«Ротавирус может быть летальным». Отдыхающим говорят, что Крым не Сочи и инфекцию на полуострове не подхватишь, но риск есть

Врачи утверждают, что этим летом, в отличие от курортов Краснодарского края, на полуострове нет вспышки острых кишечных инфекций и повальной заболеваемости туристов. Так что минус одна страшилка из тех, что сейчас связаны с отдыхом на Тавриде. Корреспондент MSK1.RU разбирается, насколько опасно заразиться на Черноморском побережье в Крыму и как обезопасить себя, а особенно детей, для которых ротавирус особенно опасен.
Не пей — с унитаза не слезешь
«Не боитесь наделать в штаны от страха, пока до пляжа доберетесь?» — задают вопросы туристам, двигающимся по Крымскому мосту в сторону пляжей, осторожные отдыхающие, выбравшие этим летом курорты Краснодарского края.
«Мы не из пугливых, а вот вы точно наделаете от ротавируса! А мы будем плавать в чистейшей воде», — парируют отдыхающие на крымском побережье.
И тут не поспоришь: в отличие от Сочи, Анапы, Туапсе и соседней Абхазии, где инфекционные отделения больниц заполнены туристами, отдыхающие в Крыму этим летом массовых вспышек ротавируса не наблюдают. Конечно, утверждать, что за сезон не заболел ни один турист, было бы большим преувеличением. В чатах родители делятся историями, как провели часть отпуска не на пляже, а в туалетах отелей: один из основных симптомов болезни — неудержимая диарея.
— Грешим на грязные руки и кукурузу на набережной: в эти дни в Феодосии был шторм, мы не купались. Мы с мужем за день пришли в себя, а сын с дочкой извелись за эти дни и нас извели, — рассказывает Елена Кулик из Новосибирска.
— То, что основным источником распространения ротавируса является теплое море, — миф, который тиражируют туристы, — объясняет врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. — Основной источник — люди. Они распространяют вирус, который передается фекально-оральным путем через контакт с инфицированным, грязные руки, грязную еду, грязные предметы, грязную воду.
Да, вода тоже участвует в распространении инфекции, но пресная.
— Вирус сохраняется в окружающей среде и вместе со сточными водами может попасть в колодцы, водопроводы, а из протекающих канализаций или плохо работающих очистных сооружений — в море. Чёрное море малосоленое, содержания йода и соли в его воде недостаточно, чтобы уничтожить вирус. Если такая вода попадает в рот или нос, то можно заразиться. И потом с унитаза не слезешь.
Меньше народа — меньше инфекций
Нынешним летом курорты Крыма сложно назвать переполненными: по оценкам Ассоциации российских туроператоров (АТОР), до конца сезона полуостров посетит 40% от среднего числа отдыхающих. А как говорится, меньше народа — меньше распространителей вируса.
— В этом сезоне водная передача острых кишечных инфекций, вызванных ротавирусом, не регистрировалась, — заявили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Помимо этого, нынешним летом так называемых нестандартных проб морской воды на вирусологические, бактериологические и санитарно-химические показатели Роспотребнадзором выявлено меньше в 1,6 раза, чем в прошлом сезоне. То есть Черное море у крымского побережья чище, чем обычно. Объясняют такую благоприятную ситуацию в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю низкой антропогенной нагрузкой, то есть меньшим количеством туристов.
«Кому охота плавать в "человеческом супе" на пляжах Анапы и Сочи, а потом лежать по инфекционкам, если можно проехать еще 200 км и купаться в чистейшей воде?» — задаются риторическим вопросом отдыхающие в Крыму.
Но многие отпускники выбирают меньшее зло: рвоту и диарею от ротавируса, а не гибель или ранения от возможных терактов.
Опасное время — с ноября по апрель
— Это ошибка — считать ротавирусную инфекцию небольшой курортной напастью, — говорит врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. — В мире самым распространенным является ротавирус типа А — им болеют 90 процентов жителей нашей планеты, в том числе и россияне. В год он поражает в среднем 25 миллионов человек.
Заболевания ротавирусом имеют четкий сезонный характер. И для России это вовсе не лето, как кажется туристам. А время с ноября по апрель. В летний период тоже, но в меньшей степени.
Особенно тяжело переносят болезнь дети до 5 лет.
— Главная рекомендация родителям — вакцинировать детей от ротавируса, чтобы избежать тяжелого течения болезни и многих осложнений, — говорит врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов. — Вакцина очень эффективна, главное — завершить вакцинацию с 12 до 36 недель жизни ребенка.
Хоть эта вакцинация не входит в обязательный план, родителям, которые собираются отдыхать с детьми у моря, стоит подумать о профилактике заранее, так как вакцинация проходит в три этапа (в рот ребенка ее закапывают с интервалом в несколько месяцев). А вот взрослых не вакцинируют. Считается, что за это время человек уже не раз переболел ротавирусом и выработал иммунитет. К тому же желудочный сок взрослого более концентрирован и способен переварить вирус.
— Взрослые болеют ротавирусом реже детей, часто бессимптомно и могут стать источником распространения инфекции, — объясняет врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов. — Чтобы не заразиться, нужно соблюдать простые правила: не купаться в водоемах и на пляжах, где купание запрещено. Кипятить питьевую воду, мыть руки, хорошо мыть фрукты и овощи, а главное — не мыть их в море или в озере. А, если поднялась температура, началась рвота и диарея, не лечиться дома, а обратиться к врачам.
Напомним, инфекционная больница в Сочи переполнена, многие предпочитают туда не попадать, болеют в отелях, гостиницах и арендованных квартирах. Сочинские аптеки перевыполняют план. В этом году ротавирус в Сочи очень злой — температура держится неделю, ломит кости, слабость, о других подробностях даже писать неприятно.