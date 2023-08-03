«Ротавирус может быть летальным». Отдыхающим говорят, что Крым не Сочи и инфекцию на полуострове не подхватишь, но риск есть

Не пей — с унитаза не слезешь

«Не боитесь наделать в штаны от страха, пока до пляжа доберетесь?» — задают вопросы туристам, двигающимся по Крымскому мосту в сторону пляжей, осторожные отдыхающие, выбравшие этим летом курорты Краснодарского края.



«Мы не из пугливых, а вот вы точно наделаете от ротавируса! А мы будем плавать в чистейшей воде», — парируют отдыхающие на крымском побережье.



И тут не поспоришь: в отличие от Сочи, Анапы, Туапсе и соседней Абхазии, где инфекционные отделения больниц заполнены туристами, отдыхающие в Крыму этим летом массовых вспышек ротавируса не наблюдают. Конечно, утверждать, что за сезон не заболел ни один турист, было бы большим преувеличением. В чатах родители делятся историями, как провели часть отпуска не на пляже, а в туалетах отелей: один из основных симптомов болезни — неудержимая диарея.

