральном округе, особенно в Ставропольском крае и северокавказских республиках — в четверг и пятницу ожидаются сильный ливень, град и ветер до 20 м/с;
- на юге России установится аномально жаркая погода, в частности в Краснодарском крае температура повысится до +39;
- в Забайкалье погода будет неоднородной — в основном это ливни и грозы, но на юго-востоке края будет сильная жара до +37 градусов;
- в Приморский край придет сильный ливень — ожидается выпадение 40–45 мм осадков за 12 часов, скорость ветра достигнет 20 м/с, на Сахалине ситуация будет аналогичной;
- до конца недели в Алтайском крае аномально жаркая погода в
+30... +33градуса.
Синоптики центра «Фобос» отмечали, что в конце июля — начале августа атмосферная ситуация изменилась, на юге страны сформировался антициклон, гребень которого продвинулся к берегам Волги и вытеснил на северо-восток дождевые тучи. Но с запада на страну надвигается новый циклон, по периферии которого устремляется очень теплый воздух из Средиземноморья.
— Продвижение теплого фронта вглубь региона будет сопровождаться локальными ливнями и грозами. Облачные поля нового циклона накроют всю среднюю полосу — от отрогов Урала до берегов Балтики. Правда, экстремальные осадки в этой зоне маловероятны: по модельным оценкам, их интенсивность не превысит 5–8 мм за сутки. Зато потепление окажется более чем существенным, — пояснили в центре «Фобос».
Климатолог Андрей Киселев рассказывал о том, что на погоду влияет не только глобальное потепление — в определенном промежутке времени происходят и другие изменения, более или менее заметные людям.
— Например, меняется гидрологический цикл — на смену легким дождичкам приходят сильные ливневые дожди. Где-то усиливается режим сильных дождей, где-то — засухи. Меняется то, что происходит в атмосфере и океане, меняется их динамика — это простому человеку незаметно. Еще одно проявление — это учащение климатических катаклизмов. Чаще всего происходит явление, называемое «волны тепла» — когда на какой-то значительной территории не менее пяти дней температура превосходит климатическую норму не менее чем на пять градусов, — объяснил Андрей Киселев.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
По словам климатолога, в ближайшие годы сохранится тенденция на то, что средняя температура летом будет только увеличиваться, как и число аномальных событий.
— По статистике, те случаи, которые нанесли ущерб либо экономике, либо благополучию человека, сейчас происходят в два раза чаще, чем в конце прошлого века. Эта тенденция сохранится, что бы мы ни делали, поскольку климатическая система инерционна и должна переварить наши действия, а на это уходит время, и немаленькое, — пояснил Андрей Киселев.
Мы подробно рассказывали о том, чего ожидают от погоды этим летом синоптики, и приводили подробный прогноз.